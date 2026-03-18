Les sites web perdent jusqu'à 60 % de leur trafic à cause de l'IA

La relation entre la recherche Google et le reste du web évolue rapidement, et ce, au détriment des éditeurs de contenu en ligne. De nouvelles données révèlent une forte baisse du trafic provenant des moteurs de recherche, au moment même où les plateformes d'intelligence artificielle se généralisent. Pour ceux qui gèrent un site web ou travaillent dans les médias en ligne , cela signifie devoir rapidement repenser la provenance de leur trafic et la viabilité d'une dépendance quasi exclusive à la recherche Google comme canal principal. D'après les données recueillies par Chartbeat et publiées par Axios , le trafic provenant de Google Search vers les sites web a considérablement diminué au cours de l'année écoulée. Cette baisse n'affecte pas tous les sites de la même manière : plus le site est petit, plus la perte est importante. Pour les petits éditeurs , le trafic de référence provenant de Google aurait chuté d'environ 60 % , une réduction qui peut mettre en péril des projets d'édition entiers. Les éditeurs de Medium (entre 10 000 et 100 000 vues par jour) auraient constaté une baisse d'environ 47 % . Les plus grandes entreprises , avec plus de 100 000 visites quotidiennes, ne sont pas épargnées, mais résistent mieux : pour elles, le trafic provenant de la recherche Google a diminué d’environ 22 % . En moyenne, tous sites confondus, le déclin global du trafic issu de la recherche Google est estimé à environ 34 % sur un an. Le problème ne se limite pas à la recherche traditionnelle : Google Discover , le flux de contenu personnalisé intégré à Android et au navigateur, aurait également perdu environ 15 % de son trafic web au cours de l’année écoulée. Pour les entreprises qui misaient beaucoup sur la visibilité dans cette section, l’impact est considérable.
Face à la baisse du trafic issu de la recherche Google , on pourrait s'attendre à ce que les plateformes d'IA générative compensent en générant de nouveaux flux d'utilisateurs vers leurs sites sources. Or, les chiffres révèlent une tout autre réalité : les chatbots demeurent une source quasi inexistante. Le rapport souligne que les liens provenant des plateformes d'IA représentent moins de 1 % de toutes les pages vues générées par les redirections vers les éditeurs. Bien que certaines solutions, notamment les produits Google , aient amélioré l'affichage des liens sources , l'impact réel sur le trafic reste minime. Un fait intéressant concerne ChatGPT : les visites générées par cet outil devraient augmenter de plus de 200 % en 2025 , mais partant d’un niveau très bas, leur contribution reste marginale en valeur absolue. La croissance en pourcentage ne suffit pas à compenser la chute du trafic issu des recherches traditionnelles .
Parmi les différents secteurs, les sites d'actualités et de médias sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre de pages vues via les plateformes d'IA . Cependant, cela ne signifie pas que l'audience reste réellement sur le contenu ou s'y engage de manière significative. Le même rapport souligne que, précisément pour les sites d'actualités , l'engagement lié au trafic généré par l'IA est le plus faible. Nombre d'utilisateurs ouvrent les liens uniquement pour vérifier les réponses souvent peu fiables des chatbots, puis quittent rapidement la page. En pratique, plutôt qu’une nouvelle source stable de lecteurs, l’IA devient un moyen rapide de prise de contrôle . Dans le même temps, d'autres canaux de référencement émergent : le courrier électronique , les applications et la messagerie instantanée connaissent une forte croissance et commencent à jouer un rôle plus important dans la distribution de contenu. Malgré cela, le trafic global vers les sites web devrait diminuer d'environ 6 % entre 2024 et 2025 , signe que la diversification à elle seule ne suffit pas à compenser entièrement les pertes dues à Google.
Une autre étude récente, citée dans le rapport, montre à quel point les sites web spécialisés en technologie ont été particulièrement touchés ces dernières années. Des publications comme The Verge , HowToGeek et d'autres du même genre auraient constaté une baisse de leur trafic issu des recherches Google de 85 % ou plus en l'espace d'un an. Le cas de Digital Trends est cité comme un exemple extrême : pour ce site, la baisse de trafic provenant de Google aurait atteint 97 % . Le journal, sans surprise, aurait licencié la quasi-totalité de son personnel permanent début 2025 , signe concret de l’impact considérable que ces chiffres peuvent avoir sur la viabilité économique des médias en ligne. Face à ces analyses, Google continue de proposer une interprétation différente de la situation. En 2024, l'entreprise a déclaré que le volume total de clics organiques provenant de la recherche Google vers les sites web resterait relativement stable d'une année sur l'autre, évoquant même une légère augmentation des clics dits « de qualité » . Pour Google, les clics de qualité sont ceux où l'utilisateur ne quitte pas immédiatement la page de résultats de recherche, ce qui est interprété comme un signe d' intérêt réel pour le site visité. L'entreprise affirme également se soucier profondément de la santé de l'écosystème web , allant jusqu'à dire qu'elle s'en soucie plus que toute autre entreprise.
