Perplexity Health est officiel : l'IA qui analyse vos données médicales et Apple Health.

Publié le: 23/03/2026 @ 14:34:10: Par Nic007 Dans "Programmation"
Les questions relatives à la santé figurent parmi les plus fréquemment posées en ligne, mais les réponses que l'on trouve sont souvent génériques, mal contextualisées et difficiles à relier à sa situation personnelle . Perplexity a décidé de s'attaquer précisément à ce problème avec Perplexity Health , une nouvelle plateforme qui tente de mettre de l'ordre dans les dossiers médicaux , les applications de fitness et les appareils portables , afin de fournir des informations plus conformes aux données réelles de chaque personne. Perplexity Health est née comme une suite de connecteurs dédiés aux données de santé personnelles , conçus pour fonctionner avec Perplexity Computer , le système d'agents d'intelligence artificielle de l'entreprise. L'idée de base est simple : utiliser l'IA non seulement pour expliquer les concepts médicaux de manière abstraite, mais aussi pour les interpréter à la lumière des dossiers médicaux individuels , des médicaments , des paramètres biométriques et des habitudes d'activité physique . En pratique, une question de santé n'est plus traitée comme une requête générique, mais comme un problème à analyser à partir des antécédents cliniques , des résultats de laboratoire et des données provenant des objets connectés au compte.
L'un des points clés de Perplexity Health concerne la fragmentation des données de santé , aujourd'hui dispersées entre portails médicaux , applications de suivi et dispositifs portables . La plateforme promet de réunir dans un environnement unique :
- Apple Santé , avec des données collectées à partir de l'iPhone, de l'Apple Watch et des applications compatibles
- Dossiers médicaux électroniques de plus de 1,7 million d'établissements et de prestataires de soins de santé
- Les plateformes de santé et de remise en forme comme Fitbit , Ultrahuman , Withings et bien d'autres
Ces intégrations sont réalisées via des partenaires comme b.well et Terra API , ainsi que par des connexions directes à certains services. Des intégrations avec ŌURA et Function sont également prévues et devraient être ajoutées prochainement. Une fois vos comptes liés, Perplexity Health propose un tableau de bord personnalisé qui suit les biomarqueurs (par exemple, les numérations sanguines) et les données d'activité au fil du temps , en mettant en évidence les indicateurs et les tendances . Lorsque l'utilisateur pose une question, Perplexity Health combine les dossiers médicaux en temps réel , les résultats de laboratoire et les données des objets connectés pour construire une réponse plus contextualisée. Un exemple cité concerne la fréquence cardiaque au repos : la plateforme peut prendre en compte non seulement la valeur actuelle, mais aussi les antécédents cardiaques , l'activité récente et les analyses sanguines récentes , offrant ainsi une lecture plus cohérente avec le tableau d'ensemble. En théorie, cette approche nous permet de passer de conseils génériques à des indications qui tiennent compte des tendances personnelles , des variations au fil du temps et des corrélations possibles entre différents paramètres.
L'intégration avec Perplexity Computer ajoute une couche supplémentaire : les agents d'IA peuvent utiliser des données de santé liées pour effectuer des tâches complexes de manière coordonnée. Exemples d'utilisation indiqués par l'entreprise :
- Créez un protocole d'entraînement pour marathon en fonction de vos données de forme physique .
- Élaborer un résumé préparatoire pour une consultation médicale , à partir des comptes rendus et de l'historique clinique.
- Élaborer des plans nutritionnels personnalisés en fonction des objectifs et des paramètres biométriques
- Aider à la recherche de l' établissement de soins ou du spécialiste le mieux adapté à votre cas
Toutefois, ces fonctions restent perçues comme des outils de soutien et non comme des substituts à la relation avec le médecin. Perplexity souligne que les réponses de Perplexity Health sont basées sur une littérature médicale de premier ordre , notamment des recommandations cliniques et des revues à comité de lecture , avec des citations renvoyant directement aux sources originales. L’objectif affiché est de se différencier des contenus de santé en ligne optimisés uniquement pour le référencement naturel , en privilégiant les contenus qui respectent les normes de la médecine fondée sur les preuves . Chaque réponse devrait inclure des avertissements clairs sur les situations où il est approprié de consulter un médecin , afin d'empêcher l'utilisateur d'interpréter le service comme un outil d'autodiagnostic . L'entreprise réaffirme également que Perplexity Health propose des informations éducatives pour mieux comprendre vos données et vous préparer à des échanges plus efficaces avec votre professionnel de santé, mais que ces informations ne sont pas destinées à diagnostiquer , traiter ou prévenir une quelconque maladie et ne remplacent en aucun cas un avis médical .
