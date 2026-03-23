iOS 26.4 change l'écran d'accueil de l'iPhone : de la musique pour chaque humeur arrive

Avec iOS 26.4, Apple a une nouvelle fois repensé l' écran d'accueil de l'iPhone en y intégrant une fonctionnalité inédite destinée aux mélomanes qui écoutent de la musique en continu, souvent dans les mêmes contextes : détente, travail, sommeil, bien-être. L'objectif est de simplifier au maximum l'accès à la playlist idéale au moment opportun. Au cœur de cette mise à jour se trouvent les nouveaux widgets Musique Ambiante , de petites vignettes que vous pouvez ajouter à votre écran d'accueil et qui vous permettent de lancer une playlist en fonction de votre humeur d'un simple clic, sans ouvrir d'applications ni rechercher de chansons. Dans iOS 26.4, les widgets de musique d'ambiance privilégient les actions rapides plutôt que l'affichage d'informations en un coup d'œil. L'objectif est de proposer sur l'écran d'accueil des boutons permettant de lancer instantanément la musique idéale. Apple propose deux formats de widgets :
- Petit widget : Affiche une seule playlist liée à une humeur spécifique .
- Widget principal : Regroupe jusqu’à quatre listes de lecture , une pour chaque humeur disponible, chacune avec son propre bouton de lecture.
Il existe actuellement quatre ambiances disponibles : Détente , Productivité , Sommeil et Bien- être .En pratique, elles couvrent les situations les plus courantes : se détendre, se concentrer, s'endormir ou prendre un moment pour se calmer. Ces widgets s'appuient sur la fonctionnalité Musique d'ambiance introduite dans le Centre de contrôle l'année dernière et l'enrichissent. Ici aussi, chaque ambiance peut avoir sa propre playlist dédiée , modifiable à tout moment. Apple propose quelques listes de lecture prédéfinies pour vous aider à démarrer immédiatement, notamment pour le mode Sommeil . Parmi les options, on trouve Sons pour s'endormir , Rythmes pour dormir , Bain sonore et Piano pour s'endormir , conçues pour vous aider à vous endormir grâce à des bruits ambiants, une musique douce ou un piano. Ceux qui préfèrent utiliser leur propre musique ne sont pas limités aux choix d'Apple. Il suffit d'appuyer longuement sur le widget, de toucher « Modifier le widget » et de sélectionner une playlist personnelle pour chaque humeur. Ainsi, le widget devient un véritable point d'accès rapide aux collections que vous utilisez le plus souvent.
L’expérience complète de musique ambiante , y compris les nouveaux widgets d’ iOS 26.4 , est exclusivement liée à Apple Music . Ceux qui utilisent Spotify ou d'autres services de streaming ne peuvent pas profiter de ces boutons d'accès rapide sur l'écran d'accueil, du moins dans la version actuelle du système. Apple Music reste un service par abonnement, proposé à environ 10,99 € par mois pour la formule standard, ou inclus dans les offres Apple One avec d'autres services. L'intégration de widgets à Apple Music rend cette fonctionnalité particulièrement intéressante pour les utilisateurs déjà présents dans l'écosystème, tandis que pour les autres, elle demeure une nouveauté à découvrir.
- Petit widget : Affiche une seule playlist liée à une humeur spécifique .
- Widget principal : Regroupe jusqu’à quatre listes de lecture , une pour chaque humeur disponible, chacune avec son propre bouton de lecture.
Il existe actuellement quatre ambiances disponibles : Détente , Productivité , Sommeil et Bien- être .En pratique, elles couvrent les situations les plus courantes : se détendre, se concentrer, s'endormir ou prendre un moment pour se calmer. Ces widgets s'appuient sur la fonctionnalité Musique d'ambiance introduite dans le Centre de contrôle l'année dernière et l'enrichissent. Ici aussi, chaque ambiance peut avoir sa propre playlist dédiée , modifiable à tout moment. Apple propose quelques listes de lecture prédéfinies pour vous aider à démarrer immédiatement, notamment pour le mode Sommeil . Parmi les options, on trouve Sons pour s'endormir , Rythmes pour dormir , Bain sonore et Piano pour s'endormir , conçues pour vous aider à vous endormir grâce à des bruits ambiants, une musique douce ou un piano. Ceux qui préfèrent utiliser leur propre musique ne sont pas limités aux choix d'Apple. Il suffit d'appuyer longuement sur le widget, de toucher « Modifier le widget » et de sélectionner une playlist personnelle pour chaque humeur. Ainsi, le widget devient un véritable point d'accès rapide aux collections que vous utilisez le plus souvent.
L’expérience complète de musique ambiante , y compris les nouveaux widgets d’ iOS 26.4 , est exclusivement liée à Apple Music . Ceux qui utilisent Spotify ou d'autres services de streaming ne peuvent pas profiter de ces boutons d'accès rapide sur l'écran d'accueil, du moins dans la version actuelle du système. Apple Music reste un service par abonnement, proposé à environ 10,99 € par mois pour la formule standard, ou inclus dans les offres Apple One avec d'autres services. L'intégration de widgets à Apple Music rend cette fonctionnalité particulièrement intéressante pour les utilisateurs déjà présents dans l'écosystème, tandis que pour les autres, elle demeure une nouveauté à découvrir.
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