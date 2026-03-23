Intel prépare son processeur Arrow Lake le plus abordable.

La dernière fois que nous avons entendu parler du processeur Intel Core Ultra 3 205, c'était en septembre de l'année dernière, et bien que nous l'ayons oublié depuis, il a refait surface dans des fuites. Comme l'a rapporté VideoCardz , la puce a cette fois été repérée chez le revendeur français PC21, où elle apparaît en version plateau pour le socket LGA1851. Bien que le modèle ait fait l'objet de fuites depuis un certain temps, ces nouvelles informations alimentent les spéculations quant à la possible sortie imminente d'un modèle économique de la famille Arrow Lake. Sur le site web de PC21, le processeur, référence AT8076806773, est affiché à 132 € HT et 158 € TTC, un prix nettement supérieur aux rumeurs précédentes. L'annonce précise « sur commande », indiquant une commande sur demande, sans stock disponible. Il ne s'agit donc pas d'un lancement commercial classique, mais plutôt d'une fiche technique préparée pour une distribution ultérieure. Intel avait précédemment listé les modèles Core Ultra 3 205 et 205T dans des documents MDDS publics, et des rapports antérieurs associaient cette puce à une offre du site web sud-coréen Danawa datant de fin 2024. La nouvelle entrée en provenance de France ne révèle pas l'existence du processeur, mais elle constitue l'un des indices les plus concrets concernant son positionnement sur le marché.
Les fuites confirment jusqu'à présent plusieurs détails clés concernant les spécifications de ce processeur, notamment 15 Mo de cache et une fréquence d'horloge pouvant atteindre 4,90 GHz. La configuration complète des cœurs n'a pas encore été officiellement dévoilée, mais les informations précédentes évoquent un système à 8 cœurs et 8 threads, composé de 4 cœurs hautes performances et de 4 cœurs basse consommation. Point important, PC21, Mouser et Industry Electronics présentent ce modèle comme un produit destiné aux équipementiers, et non comme un produit commercial classique. Cela pourrait signifier que le Core Ultra 3 205 s'adressera principalement aux fabricants et intégrateurs de PC pré-assemblés, plutôt qu'aux assembleurs amateurs.
Les fuites confirment jusqu'à présent plusieurs détails clés concernant les spécifications de ce processeur, notamment 15 Mo de cache et une fréquence d'horloge pouvant atteindre 4,90 GHz. La configuration complète des cœurs n'a pas encore été officiellement dévoilée, mais les informations précédentes évoquent un système à 8 cœurs et 8 threads, composé de 4 cœurs hautes performances et de 4 cœurs basse consommation. Point important, PC21, Mouser et Industry Electronics présentent ce modèle comme un produit destiné aux équipementiers, et non comme un produit commercial classique. Cela pourrait signifier que le Core Ultra 3 205 s'adressera principalement aux fabricants et intégrateurs de PC pré-assemblés, plutôt qu'aux assembleurs amateurs.
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