En matière de confidentialité , Perplexity affirme protéger les données de santé grâce à un chiffrement à la fois pendant la transmission et au repos, associé à des contrôles d'accès rigoureux . Vous pouvez gérer ou supprimer vos informations à tout moment, ainsi que vous déconnecter de diverses sources de données de santé, telles que les dossiers médicaux électroniques et les objets connectés . Un point important concerne l’utilisation des données : l’entreprise affirme que les informations de santé ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA et ne sont pas vendues à des tiers , un aspect qui reste à évaluer en détail en lisant la politique de confidentialité . Afin de garantir un dialogue constant avec le monde clinique, Perplexity a également créé un comité consultatif de santé Perplexity , composé de médecins , de chercheurs et de spécialistes des technologies de la santé , chargé d'évaluer les choix de produits, la qualité du contenu et les garanties cliniques . Du point de vue de la disponibilité, Perplexity Health sur ordinateur sera initialement proposé aux utilisateurs Pro/Max aux États-Unis dans les prochaines semaines, avec l'objectif d'étendre le service à d'autres groupes d'utilisateurs et régions géographiques ultérieurement.
L'un des points clés de Perplexity Health concerne la fragmentation des données de santé , aujourd'hui dispersées entre portails médicaux , applications de suivi et dispositifs portables . La plateforme promet de réunir dans un environnement unique :
- Apple Santé , avec des données collectées à partir de l'iPhone, de l'Apple Watch et des applications compatibles
- Dossiers médicaux électroniques de plus de 1,7 million d'établissements et de prestataires de soins de santé
- Les plateformes de santé et de remise en forme comme Fitbit , Ultrahuman , Withings et bien d'autres
Ces intégrations sont réalisées via des partenaires comme b.well et Terra API , ainsi que par des connexions directes à certains services. Des intégrations avec ŌURA et Function sont également prévues et devraient être ajoutées prochainement. Une fois vos comptes liés, Perplexity Health propose un tableau de bord personnalisé qui suit les biomarqueurs (par exemple, les numérations sanguines) et les données d'activité au fil du temps , en mettant en évidence les indicateurs et les tendances . Lorsque l'utilisateur pose une question, Perplexity Health combine les dossiers médicaux en temps réel , les résultats de laboratoire et les données des objets connectés pour construire une réponse plus contextualisée. Un exemple cité concerne la fréquence cardiaque au repos : la plateforme peut prendre en compte non seulement la valeur actuelle, mais aussi les antécédents cardiaques , l'activité récente et les analyses sanguines récentes , offrant ainsi une lecture plus cohérente avec le tableau d'ensemble. En théorie, cette approche nous permet de passer de conseils génériques à des indications qui tiennent compte des tendances personnelles , des variations au fil du temps et des corrélations possibles entre différents paramètres.
L'intégration avec Perplexity Computer ajoute une couche supplémentaire : les agents d'IA peuvent utiliser des données de santé liées pour effectuer des tâches complexes de manière coordonnée. Exemples d'utilisation indiqués par l'entreprise :
- Créez un protocole d'entraînement pour marathon en fonction de vos données de forme physique .
- Élaborer un résumé préparatoire pour une consultation médicale , à partir des comptes rendus et de l'historique clinique.
- Élaborer des plans nutritionnels personnalisés en fonction des objectifs et des paramètres biométriques
- Aider à la recherche de l' établissement de soins ou du spécialiste le mieux adapté à votre cas
Toutefois, ces fonctions restent perçues comme des outils de soutien et non comme des substituts à la relation avec le médecin. Perplexity souligne que les réponses de Perplexity Health sont basées sur une littérature médicale de premier ordre , notamment des recommandations cliniques et des revues à comité de lecture , avec des citations renvoyant directement aux sources originales. L’objectif affiché est de se différencier des contenus de santé en ligne optimisés uniquement pour le référencement naturel , en privilégiant les contenus qui respectent les normes de la médecine fondée sur les preuves . Chaque réponse devrait inclure des avertissements clairs sur les situations où il est approprié de consulter un médecin , afin d'empêcher l'utilisateur d'interpréter le service comme un outil d'autodiagnostic . L'entreprise réaffirme également que Perplexity Health propose des informations éducatives pour mieux comprendre vos données et vous préparer à des échanges plus efficaces avec votre professionnel de santé, mais que ces informations ne sont pas destinées à diagnostiquer , traiter ou prévenir une quelconque maladie et ne remplacent en aucun cas un avis médical .
En matière de confidentialité , Perplexity affirme protéger les données de santé grâce à un chiffrement à la fois pendant la transmission et au repos, associé à des contrôles d'accès rigoureux . Vous pouvez gérer ou supprimer vos informations à tout moment, ainsi que vous déconnecter de diverses sources de données de santé, telles que les dossiers médicaux électroniques et les objets connectés . Un point important concerne l’utilisation des données : l’entreprise affirme que les informations de santé ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d’IA et ne sont pas vendues à des tiers , un aspect qui reste à évaluer en détail en lisant la politique de confidentialité . Afin de garantir un dialogue constant avec le monde clinique, Perplexity a également créé un comité consultatif de santé Perplexity , composé de médecins , de chercheurs et de spécialistes des technologies de la santé , chargé d'évaluer les choix de produits, la qualité du contenu et les garanties cliniques . Du point de vue de la disponibilité, Perplexity Health sur ordinateur sera initialement proposé aux utilisateurs Pro/Max aux États-Unis dans les prochaines semaines, avec l'objectif d'étendre le service à d'autres groupes d'utilisateurs et régions géographiques ultérieurement.
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