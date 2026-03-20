 Se connecter 
 Se connecter 
        
Apple a renforcé sa protection contre les bugs et les vulnérabilités.
Publié le: 20/03/2026 @ 23:15:28: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a mis au point un nouveau mécanisme permettant de maintenir ses systèmes d'exploitation à jour sans dépendre de mises à jour majeures. Ce système, appelé Améliorations de sécurité en arrière-plan, s'applique à toutes les plateformes de l'entreprise, de l'iPhone et l'iPad aux ordinateurs Mac, utilisés par des centaines de millions de personnes dans le monde. Le principe est simple : lorsqu'une vulnérabilité est découverte, par exemple dans le navigateur Safari, WebKit ou d'autres logiciels nécessitant un accès permanent à Internet, des correctifs sont immédiatement déployés, sans attendre la prochaine mise à jour majeure du système. Ainsi, au lieu de patienter jusqu'à la sortie d'une nouvelle version du système d'exploitation, les utilisateurs bénéficient de correctifs réguliers qui résolvent les problèmes de sécurité dès leur apparition.

Apple améliore progressivement l'expérience utilisateur sur ses appareils, et cette innovation représente une avancée significative dans cette direction. Des améliorations de sécurité sont déployées progressivement à partir d'iOS 26.1, d'iPadOS 26.1 et de macOS 26.1, et seront développées plus en détail dans les mises à jour ultérieures sur les appareils compatibles. Il est intéressant de noter qu'Apple publie également des informations sur ces mises à jour, notamment la date, les composants concernés et le numéro CVE. Cela permet aux utilisateurs de comprendre quelles vulnérabilités ont été corrigées et pourquoi la mise à jour était nécessaire, et leur assure que le système reste sécurisé face à la multiplication des menaces informatiques ciblant les appareils non mis à jour.
« Le navigateur Opera GX est désormais di...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 17-03AppleAdieu à deux anciens iPhones : Apple arrête officiellement leur prise en charge
 16-03AppleL'iPhone 18e sera doté d'un écran 120 Hz.
 16-03AppleApple a présenté les AirPods Max 2
 16-03AppleApple ne renoncera pas à son design Liquid Glass.
 16-03AppleL'Apple Watch provoque des brûlures. Le magasin prétend que c'est dû à des problèmes de peau.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Apple20-03
Apple a renforcé sa protection contre les bugs et les vulnérabilités.
 Opera20-03
Le navigateur Opera GX est désormais disponible pour Linux.
 Google20-03
Gemini arrive enfin sur Mac : l’IA de Google verra votre écran.
 Android20-03
Android modifie le sideloading : un délai de 24 heures sera bientôt nécessaire.
 Jeux Vidéos20-03
Test FATAL FRAME II : Crimson Butterfly REMAKE (PS5) - Project Zero 2 accueille une version modernisée
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page