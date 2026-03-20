Android modifie le sideloading : un délai de 24 heures sera bientôt nécessaire.

L'installation d'applications hors du système Android (sideload ) ne disparaîtra pas, mais à partir de cette année, le processus sera plus contrôlé et moins immédiat. Google a dévoilé sa nouvelle méthode d'installation avancée pour les applications provenant de développeurs non vérifiés , suite aux critiques selon lesquelles elle risquerait de fermer l'écosystème. Le changement le plus visible est l'instauration d'un délai d'attente obligatoire de 24 heures avant d'autoriser définitivement l'installation d'applications provenant de ces développeurs. Cette mesure vise à lutter contre les arnaques et les pressions psychologiques, mais elle complique inévitablement la vie des utilisateurs expérimentés et de ceux qui testent des applications en dehors des plateformes officielles. Google décrit cette nouvelle méthode comme un processus complexe , conçu pour les utilisateurs avertis qui souhaitent conserver la possibilité d'installer des applications provenant de sources externes . Ce processus, à effectuer une seule fois, comporte plusieurs étapes et une interruption obligatoire d'une journée. Pour autoriser l'installation d'applications provenant de développeurs non vérifiés, vous aurez besoin de :
- Activez le mode développeur dans les paramètres de votre système afin de réduire les activations accidentelles et les contournements « en un clic » souvent utilisés dans les arnaques .
- Vérifiez que vous n'êtes pas manipulé par quelqu'un grâce à une vérification rapide conçue pour détecter les cas où un escroc suggère de désactiver les protections de sécurité.
- Redémarrez votre smartphone et réauthentifiez-vous afin d'interrompre tout accès à distance ou appel en cours qu'un attaquant pourrait utiliser pour suivre les étapes en temps réel.
- Attendez 24 heures , puis retournez dans les paramètres pour confirmer votre choix à l'aide de la biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) ou du code PIN de votre appareil .
Ce n'est qu'après cette étape que l'utilisateur pourra installer des applications provenant de développeurs non vérifiés , en choisissant de conserver cette option activée pendant 7 jours ou indéfiniment . À chaque installation d'une application de ce type, un avertissement signalera l' origine non vérifiée et proposera de poursuivre l'installation en cliquant sur le bouton « Installer quand même ». L'idée de base est claire : faire du sideloading une pratique réservée à une minorité d' utilisateurs avancés , minimisant ainsi les situations dans lesquelles un utilisateur moins expérimenté est poussé à désactiver les protections sous une urgence artificielle , une dynamique très courante dans la fraude en ligne .
Cela dit, il y a quelques points importants à souligner à ce sujet afin d'éviter tout malentendu :
- Le délai d'attente ne s'applique pas aux installations effectuées via ADB. Autrement dit : si vous êtes novice, rien ne change.
- Il n'est pas nécessaire d'activer les options pour développeurs en permanence ; elles ne sont requises que la première fois. Une fois votre téléphone autorisé à installer des applications provenant de sources tierces, il continuera de le faire même si le mode développeur est désactivé.
- De même, le délai de 24 heures ne s'applique que la première fois . Une fois cette vérification initiale effectuée, vous pouvez tout installer instantanément, comme d'habitude.
Ce sont donc de nouvelles règles, mais pas aussi restrictives qu'on aurait pu le penser. En pratique, l'objectif est de créer une sorte de barrière à l'entrée : une fois franchie, tout rentre dans l'ordre. C'est un moyen d'empêcher l'accès aux utilisateurs les moins avertis, tout en facilitant l'accès à ceux qui savent ce qu'ils font. La vérification des développeurs est actuellement en accès anticipé , mais Google prévoit de l'ouvrir à tous d'ici la fin du mois . Pour l'instant, elle reste facultative, mais deviendra obligatoire en septembre pour les applications distribuées au Brésil , en Indonésie , à Singapour et en Thaïlande , avec un déploiement mondial prévu à partir de 2027 . La nouvelle procédure d'installation avancée sera disponible en août , avant que l'inscription ne devienne obligatoire. L'objectif, explique Google, est de permettre aux utilisateurs avancés d'activer le processus en amont, en contournant le délai de 24 heures , et d'être prêts dès l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En parallèle, Google lancera un programme de « boutiques d'applications enregistrées » en dehors des États-Unis , qui permettra à d'autres de proposer leurs propres boutiques d'applications reconnues, mais sous réserve d'exigences spécifiques en matière de confiance et de sécurité .
