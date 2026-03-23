Windows 11 victime d'une nouvelle erreur : Microsoft Update bloque la connexion

La dernière mise à jour de Windows 11 a provoqué d'importants problèmes de connexion aux comptes Microsoft. Les utilisateurs des versions 24H2 et 25H2 signalent des erreurs les empêchant d'utiliser des services tels que OneDrive, Microsoft Office et Microsoft Teams. Un message s'affiche à l'écran indiquant l'absence de connexion Internet. Ce problème survient même lorsque l'appareil est pleinement connecté et qu'aucune interruption de réseau n'est à déplorer. La panne affecte les connexions via des comptes Microsoft personnels. Concrètement, cela pose problème aux utilisateurs de la version gratuite de Teams, des applications Office ou de l'intégration avec les services cloud. La situation est différente en entreprise : les systèmes basés sur Microsoft Entra ID fonctionnent sans interruption. Cela indique clairement que l'erreur provient du mécanisme de gestion des comptes personnels.
D'après une annonce de Microsoft, le problème survient lorsque l'appareil entre dans un état de connexion réseau spécifique. L'entreprise indique que l'erreur peut se résoudre d'elle-même ou après un redémarrage du système. Redémarrer l'ordinateur est souvent utile, mais uniquement si l'appareil dispose d'une connexion Internet active au moment du redémarrage. Dans le cas contraire, le problème risque de se reproduire. Microsoft a annoncé travailler sur un correctif, qui devrait être disponible dans les prochains jours. Il semblerait qu'il s'agisse d'une mise à jour hors cycle, destinée à corriger des bogues introduits par la mise à jour du 10 mars. C'est un nouvel exemple de correctif système qui, au lieu de résoudre les problèmes existants, en engendre de nouveaux. Les utilisateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des mises à jour Windows. Le début de l'année a été marqué par une série de problèmes liés aux mises à jour système. En janvier , des bugs affectant le fonctionnement du bureau à distance et la gestion des fichiers dans le cloud sont apparus, entre autres. Dans certains cas, Microsoft Outlook se bloquait lors de l'utilisation de fichiers stockés sur OneDrive. Février a été un mois plus calme, mais mars a apporté de nouveaux défis. Outre le problème de connexion actuel, des utilisateurs en entreprise ont signalé des problèmes Bluetooth dans des environnements de mise à jour à chaud.
D'après une annonce de Microsoft, le problème survient lorsque l'appareil entre dans un état de connexion réseau spécifique. L'entreprise indique que l'erreur peut se résoudre d'elle-même ou après un redémarrage du système. Redémarrer l'ordinateur est souvent utile, mais uniquement si l'appareil dispose d'une connexion Internet active au moment du redémarrage. Dans le cas contraire, le problème risque de se reproduire. Microsoft a annoncé travailler sur un correctif, qui devrait être disponible dans les prochains jours. Il semblerait qu'il s'agisse d'une mise à jour hors cycle, destinée à corriger des bogues introduits par la mise à jour du 10 mars. C'est un nouvel exemple de correctif système qui, au lieu de résoudre les problèmes existants, en engendre de nouveaux. Les utilisateurs sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des mises à jour Windows. Le début de l'année a été marqué par une série de problèmes liés aux mises à jour système. En janvier , des bugs affectant le fonctionnement du bureau à distance et la gestion des fichiers dans le cloud sont apparus, entre autres. Dans certains cas, Microsoft Outlook se bloquait lors de l'utilisation de fichiers stockés sur OneDrive. Février a été un mois plus calme, mais mars a apporté de nouveaux défis. Outre le problème de connexion actuel, des utilisateurs en entreprise ont signalé des problèmes Bluetooth dans des environnements de mise à jour à chaud.
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