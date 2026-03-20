Le navigateur Opera GX est désormais disponible pour Linux.

Le navigateur de jeu Opera GX, développé par la société norvégienne Opera, est enfin disponible sur Linux. Les utilisateurs bénéficient désormais de fonctionnalités propriétaires de gestion des performances, d'une intégration avec les services de jeu et d'options de personnalisation poussées. La demande pour une version Linux était forte au sein de la communauté depuis longtemps : les utilisateurs réclamaient activement la prise en charge de ce système d'exploitation sur Reddit et les forums spécialisés. Cette version répond aux attentes des joueurs et des développeurs qui privilégient à la fois des performances élevées et le respect de la vie privée. Selon le directeur produit d'Opera GX, le marché du jeu PC s'éloigne progressivement de la domination d'une seule plateforme, et la sortie du navigateur sur Linux offre aux utilisateurs un meilleur contrôle du système et des outils. Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs habitués à optimiser leurs logiciels.
La version Linux offre des fonctionnalités équivalentes à celles des autres systèmes d'exploitation. Grâce à GX Control, les utilisateurs peuvent limiter la consommation de ressources du navigateur en gérant l'utilisation du processeur, de la RAM et du réseau. Des intégrations natives permettent de regarder des vidéos en streaming et de discuter simultanément sans changer d'onglet. Une personnalisation poussée est également possible via GX Mods, permettant de modifier les thèmes, les sons, les effets visuels et le design. Pour un confort et une sécurité accrus, des bloqueurs de publicités et de traqueurs sont inclus et se révèlent efficaces dans la plupart des cas.
La version Linux offre des fonctionnalités équivalentes à celles des autres systèmes d'exploitation. Grâce à GX Control, les utilisateurs peuvent limiter la consommation de ressources du navigateur en gérant l'utilisation du processeur, de la RAM et du réseau. Des intégrations natives permettent de regarder des vidéos en streaming et de discuter simultanément sans changer d'onglet. Une personnalisation poussée est également possible via GX Mods, permettant de modifier les thèmes, les sons, les effets visuels et le design. Pour un confort et une sécurité accrus, des bloqueurs de publicités et de traqueurs sont inclus et se révèlent efficaces dans la plupart des cas.
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