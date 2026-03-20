Val Kilmer revient à l'écran grâce à l'intelligence artificielle

Publié le: 20/03/2026 @ 14:16:26: Par Nic007 Dans "Programmation"
Un nouveau chapitre s'ouvre à Hollywood, où la frontière entre la vie et la mort s'estompe. Le film « As Deep as the Grave » verra le retour de Val Kilmer à l'écran, bien que l'acteur soit décédé en 2025 et n'ait jamais participé au tournage. Les créateurs ont décidé d'utiliser l'intelligence artificielle pour recréer son image et sa présence à l'écran. Le projet avait été conçu spécialement pour lui dès le départ, mais le cancer a empêché le tournage de son vivant. Le réalisateur et scénariste Coerte Voorhees souligne que le choix de Kilmer pour le rôle était essentiel à la vision du film. L'histoire raconte celle d'un prêtre catholique et d'un guérisseur amérindien, et la dimension spirituelle du rôle était conçue pour s'accorder parfaitement à la personnalité de l'acteur. La principale controverse autour du projet concerne la question du consentement. Les réalisateurs insistent sur le fait qu'ils travaillent en concertation avec la famille de l'acteur. La fille de Kilmer, Mercedes Kilmer, a publiquement soutenu l'initiative, soulignant que son père était profondément intéressé par la spiritualité et que l'histoire du film correspond à ses valeurs. Malgré cela, une question fondamentale demeure : peut-on parler de consentement éclairé d’une personne décédée ? L’industrie cinématographique est de plus en plus confrontée à des dilemmes similaires, et les limites éthiques restent floues.
Les outils précis utilisés pour créer la version numérique de l'acteur n'ont pas été dévoilés. On sait seulement que la production dispose d'une riche archive de photos et d'enregistrements des dernières années de Kilmer, qui serviront de base à sa présence à l'écran. Ce n'est pas la première fois que l'acteur a recours à l'intelligence artificielle. Pour « Top Gun : Maverick », sa voix a été recréée grâce à une collaboration avec Sonantic. Kilmer a publiquement exprimé sa gratitude envers cette technologie, qui lui a permis de communiquer de manière quasi naturelle malgré de graves problèmes de santé. Le milieu du cinéma est divisé. Certains acteurs voient en l'IA un outil pour prolonger leur carrière et préserver leur héritage artistique. D'autres la perçoivent comme une menace pour leur intégrité créative et leur droit à la maîtrise de leur image. En 2024, Robert Downey Jr. a annoncé qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre toute utilisation de son image numérique après sa mort. L'acteur a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas cette forme d'« immortalité ». Les procédures judiciaires commencent également à ouvrir la voie. En décembre 2025, le procès concernant la reconstitution numérique de Peter Cushing dans « Rogue One » s'est conclu. Le tribunal a donné raison à Disney, rejetant la plainte et ouvrant ainsi la voie à d'autres projets utilisant des acteurs décédés.
Les créateurs de « As Deep as the Grave » soulignent qu'ils respectent les directives de la SAG et ont indemnisé les ayants droit de l'acteur. Ils estiment que le projet illustre une utilisation responsable des technologies. Dans le même temps, il est difficile de ne pas remarquer que la controverse devient une stratégie marketing. Les films utilisant l'IA attirent l'attention des médias et du public, et les débats sur les limites de l'éthique alimentent un intérêt croissant pour la production cinématographique.
Les outils précis utilisés pour créer la version numérique de l'acteur n'ont pas été dévoilés. On sait seulement que la production dispose d'une riche archive de photos et d'enregistrements des dernières années de Kilmer, qui serviront de base à sa présence à l'écran. Ce n'est pas la première fois que l'acteur a recours à l'intelligence artificielle. Pour « Top Gun : Maverick », sa voix a été recréée grâce à une collaboration avec Sonantic. Kilmer a publiquement exprimé sa gratitude envers cette technologie, qui lui a permis de communiquer de manière quasi naturelle malgré de graves problèmes de santé. Le milieu du cinéma est divisé. Certains acteurs voient en l'IA un outil pour prolonger leur carrière et préserver leur héritage artistique. D'autres la perçoivent comme une menace pour leur intégrité créative et leur droit à la maîtrise de leur image. En 2024, Robert Downey Jr. a annoncé qu'il engagerait des poursuites judiciaires contre toute utilisation de son image numérique après sa mort. L'acteur a clairement indiqué qu'il ne souhaitait pas cette forme d'« immortalité ». Les procédures judiciaires commencent également à ouvrir la voie. En décembre 2025, le procès concernant la reconstitution numérique de Peter Cushing dans « Rogue One » s'est conclu. Le tribunal a donné raison à Disney, rejetant la plainte et ouvrant ainsi la voie à d'autres projets utilisant des acteurs décédés.
Les créateurs de « As Deep as the Grave » soulignent qu'ils respectent les directives de la SAG et ont indemnisé les ayants droit de l'acteur. Ils estiment que le projet illustre une utilisation responsable des technologies. Dans le même temps, il est difficile de ne pas remarquer que la controverse devient une stratégie marketing. Les films utilisant l'IA attirent l'attention des médias et du public, et les débats sur les limites de l'éthique alimentent un intérêt croissant pour la production cinématographique.
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