Ubisoft a fermé Red Storm Entertainment, le studio historique de Tom Clancy.

Publié le: 20/03/2026 @ 14:36:47: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Une décision qui marque la fin d'une ère pour le monde du jeu vidéo : Ubisoft a cessé le développement de nouveaux titres chez Red Storm Entertainment , le studio historique fondé en 1996 par Tom Clancy . Cette décision entraîne environ 105 suppressions de postes et représente un changement majeur dans la structure interne de l'entreprise, qui a entrepris une vaste restructuration ces derniers mois. Il est important de préciser que Red Storm Entertainment ne ferme pas définitivement. Selon VGC , le studio continuera ses activités, mais avec un rôle différent : les employés restants seront responsables du support technique mondial et du développement du moteur Snowdrop, utilisé dans divers projets d'Ubisoft. En revanche, le département créatif a été entièrement dissous, ce qui signifie que l'équipe ne développera plus de nouveaux jeux vidéo. Pour saisir toute la portée de cette nouvelle, il est essentiel de se rappeler le rôle historique du studio. Fondé par Tom Clancy lui-même, Red Storm a réalisé les premières adaptations vidéoludiques de ses romans, notamment les célèbres séries Tom Clancy's Rainbow Six et Tom Clancy's Ghost Recon, devenues au fil des ans de véritables piliers du genre du jeu de tir tactique. Après son rachat par Ubisoft en 2000, l'équipe a continué de contribuer à de nombreux opus de ces sagas, tout en collaborant à d'autres projets majeurs. Au cours de la dernière décennie, les activités du studio ont toutefois évolué. Red Storm s'est principalement concentré sur les expériences de réalité virtuelle, telles que Werewolves Within, Star Trek: Bridge Crew et Assassin's Creed Nexus VR. Son projet le plus récent, The Division Heartland, a été annulé en 2024 après une phase de test publique, illustrant une fois de plus les difficultés rencontrées par le studio.
Dans le même temps, le développement des jeux Tom Clancy avait déjà été confié à d'autres équipes d'Ubisoft : des studios comme Massive Entertainment, Ubisoft Montréal, Ubisoft Paris et Ubisoft Toronto gèrent désormais des séries à succès telles que The Division, Rainbow Six Siege et Ghost Recon. Ce changement de responsabilités a probablement contribué à la décision de réduire les effectifs de Red Storm. La fermeture du département de développement s'inscrit dans un plan de réduction des coûts plus vaste. Ubisoft a annoncé son objectif d'économiser environ 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années grâce à des annulations et des reports de jeux, des fermetures de studios et des licenciements dans différents sites, notamment à Paris. L'entreprise réorganise également ses équipes créatives en structures autonomes appelées « maisons créatives », afin d'optimiser la production. Ce cas illustre concrètement l'évolution constante de l'industrie du jeu vidéo. Même les études historiques et fondamentales peuvent être revues à la baisse ou transformées au gré des changements de stratégies d'entreprise, de technologies et de demandes du marché. Comprendre ces dynamiques nous permet de mieux appréhender le fonctionnement de l'industrie et les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises aujourd'hui.
Dans le même temps, le développement des jeux Tom Clancy avait déjà été confié à d'autres équipes d'Ubisoft : des studios comme Massive Entertainment, Ubisoft Montréal, Ubisoft Paris et Ubisoft Toronto gèrent désormais des séries à succès telles que The Division, Rainbow Six Siege et Ghost Recon. Ce changement de responsabilités a probablement contribué à la décision de réduire les effectifs de Red Storm. La fermeture du département de développement s'inscrit dans un plan de réduction des coûts plus vaste. Ubisoft a annoncé son objectif d'économiser environ 200 millions d'euros au cours des deux prochaines années grâce à des annulations et des reports de jeux, des fermetures de studios et des licenciements dans différents sites, notamment à Paris. L'entreprise réorganise également ses équipes créatives en structures autonomes appelées « maisons créatives », afin d'optimiser la production. Ce cas illustre concrètement l'évolution constante de l'industrie du jeu vidéo. Même les études historiques et fondamentales peuvent être revues à la baisse ou transformées au gré des changements de stratégies d'entreprise, de technologies et de demandes du marché. Comprendre ces dynamiques nous permet de mieux appréhender le fonctionnement de l'industrie et les défis auxquels sont confrontées les grandes entreprises aujourd'hui.
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