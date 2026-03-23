Intel prépare une avancée majeure : des sockets de processeur avec prise en charge étendue

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel prépare une avancée majeure : des sockets de processeur avec prise en ch...
Publié le: 23/03/2026 @ 00:06:41: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel prépare une refonte majeure de ses sockets, qui devraient avoir une durée de vie plus longue. AMD est en tête dans ce domaine, mais Intel semble vouloir rattraper son retard. En général, passer à un processeur Intel impliquait l'achat d'une carte mère compatible avec une plateforme spécifique. Or, certains signes indiquent que cela pourrait changer. Dans une interview, Robert Hallock, représentant d'Intel, a laissé entendre que l'entreprise souhaitait étendre la durée de vie de ses sockets. Sans donner de précisions, ses propos indiquent clairement que les futures plateformes devraient être compatibles avec plusieurs générations de processeurs. Cela marque une rupture avec la stratégie précédente, dans laquelle les nouveaux chipsets nécessitaient souvent un nouveau socket à presque chaque génération.

La prise en charge temporaire des sockets est un sujet récurrent. En pratique, cela se traduit par des coûts de mise à niveau plus élevés, car outre le processeur, la carte mère doit souvent être remplacée. AMD adopte une approche différente et propose un support à plus long terme pour certains sockets, comme l'exemple type de l'AM4, compatible avec plusieurs générations de processeurs. La plateforme AM5 actuelle devrait également bénéficier d'un développement prolongé. Intel souligne que ses équipes travaillent actuellement sur des produits qui répondent parfaitement aux besoins non seulement des utilisateurs d'ordinateurs ordinaires, mais aussi des joueurs. L'entreprise reconnaît également suivre de près les retours de la communauté. Toutes les modifications ne peuvent être mises en œuvre immédiatement, mais certaines sont déjà prévues et devraient l'être dans les années à venir.

Le socket LGA1954 gagne en popularité avec l'arrivée des plateformes futures. Selon des informations non officielles, il pourrait être compatible avec plusieurs générations de processeurs. À l'inverse, le socket LGA1851 actuel atteindra probablement sa fin de vie plus rapidement et ne prendra pas en charge les architectures futures. Pour l'instant, Intel ne dévoile aucun détail ni plan précis. Tout porte à croire que de plus amples informations seront communiquées lors du lancement des prochains processeurs.
GrapheneOS refuse les nouvelles régleme... »« Windows 11 victime d'une nouvelle erreur...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 20-03IntelIntel augmente le prix de ses processeurs. Monter son PC deviendra un luxe.
 19-03IntelIntel lance une technologie de shaders prête à l'emploi
 17-03IntelIntel dévoile les processeurs de la série Core Ultra 200HX Plus
 13-03IntelIntel dévoile les processeurs Core Ultra 200S Plus
 09-03IntelNouveau processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus testé : un bond en avant considérable en matière de multithreading
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Logiciels23-03
GrapheneOS refuse les nouvelles réglementations : l'entreprise ne collectera pas de données utilisateur.
 Intel23-03
Intel prépare une avancée majeure : des sockets de processeur avec prise en charge étendue
 Windows23-03
Windows 11 victime d'une nouvelle erreur : Microsoft Update bloque la connexion
 Droit23-03
L'UE souhaite une identité numérique pour chaque entreprise. Ce nouveau système pourrait transformer nos façons de faire des affaires.
 Apple20-03
Apple a renforcé sa protection contre les bugs et les vulnérabilités.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page