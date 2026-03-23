GrapheneOS refuse les nouvelles réglementations : l'entreprise ne collectera pas de données utilisateur.

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GrapheneOS refuse les nouvelles réglementations : l'entreprise ne collectera pa...
Publié le: 23/03/2026 @ 00:09:22: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsLe projet GrapheneOS s'est ouvertement opposé à la nouvelle réglementation exigeant la vérification de l'âge au niveau du système d'exploitation. Les développeurs du logiciel ont annoncé leur intention de ne collecter aucune donnée personnelle, même si cela implique d'empêcher la vente d'appareils utilisant ce système dans certaines régions. Cette réaction fait suite à de nouvelles réglementations mises en place dans différentes régions du monde. Le Brésil applique déjà la loi Digital ECA, qui impose des amendes importantes aux fournisseurs de systèmes d'exploitation ne disposant pas de mécanismes de vérification de l'âge. Aux États-Unis, des réglementations telles que la loi californienne sur le code de conception adapté à l'âge ont été adoptées et entreront en vigueur en 2027. Ces réglementations exigent la collecte d'informations sur l'âge de l'utilisateur lors de la configuration du système et leur partage avec les applications et les développeurs. Les créateurs de GrapheneOS insistent sur le fait que le système restera accessible sans qu'il soit nécessaire de créer un compte ni de fournir de données personnelles. Cette déclaration est sans équivoque et ne laisse aucune place au compromis. Le projet, développé par la Fondation GrapheneOS, part du principe que les utilisateurs doivent avoir la pleine maîtrise de leurs données. L'introduction d'une vérification d'âge obligatoire contredit cette approche. Cependant, cette décision pourrait limiter la disponibilité du système dans les pays qui décideront d'appliquer la nouvelle réglementation. Les développeurs ont clairement indiqué qu'ils étaient prêts à en assumer les conséquences.

GrapheneOS est une organisation enregistrée au Canada, tandis que de nouvelles réglementations sont en cours d'élaboration dans d'autres juridictions. Cela soulève des questions quant à la possibilité d'appliquer la loi aux projets open source opérant à l'échelle mondiale. Des exemples passés montrent que les forces de l'ordre peuvent agir au-delà des frontières. Les affaires concernant les logiciels de cryptographie et les outils de protection de la vie privée témoignent de la détermination croissante des autorités de réglementation. Dans le cas de GrapheneOS, la situation reste floue, notamment si le système est installé par les utilisateurs eux-mêmes, en dehors des circuits de distribution officiels. Le partenariat récemment annoncé avec Motorola pourrait compliquer la situation. Les deux entreprises ont annoncé leur intention de lancer des appareils fonctionnant sous GrapheneOS en 2027. Le fabricant de matériel devra se conformer aux réglementations locales des pays où il prévoit de commercialiser ses produits. Cela pourrait entraîner des restrictions régionales ou des modifications logicielles. Par conséquent, les utilisateurs pourraient voir différentes versions du système d'exploitation selon les marchés. La nouvelle réglementation vise à protéger les mineurs en ligne, mais ses détracteurs soulignent les risques liés à la mise en place d'une infrastructure de collecte de données à grande échelle. L'efficacité des mécanismes reposant sur l'autodéclaration de l'âge par les utilisateurs est discutable. Plus de 400 experts ont signé une lettre ouverte mettant en lumière les conséquences potentielles pour la vie privée et les libertés numériques. La décision de GrapheneOS démontre que certains acteurs du secteur technologique refusent tout compromis en matière de protection des données. Le conflit entre les autorités de régulation et les développeurs de logiciels risque de s'intensifier dans les années à venir.
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