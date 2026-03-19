AMD réagit au scandale d'étiquetage erroné des processeurs pour ordinateurs portables

AMD a réagi au scandale retentissant concernant la marque Chuwi, où certains ordinateurs portables auraient été vendus avec des processeurs étiquetés de manière trompeuse. Ces modèles étaient présentés comme équipés du Ryzen 5 7430U, alors qu'ils contenaient en réalité l'ancien Ryzen 5 5500U. L'entreprise a souligné qu'elle n'avait aucune connaissance de cette affaire et qu'elle ne tolère aucune pratique d'étiquetage erroné ou intentionnel de ses puces. Dans sa déclaration officielle, le fabricant a souligné n'avoir jamais autorisé, approuvé ni participé à aucune modification de la désignation de ces composants. AMD a également insisté sur le fait que des règles strictes encadrent la dénomination et l'étiquetage des processeurs, et que leur violation pourrait induire les consommateurs en erreur et fausser la concurrence. Surtout, l'entreprise s'est réservée le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute entité responsable d'une utilisation non autorisée des noms de modèles. Ce problème affecte principalement les ordinateurs portables Chuwi CoreBook X et CoreBook Plus, ainsi que le mini PC Ubox. D'après les informations divulguées, ces appareils étaient présentés comme étant équipés du Ryzen 5 7430U, mais l'analyse des codes OPN et les démontages ont révélé qu'ils utilisaient en réalité le Ryzen 5 5500U. Ce problème est difficile à détecter pour les utilisateurs moins avertis, car les deux puces sont en apparence très similaires : elles offrent 6 cœurs, 12 threads et un TDP de 15 W. Les différences résident principalement dans l'architecture et le cache. Le 7430U est basé sur Zen 3 et dispose de 16 Mo de cache L3, tandis que le 5500U utilise Zen 2 et seulement 8 Mo de cache L3.
Chuwi a d'abord tenté de minimiser le problème, évoquant un défaut de fabrication. Cependant, il s'avère que la désignation du firmware du processeur a également été modifiée, ce qui est difficilement négligeable. Le fabricant a déjà annoncé un programme de retour et le remboursement intégral des appareils concernés. La situation se complique, car il semblerait qu'un problème similaire puisse également affecter l' ordinateur portable Nikear A15 Pro . Selon des informations non confirmées, les deux appareils partageraient la même carte mère. Si cette hypothèse se confirme, le problème pourrait provenir non seulement du fabricant de l'ordinateur portable, mais aussi du fournisseur de circuits imprimés.
Chuwi a d'abord tenté de minimiser le problème, évoquant un défaut de fabrication. Cependant, il s'avère que la désignation du firmware du processeur a également été modifiée, ce qui est difficilement négligeable. Le fabricant a déjà annoncé un programme de retour et le remboursement intégral des appareils concernés. La situation se complique, car il semblerait qu'un problème similaire puisse également affecter l' ordinateur portable Nikear A15 Pro . Selon des informations non confirmées, les deux appareils partageraient la même carte mère. Si cette hypothèse se confirme, le problème pourrait provenir non seulement du fabricant de l'ordinateur portable, mais aussi du fournisseur de circuits imprimés.
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