Ces affirmations se contredisent toutefois par les chiffres publiés par Chartbeat et par les difficultés concrètes rencontrées par de nombreux éditeurs . Le tableau qui se dessine est celui d'un web où la recherche traditionnelle perd de son influence, où les plateformes d'IA ne génèrent toujours pas suffisamment de trafic et où les modèles économiques reposant presque exclusivement sur les visites Google deviennent de plus en plus fragiles. Pour ceux qui créent du contenu en ligne , le défi consiste désormais à trouver un nouvel équilibre : réduire la dépendance à la recherche , exploiter judicieusement les canaux directs (newsletters, applications, communautés) et observer attentivement si et comment les plateformes d’intelligence artificielle commenceront réellement à apporter de la valeur à ceux qui produisent les informations dont elles s’inspirent.
Face à la baisse du trafic issu de la recherche Google , on pourrait s'attendre à ce que les plateformes d'IA générative compensent en générant de nouveaux flux d'utilisateurs vers leurs sites sources. Or, les chiffres révèlent une tout autre réalité : les chatbots demeurent une source quasi inexistante. Le rapport souligne que les liens provenant des plateformes d'IA représentent moins de 1 % de toutes les pages vues générées par les redirections vers les éditeurs. Bien que certaines solutions, notamment les produits Google , aient amélioré l'affichage des liens sources , l'impact réel sur le trafic reste minime. Un fait intéressant concerne ChatGPT : les visites générées par cet outil devraient augmenter de plus de 200 % en 2025 , mais partant d’un niveau très bas, leur contribution reste marginale en valeur absolue. La croissance en pourcentage ne suffit pas à compenser la chute du trafic issu des recherches traditionnelles .
Parmi les différents secteurs, les sites d'actualités et de médias sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre de pages vues via les plateformes d'IA . Cependant, cela ne signifie pas que l'audience reste réellement sur le contenu ou s'y engage de manière significative. Le même rapport souligne que, précisément pour les sites d'actualités , l'engagement lié au trafic généré par l'IA est le plus faible. Nombre d'utilisateurs ouvrent les liens uniquement pour vérifier les réponses souvent peu fiables des chatbots, puis quittent rapidement la page. En pratique, plutôt qu’une nouvelle source stable de lecteurs, l’IA devient un moyen rapide de prise de contrôle . Dans le même temps, d'autres canaux de référencement émergent : le courrier électronique , les applications et la messagerie instantanée connaissent une forte croissance et commencent à jouer un rôle plus important dans la distribution de contenu. Malgré cela, le trafic global vers les sites web devrait diminuer d'environ 6 % entre 2024 et 2025 , signe que la diversification à elle seule ne suffit pas à compenser entièrement les pertes dues à Google.
Une autre étude récente, citée dans le rapport, montre à quel point les sites web spécialisés en technologie ont été particulièrement touchés ces dernières années. Des publications comme The Verge , HowToGeek et d'autres du même genre auraient constaté une baisse de leur trafic issu des recherches Google de 85 % ou plus en l'espace d'un an. Le cas de Digital Trends est cité comme un exemple extrême : pour ce site, la baisse de trafic provenant de Google aurait atteint 97 % . Le journal, sans surprise, aurait licencié la quasi-totalité de son personnel permanent début 2025 , signe concret de l’impact considérable que ces chiffres peuvent avoir sur la viabilité économique des médias en ligne. Face à ces analyses, Google continue de proposer une interprétation différente de la situation. En 2024, l'entreprise a déclaré que le volume total de clics organiques provenant de la recherche Google vers les sites web resterait relativement stable d'une année sur l'autre, évoquant même une légère augmentation des clics dits « de qualité » . Pour Google, les clics de qualité sont ceux où l'utilisateur ne quitte pas immédiatement la page de résultats de recherche, ce qui est interprété comme un signe d' intérêt réel pour le site visité. L'entreprise affirme également se soucier profondément de la santé de l'écosystème web , allant jusqu'à dire qu'elle s'en soucie plus que toute autre entreprise.
Ces affirmations se contredisent toutefois par les chiffres publiés par Chartbeat et par les difficultés concrètes rencontrées par de nombreux éditeurs . Le tableau qui se dessine est celui d'un web où la recherche traditionnelle perd de son influence, où les plateformes d'IA ne génèrent toujours pas suffisamment de trafic et où les modèles économiques reposant presque exclusivement sur les visites Google deviennent de plus en plus fragiles. Pour ceux qui créent du contenu en ligne , le défi consiste désormais à trouver un nouvel équilibre : réduire la dépendance à la recherche , exploiter judicieusement les canaux directs (newsletters, applications, communautés) et observer attentivement si et comment les plateformes d’intelligence artificielle commenceront réellement à apporter de la valeur à ceux qui produisent les informations dont elles s’inspirent.
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