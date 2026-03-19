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Nouvelles fonctionnalités pour les Xbox Insiders
Publié le: 19/03/2026 @ 16:52:08: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftA partir d’aujourd’hui, certains membres du programme Xbox Insiders peuvent commencer à tester plusieurs mises à jour très demandées, qui arriveront prochainement sur les consoles Xbox. Ces nouveautés offrent aux joueuses et joueurs davantage de contrôle et de personnalisation dans leur expérience de jeu sur console. Ces fonctionnalités seront progressivement déployées auprès d’un plus grand nombre de membres Xbox Insiders, puis à l’ensemble des joueuses et joueurs au fil du temps.

Détails des nouvelles fonctionnalités :

* Contrôle du Quick Resume : les joueuses et joueurs peuvent désormais désactiver le Quick Resume pour chaque jeu individuellement, afin que certains jeux se lancent toujours à zéro.
* Groupes étendus sur l’accueil : le nombre de groupes pouvant être épinglés sur l’écran d’accueil passe de 2 à 10, avec de nouveaux outils pour en faciliter la gestion.
* Couleurs utilisateur personnalisées : les joueuses et joueurs peuvent maintenant créer une couleur de profil personnalisée grâce à de nouveaux curseurs permettant de choisir une teinte unique.
* Visibilité des badges de profil : lors de la consultation de son profil ou de celui d’un autre joueur dans le Guide, il sera désormais possible de voir les cinq derniers badges débloqués, facilitant l’identification des moments marquants et de l’historique du compte.

Ces mises à jour reflètent l’engagement continu d’Xbox à prendre en compte les retours de la communauté et à améliorer l’expérience sur console Xbox.
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