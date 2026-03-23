L'UE souhaite une identité numérique pour chaque entreprise. Ce nouveau système pourrait transformer nos façons de faire des affaires.

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L'UE souhaite une identité numérique pour chaque entreprise. Ce nouveau systè...
Publié le: 23/03/2026 @ 00:00:08: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitLa Commission européenne a dévoilé un projet susceptible de transformer en profondeur le fonctionnement des entreprises en Europe. Cette nouvelle proposition prévoit la création d'un système unifié d'enregistrement des entreprises, associé à une identité numérique. Cette initiative, baptisée EU Inc., prévoit la mise en place d'une forme juridique paneuropéenne pour les entreprises et d'un outil appelé EU Business Wallet. Il s'agit d'un portefeuille numérique contenant des données vérifiées sur l'entreprise, sa structure de propriété et son statut juridique. Ce projet vise à accélérer la création d'entreprises et à simplifier les formalités administratives. L'immatriculation d'une entreprise dans n'importe quel pays de l'UE prendrait jusqu'à 48 heures et coûterait au maximum 100 €. Le calendrier prévoit l'adoption de la réglementation d'ici fin 2026 et la mise en œuvre complète du marché unique d'ici 2028. La présidente Ursula von der Leyen a décrit ce projet comme un premier pas vers une intégration économique plus poussée en Europe.

Le portefeuille numérique des entreprises de l'UE n'est pas qu'un simple dépôt de documents. Ce système crée une identité unifiée pour les entreprises de toute l'Union européenne. Les données qui y sont stockées sont conçues pour être lisibles par machine et partageables avec les autorités publiques des 27 États membres. La solution repose sur le règlement eIDAS 2, qui prévoit la mise en place de portefeuilles d'identité numérique pour les citoyens. Dans ce nouveau modèle, l'identité d'une entreprise est liée aux personnes autorisées à agir en son nom. La structure de propriété, les bénéficiaires effectifs et les signataires des documents forment une chaîne cohérente de données liées. Chaque élément peut être vérifié et mis à la disposition des institutions publiques sur demande. L'objectif principal de ce projet est de simplifier les procédures administratives et de réduire la fraude. L'enregistrement transfrontalier unifié vise à supprimer les obstacles entre les systèmes nationaux et à accélérer les services pour les entreprises opérant dans plusieurs pays. Le nouveau modèle modifie cependant la manière dont les entreprises gèrent leur identité. Au lieu de registres nationaux dispersés, une structure de données centralisée est mise en place et accessible dans toute l'UE. Bien que la participation au système soit volontaire, son importance pourrait croître avec l'intégration des services publics. L'accès à l'administration, aux appels d'offres et aux procédures pourrait être de plus en plus lié à l'utilisation d'un portefeuille numérique.
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