Nintendo envisagerait un nouveau modèle de Switch 2 avec batterie remplaçable afin de se conformer à la réglementation européenne.

Un nouveau rapport détaille une révision de la Nintendo Switch 2 qui sera dotée d'une batterie remplaçable pour l'Europe. Cette mesure serait conforme à la législation de l'Union européenne afin de permettre aux consommateurs de remplacer facilement eux-mêmes la batterie. Bien que cette initiative vise le marché européen, des politiques similaires pourraient être mises en place au Japon et aux États-Unis « si la sensibilisation des consommateurs à leur droit à la réparation progresse », indique Nikkei. Avec le modèle mis à jour de la Nintendo Switch 2, les batteries lithium-ion de la console et des manettes Joy-Con seront amovibles en toute sécurité. Cependant, il semblerait qu'au Japon (et probablement aux États-Unis), les produits continueront d'être vendus avec les spécifications actuelles. Le règlement européen relatif aux batteries, en vigueur depuis 2023, exige qu'à compter du 27 février 2026, les produits équipés de batteries portables permettent aux consommateurs de les retirer ou de les remplacer facilement.
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