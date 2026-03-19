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Intel lance une technologie de shaders prête à l'emploi
Publié le: 19/03/2026 @ 19:23:33: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes cartes graphiques Intel de la série Arc prennent enfin en charge les shaders précompilés, ce qui accélère considérablement le chargement des jeux. Cette technologie est actuellement compatible avec 12 titres, mais Intel promet d'étendre sa compatibilité à l'avenir. L'année dernière, Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité appelée Advanced Shader Delivery à DirectX via le kit de développement logiciel Agility (Agility SDK). Cette technologie gagne du terrain, et Intel collabore activement avec Microsoft pour l'intégrer à ses cartes graphiques. Cependant, Intel a également introduit sa propre solution : un système de shaders précompilés.

Nous parlons ici de la technologie de distribution de shaders précompilés (PSD), qui réduit les temps de chargement et de lancement des jeux, minimise les ralentissements au premier lancement et met à jour automatiquement le cache de shaders. Son fonctionnement est le suivant : une infrastructure cloud analyse les jeux, précompile les shaders nécessaires et les stocke. Ensuite, l'application graphique propriétaire d'Intel détecte le jeu auquel l'utilisateur joue et télécharge automatiquement les shaders précompilés, ce qui évite d'avoir à effectuer cette opération manuellement au premier lancement. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée manuellement ; vous pouvez donc la laisser désactivée si vous le souhaitez, même si vous constatez des ralentissements plus importants au lancement. Le système mettra également à jour automatiquement les shaders lors de la publication de nouvelles versions de jeux, de pilotes ou de packs de shaders. C'est une fonctionnalité extrêmement utile, et il est judicieux de l'utiliser.
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