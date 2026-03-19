Google Gemini fait peau neuve : Une nouvelle interface et un onglet Découvrir font leur apparition.

L' application Google continue de faire l'objet d'une refonte majeure autour de Gemini , et les nouveautés concernent non seulement les fonctionnalités elles-mêmes, mais aussi l' interface . La dernière version bêta propose plusieurs expériences graphiques qui donnent un aperçu de la façon dont nous pourrions interagir avec l' assistant IA dans les prochains mois. Ces modifications ne sont pas encore accessibles à tous et restent des fonctionnalités cachées , activées uniquement par l'analyse du fichier d'installation. C'est pourquoi il vaut mieux les considérer comme un aperçu des pistes explorées par Google, plutôt que comme des changements à venir garantis. Parmi les changements les plus curieux, on note l'ajout d'une option « Découvrir » dans le menu latéral de Gemini . Celle-ci renvoie actuellement vers une page blanche, signe que Google n'a pas encore indexé le contenu définitif. Le nom suggère un espace dédié aux idées prêtes à l'emploi , aux suggestions d'utilisation et, éventuellement, à des exemples de ce que l'IA peut faire dans différents contextes. En résumé, une section pour découvrir des idées et des fonctionnalités sans avoir à concevoir la requête de A à Z à chaque fois.
L'analyse de l'APK révèle également plusieurs variantes de la barre latérale Gemini , dont certaines sont encore manifestement incomplètes. Dans une version expérimentale, la liste des discussions ne se charge même pas, signe que le développement est en cours. Dans une autre variante, plus aboutie, la barre latérale conserve sa structure actuelle mais introduit une option « Paramètres » dédiée en bas du menu. Ce choix, cohérent avec l'interface web de Gemini , suggère une volonté d' harmoniser le design sur toutes les plateformes. Google peaufine également l'interface de Gemini , l'écran qui s'affiche par-dessus les autres applications. Les tests précédents avaient déjà mis en évidence une séparation plus nette entre la zone de saisie et les réponses , et cette nouvelle version poursuit dans cette voie. Un bouton de fermeture bien visible apparaît en haut à droite , tandis que la commande de synthèse vocale se trouve en bas à droite. Les autres actions, comme l'évaluation ou le partage des réponses, restent à la fin du texte généré, mais sont organisées de manière à rendre les commandes plus accessibles.
Un autre changement concerne la manière dont Gemini affiche son raisonnement interne , dans la section intitulée « Réflexion ». Désormais, le développement apparaît directement au-dessus de la réponse, dans le même flux de texte. Dans la nouvelle interface, la commande « Réflexion » ouvre un panneau déroulant distinct du reste de la conversation. Ce panneau affiche non seulement les étapes logiques, mais aussi des détails supplémentaires comme le modèle utilisé. Cette approche facilite la consultation des explications longues sans encombrer la conversation principale. Pour l'instant, toutes ces nouvelles fonctionnalités restent des expériences dissimulées dans le code de l'application : certaines seront peut-être intégrées à une version stable, d'autres disparaîtront complètement. Le constat est clair : Google continue d'optimiser l' expérience utilisateur de Gemini , cherchant un équilibre entre des fonctionnalités performantes et une interface véritablement intuitive pour un usage quotidien.
L'analyse de l'APK révèle également plusieurs variantes de la barre latérale Gemini , dont certaines sont encore manifestement incomplètes. Dans une version expérimentale, la liste des discussions ne se charge même pas, signe que le développement est en cours. Dans une autre variante, plus aboutie, la barre latérale conserve sa structure actuelle mais introduit une option « Paramètres » dédiée en bas du menu. Ce choix, cohérent avec l'interface web de Gemini , suggère une volonté d' harmoniser le design sur toutes les plateformes. Google peaufine également l'interface de Gemini , l'écran qui s'affiche par-dessus les autres applications. Les tests précédents avaient déjà mis en évidence une séparation plus nette entre la zone de saisie et les réponses , et cette nouvelle version poursuit dans cette voie. Un bouton de fermeture bien visible apparaît en haut à droite , tandis que la commande de synthèse vocale se trouve en bas à droite. Les autres actions, comme l'évaluation ou le partage des réponses, restent à la fin du texte généré, mais sont organisées de manière à rendre les commandes plus accessibles.
Un autre changement concerne la manière dont Gemini affiche son raisonnement interne , dans la section intitulée « Réflexion ». Désormais, le développement apparaît directement au-dessus de la réponse, dans le même flux de texte. Dans la nouvelle interface, la commande « Réflexion » ouvre un panneau déroulant distinct du reste de la conversation. Ce panneau affiche non seulement les étapes logiques, mais aussi des détails supplémentaires comme le modèle utilisé. Cette approche facilite la consultation des explications longues sans encombrer la conversation principale. Pour l'instant, toutes ces nouvelles fonctionnalités restent des expériences dissimulées dans le code de l'application : certaines seront peut-être intégrées à une version stable, d'autres disparaîtront complètement. Le constat est clair : Google continue d'optimiser l' expérience utilisateur de Gemini , cherchant un équilibre entre des fonctionnalités performantes et une interface véritablement intuitive pour un usage quotidien.
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