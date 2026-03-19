AMD se prépare à lancer un processeur de nouvelle génération.

AMD se prépare à lancer un nouvel APU, nom de code Medusa Point, prévu pour début 2027. Entre-temps, des résultats de benchmarks sont déjà disponibles en ligne, permettant d'évaluer les véritables capacités du processeur, alors que l'entreprise et ses partenaires le testent activement. Un processeur Zen 6 à 10 cœurs et 20 threads, portant le numéro d'échantillon 100-000001713-21_N, a été repéré lors d'un récent test Geekbench 6. Il a obtenu un score de 2 300 points en mode mono-thread et de 13 002 points en mode multi-thread, fonctionnant à une fréquence de base de seulement 2,4 GHz. Lors de tests en conditions réelles, la fréquence est restée encore plus basse, aux alentours de 2,0 à 2,1 GHz.
Plus intéressant encore, le système de test basé sur le Medusa Point a égalé les performances de l'APU AMD Ryzen AI 9 365 à 10 cœurs et 20 threads, fonctionnant à une fréquence plus de deux fois supérieure. En comparaison, le nouveau processeur affiche des performances légèrement inférieures en monocœur, mais, de façon inattendue, un résultat supérieur en multicœur. Cet effet est très probablement dû à l'efficacité accrue des cœurs Zen 6 du Medusa Point, mieux optimisés pour les charges de travail de Geekbench. C'est vraisemblablement la combinaison de nouvelles instructions et d'un IPC amélioré qui permet au Medusa Point d'atteindre de tels résultats. Reste à savoir quel sera le prix de ce processeur à sa sortie, car il est vraisemblablement destiné à des produits haut de gamme très onéreux.
Plus intéressant encore, le système de test basé sur le Medusa Point a égalé les performances de l'APU AMD Ryzen AI 9 365 à 10 cœurs et 20 threads, fonctionnant à une fréquence plus de deux fois supérieure. En comparaison, le nouveau processeur affiche des performances légèrement inférieures en monocœur, mais, de façon inattendue, un résultat supérieur en multicœur. Cet effet est très probablement dû à l'efficacité accrue des cœurs Zen 6 du Medusa Point, mieux optimisés pour les charges de travail de Geekbench. C'est vraisemblablement la combinaison de nouvelles instructions et d'un IPC amélioré qui permet au Medusa Point d'atteindre de tels résultats. Reste à savoir quel sera le prix de ce processeur à sa sortie, car il est vraisemblablement destiné à des produits haut de gamme très onéreux.
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