- Activez le mode développeur dans les paramètres de votre système afin de réduire les activations accidentelles et les contournements « en un clic » souvent utilisés dans les arnaques .
- Vérifiez que vous n'êtes pas manipulé par quelqu'un grâce à une vérification rapide conçue pour détecter les cas où un escroc suggère de désactiver les protections de sécurité.
- Redémarrez votre smartphone et réauthentifiez-vous afin d'interrompre tout accès à distance ou appel en cours qu'un attaquant pourrait utiliser pour suivre les étapes en temps réel.
- Attendez 24 heures , puis retournez dans les paramètres pour confirmer votre choix à l'aide de la biométrie (empreinte digitale ou reconnaissance faciale) ou du code PIN de votre appareil .
Ce n'est qu'après cette étape que l'utilisateur pourra installer des applications provenant de développeurs non vérifiés , en choisissant de conserver cette option activée pendant 7 jours ou indéfiniment . À chaque installation d'une application de ce type, un avertissement signalera l' origine non vérifiée et proposera de poursuivre l'installation en cliquant sur le bouton « Installer quand même ». L'idée de base est claire : faire du sideloading une pratique réservée à une minorité d' utilisateurs avancés , minimisant ainsi les situations dans lesquelles un utilisateur moins expérimenté est poussé à désactiver les protections sous une urgence artificielle , une dynamique très courante dans la fraude en ligne .
Cela dit, il y a quelques points importants à souligner à ce sujet afin d'éviter tout malentendu :
- Le délai d'attente ne s'applique pas aux installations effectuées via ADB. Autrement dit : si vous êtes novice, rien ne change.
- Il n'est pas nécessaire d'activer les options pour développeurs en permanence ; elles ne sont requises que la première fois. Une fois votre téléphone autorisé à installer des applications provenant de sources tierces, il continuera de le faire même si le mode développeur est désactivé.
- De même, le délai de 24 heures ne s'applique que la première fois . Une fois cette vérification initiale effectuée, vous pouvez tout installer instantanément, comme d'habitude.
Ce sont donc de nouvelles règles, mais pas aussi restrictives qu'on aurait pu le penser. En pratique, l'objectif est de créer une sorte de barrière à l'entrée : une fois franchie, tout rentre dans l'ordre. C'est un moyen d'empêcher l'accès aux utilisateurs les moins avertis, tout en facilitant l'accès à ceux qui savent ce qu'ils font. La vérification des développeurs est actuellement en accès anticipé , mais Google prévoit de l'ouvrir à tous d'ici la fin du mois . Pour l'instant, elle reste facultative, mais deviendra obligatoire en septembre pour les applications distribuées au Brésil , en Indonésie , à Singapour et en Thaïlande , avec un déploiement mondial prévu à partir de 2027 . La nouvelle procédure d'installation avancée sera disponible en août , avant que l'inscription ne devienne obligatoire. L'objectif, explique Google, est de permettre aux utilisateurs avancés d'activer le processus en amont, en contournant le délai de 24 heures , et d'être prêts dès l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En parallèle, Google lancera un programme de « boutiques d'applications enregistrées » en dehors des États-Unis , qui permettra à d'autres de proposer leurs propres boutiques d'applications reconnues, mais sous réserve d'exigences spécifiques en matière de confiance et de sécurité .
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