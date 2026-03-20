 Se connecter 
 Se connecter 
        
Intel augmente le prix de ses processeurs. Monter son PC deviendra un luxe.
Publié le: 20/03/2026 @ 14:12:40: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel prépare le marché des PC à une hausse imminente des prix de ses processeurs. Selon certaines sources, le fabricant aurait déjà informé ses partenaires OEM des changements prévus, qui concerneront une large gamme de puces. Cette annonce, qui coïncide avec la hausse des coûts de la quasi-totalité des composants clés, suscite de vives inquiétudes au sein du secteur. Jusqu'à récemment, le marché des processeurs grand public constituait un pilier essentiel de l'activité d'entreprises comme Intel et AMD. Aujourd'hui, la situation évolue. L'importance croissante des charges de travail liées à l'IA incite les fabricants à orienter de plus en plus leurs ressources vers les clients professionnels, principalement les centres de données et les entreprises développant des modèles d'IA. Les marges sont plus élevées sur ce segment et la demande demeure stable malgré les fluctuations économiques mondiales. Il en résulte une disponibilité limitée des processeurs pour le marché grand public. D'après les informations communiquées aux partenaires, le prix des processeurs pourrait augmenter d'environ 10 %. Cette hausse devrait concerner une part importante de l'offre, notamment les modèles les plus utilisés dans les ordinateurs personnels. C'est un nouveau coup dur pour les fabricants de matériel, déjà confrontés à la hausse des coûts de production. Toute augmentation du prix des processeurs a un impact direct sur le coût total du système informatique.

Les assembleurs d'ordinateurs sont confrontés à un dilemme. D'un côté, ils doivent maintenir des prix compétitifs, tandis que de l'autre, leurs marges se réduisent en raison de la hausse des prix des composants. Le coût de la mémoire vive (RAM) augmente depuis des mois et le marché des cartes graphiques reste tendu. À cela s'ajoute le risque de pénurie de processeurs. Les analystes d'IDC soulignent qu'il devient de plus en plus difficile de proposer des prix attractifs pour les systèmes informatiques. Concrètement, cela signifie que les consommateurs pourraient payer plus cher pour du matériel aux caractéristiques similaires. L'une des principales raisons de ce changement réside dans l'intérêt considérable porté aux processeurs pour serveurs. Des puces comme l'Intel Xeon de 4e génération sont livrées aux grandes entreprises technologiques qui développent l'infrastructure de l'IA. L'ampleur des commandes des hyperscalers impose une réorganisation de la production. Les usines de semi-conducteurs doivent s'adapter à cette nouvelle réalité, au détriment d'autres segments de marché. L'impact le plus notable de ces changements se fera sentir dans le secteur du jeu vidéo et auprès des particuliers. Monter un PC à petit budget devient déjà un défi. La hausse du prix des processeurs, la disponibilité limitée de la mémoire et le coût élevé des cartes graphiques pourraient freiner les ventes de nouveaux systèmes. Pour de nombreux utilisateurs, cela signifie devoir conserver leur matériel actuel plus longtemps.
Val Kilmer revient à l'écran grâce à... »« AMD réagit au scandale d'étiquetage er...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 19-03IntelIntel lance une technologie de shaders prête à l'emploi
 17-03IntelIntel dévoile les processeurs de la série Core Ultra 200HX Plus
 13-03IntelIntel dévoile les processeurs Core Ultra 200S Plus
 09-03IntelNouveau processeur Intel Core Ultra 5 250K Plus testé : un bond en avant considérable en matière de multithreading
 02-03IntelIntel répond à Ryzen avec des processeurs Arrow Lake plus puissants. Date de sortie dévoilée.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel20-03
Windows fonctionne plus rapidement sur les MacBook que sur les ordinateurs portables Windows
 Programmation20-03
Val Kilmer revient à l'écran grâce à l'intelligence artificielle
 Intel20-03
Intel augmente le prix de ses processeurs. Monter son PC deviendra un luxe.
 AMD19-03
AMD réagit au scandale d'étiquetage erroné des processeurs pour ordinateurs portables
 Intel19-03
Intel lance une technologie de shaders prête à l'emploi
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page