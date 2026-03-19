Les puces mémoire ne deviendront pas moins chères en 2026.

D'après la dernière étude de TrendForce, les investissements continus des fournisseurs de cloud et des startups nord-américaines dans l'intelligence artificielle soutiendront une forte demande de processeurs IA et de puces associées en 2026. Le chiffre d'affaires des fabricants sous contrat devrait progresser de 24,8 % sur un an pour atteindre environ 218,8 milliards de dollars, TSMC affichant la plus forte croissance avec une hausse d'environ 32 %. La demande de technologies de gravure avancées continuera de croître grâce aux accélérateurs IA de NVIDIA et d'AMD. Parallèlement, les principaux acteurs du cloud nord-américains, tels que Google et Amazon Web Services, ainsi que les startups spécialisées en IA comme OpenAI et Groq, accélèrent le développement de leurs propres processeurs. Nombre de ces solutions devraient entrer en production de masse et être commercialisées dès 2026, devenant ainsi un moteur essentiel pour les technologies de gravure de 5/4 nm et supérieures.
Les analystes de TrendForce indiquent que les capacités de production de TSMC pour les procédés 5/4 nm et inférieurs seront probablement saturées d'ici la fin de l'année. Parallèlement, Samsung constate également une forte hausse des commandes pour ses solutions similaires. Dans ce contexte, TSMC a déjà augmenté ses tarifs de fabrication à façon pour toutes les technologies 5/4 nm et inférieures jusqu'en 2026. De ce fait, aucune amélioration du marché des puces n'est à prévoir : les centres de données continueront de surcommander dans un avenir proche, perpétuant ainsi la pénurie actuelle au moins jusqu'en 2027. Pour les joueurs, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire.
Les analystes de TrendForce indiquent que les capacités de production de TSMC pour les procédés 5/4 nm et inférieurs seront probablement saturées d'ici la fin de l'année. Parallèlement, Samsung constate également une forte hausse des commandes pour ses solutions similaires. Dans ce contexte, TSMC a déjà augmenté ses tarifs de fabrication à façon pour toutes les technologies 5/4 nm et inférieures jusqu'en 2026. De ce fait, aucune amélioration du marché des puces n'est à prévoir : les centres de données continueront de surcommander dans un avenir proche, perpétuant ainsi la pénurie actuelle au moins jusqu'en 2027. Pour les joueurs, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est le moins qu'on puisse dire.
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