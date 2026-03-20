Gemini arrive enfin sur Mac : l’IA de Google verra votre écran.

Jusqu'à présent, les utilisateurs de Mac qui utilisent fréquemment l'IA devaient presque toujours passer par un navigateur pour communiquer avec Gemini . C'était pratique jusqu'à un certain point, d'autant plus qu'OpenAI et Anthropic proposent désormais des applications dédiées pour ChatGPT et Claude sur macOS . Google a discrètement lancé une nouvelle application Gemini pour Mac , déployée en version bêta auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs, rapporte Bloomberg . Cette initiative vise à combler une lacune importante dans la présence de Gemini sur ordinateur . Dans la communication adressée aux testeurs , Google précise que cette version de Gemini pour macOS est encore préliminaire et ne comprend pas toutes les fonctionnalités disponibles sur les autres clients . L'entreprise mentionne explicitement les « fonctionnalités essentielles » présentes, les autres étant prévues ultérieurement. D'après Bloomberg, l' interface de l'application ressemble beaucoup à celle déjà présente sur iPhone et iPad . Les utilisateurs habitués à Gemini sur iOS ou iPadOS devraient donc retrouver un environnement familier sur Mac , avec une approche plus intégrée que le simple onglet du navigateur.
Le code de l'application macOS fait référence à une fonctionnalité appelée Desktop Intelligence , conçue pour permettre à Gemini d'interagir plus efficacement avec l'environnement de bureau . Le texte explique qu'en activant Desktop Intelligence dans les applications, Gemini peut « voir ce que voit l'utilisateur », c'est-à-dire le contexte de l'écran . En pratique, Gemini pourrait exploiter directement le contenu d'autres applications pour proposer des réponses plus personnalisées en fonction des applications ouvertes sur le Mac, mais uniquement lorsque Gemini est en cours d'utilisation . Cette approche ouvre la voie à des scénarios de productivité intéressants , mais exige une grande vigilance quant à la protection de la vie privée et la gestion des autorisations , aspects que Google devra expliquer très clairement. Aucune date de sortie officielle n'a été annoncée pour Gemini sur macOS . L'application reste en phase de test privée et Google n'a communiqué aucune date, même approximative, quant à sa disponibilité sur le Mac App Store ou via d'autres canaux. Cette absence est significative, car les utilisateurs de macOS ne peuvent actuellement utiliser Gemini que via le web , tandis que ceux qui préfèrent ChatGPT ou Claude disposent déjà d'applications dédiées pour Mac. La décision de Google apparaît donc davantage comme un alignement concurrentiel que comme une véritable avancée sur le marché.
Le code de l'application macOS fait référence à une fonctionnalité appelée Desktop Intelligence , conçue pour permettre à Gemini d'interagir plus efficacement avec l'environnement de bureau . Le texte explique qu'en activant Desktop Intelligence dans les applications, Gemini peut « voir ce que voit l'utilisateur », c'est-à-dire le contexte de l'écran . En pratique, Gemini pourrait exploiter directement le contenu d'autres applications pour proposer des réponses plus personnalisées en fonction des applications ouvertes sur le Mac, mais uniquement lorsque Gemini est en cours d'utilisation . Cette approche ouvre la voie à des scénarios de productivité intéressants , mais exige une grande vigilance quant à la protection de la vie privée et la gestion des autorisations , aspects que Google devra expliquer très clairement. Aucune date de sortie officielle n'a été annoncée pour Gemini sur macOS . L'application reste en phase de test privée et Google n'a communiqué aucune date, même approximative, quant à sa disponibilité sur le Mac App Store ou via d'autres canaux. Cette absence est significative, car les utilisateurs de macOS ne peuvent actuellement utiliser Gemini que via le web , tandis que ceux qui préfèrent ChatGPT ou Claude disposent déjà d'applications dédiées pour Mac. La décision de Google apparaît donc davantage comme un alignement concurrentiel que comme une véritable avancée sur le marché.
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