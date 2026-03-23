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OnePlus va-t-il quitter l'Europe ? Les rumeurs reviennent à nouveau
Publié le: 23/03/2026 @ 14:40:35: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLes rumeurs d'un possible retrait de OnePlus des marchés internationaux refont surface, semant le doute chez ceux qui envisagent d'acheter un smartphone de la marque ou qui en possèdent déjà un. Une nouvelle rumeur relance le débat , laissant entrevoir des changements importants dans la présence mondiale de l'entreprise. Pour ceux qui suivent l'univers Android depuis des années, l'idée que OnePlus puisse réduire sa présence dans des régions comme les États-Unis , le Royaume-Uni et surtout l'Europe n'est pas un détail : il s'agit de marchés où la marque a bâti sa réputation comme alternative aux modèles haut de gamme plus chers. Selon cette information, OneDrive, divulguée par Yogesh Brar sur X (anciennement Twitter), OnePlus se préparerait à réduire ses activités sur certains marchés clés. L'entreprise maintiendrait une présence régulière en Chine , tout en adoptant des stratégies différentes dans le reste du monde. Concernant le marché indien , la rumeur évoque un intérêt croissant pour les segments milieu et entrée de gamme , au détriment des modèles plus onéreux. La situation la plus délicate concerne toutefois les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne , où la source laisse entrevoir un scénario moins favorable aux consommateurs, sans pour autant préciser la nature des changements concrets envisagés. Si ces informations étaient confirmées, nous serions face à un tournant stratégique clair : OnePlus passerait d’une marque fortement présente sur le segment mondial des smartphones haut de gamme à une entreprise davantage concentrée en Chine et en Inde , avec un rôle réduit ou différent en Occident.

Les déclarations de Brar font suite à une première vague de rumeurs similaires apparues en janvier, qui avaient alimenté les spéculations quant à une possible fermeture de OnePlus sur différents marchés. À l'époque, l'entreprise avait réagi fermement, qualifiant ces informations d'inexactes . Le PDG de OnePlus Inde avait publiquement évoqué de « fausses » rumeurs de fermeture, tandis que l'équipe de OnePlus Amérique du Nord avait assuré aux sites web spécialisés en technologie que les opérations se déroulaient normalement, avec un engagement total envers le support après-vente et les mises à jour logicielles . Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a donc été faite concernant le retrait de OnePlus des marchés internationaux. Seules les positions de l'entreprise restent vérifiables : elle continue de nier tout projet de retrait et réaffirme son soutien aux produits déjà commercialisés.

En l'absence de communication claire de la part de OnePlus, il est préférable de considérer ces rumeurs comme des spéculations plutôt que comme des faits avérés. Les rumeurs peuvent anticiper des tendances, mais sans annonce officielle, elles ne prédisent pas nécessairement ce qui se produira réellement. Pour les possesseurs d'un smartphone OnePlus en Europe, les garanties concernant les mises à jour et le support restent essentielles : tant que l'entreprise maintient cette gamme, rien n'indique un abandon imminent . Le véritable enjeu, s'il y en a un, concerne le catalogue futur : si la stratégie venait à changer, on pourrait voir moins de modèles haut de gamme disponibles ici, ou du moins une présence plus limitée dans les circuits de distribution traditionnels. Pour le moment, la situation reste floue : d'un côté, il y a les fuites et les rumeurs qui parlent de réduction d'effectifs, de l'autre, les démentis officiels destinés à rassurer les clients. En attendant une prise de position plus détaillée de OnePlus, la seule approche sensée consiste à rester sceptique face aux rumeurs et à évaluer les achats en fonction de ce que l'entreprise garantit aujourd'hui, et non sur des scénarios qui restent à prouver.
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