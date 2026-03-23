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Microsoft promet d'optimiser Windows 11
Publié le: 23/03/2026 @ 17:31:20: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a récemment annoncé des changements majeurs pour Windows 11, visant à améliorer la stabilité et l'ergonomie du système. Il est désormais révélé que l'entreprise prépare une refonte importante des processus en arrière-plan, axée sur l'utilisation de la RAM et l'optimisation globale des ressources. Ceci devrait permettre aux appareils disposant d'une RAM limitée de fonctionner de manière nettement plus fluide. Actuellement, la configuration minimale requise pour Windows 11 est de 4 Go de RAM, tandis que les appareils Copilot+ nécessitent 16 Go ou plus. En pratique, le système est assez gourmand en ressources : avec 8 Go de RAM, les versions comme Home ou Pro peuvent consommer la majeure partie de la mémoire système, ne laissant qu'environ 2 Go disponibles, tandis qu'avec 16 Go, il peut en utiliser plus de 10 Go.

Microsoft entend remédier à cette situation grâce à une meilleure gestion de la mémoire en arrière-plan. Le MacBook Neo d'Apple en est un parfait exemple : malgré ses 8 Go de RAM, il offre une fluidité exemplaire, contrairement à certains PC Windows comparables. C'est ce constat qui a incité Microsoft à repenser sa gestion de la mémoire. L'entreprise promet de mettre en œuvre de nouvelles politiques pour les processus en arrière-plan, libérant ainsi des ressources pour les tâches utilisateur. Si les détails précis restent confidentiels, il semblerait que certaines idées soient inspirées de l'expérience plein écran Xbox, qui a déjà démontré son efficacité pour réduire la charge système.
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