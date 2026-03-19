Sony continue de mettre à jour la PS3. Les utilisateurs n'y croient pas.

Près de vingt ans après le lancement de la PlayStation 3, Sony continue de développer le logiciel système de sa console légendaire. La dernière mise à jour, la version 4.93, vient d'être déployée en ligne et a déjà suscité un vif intérêt chez les utilisateurs. À première vue, les changements semblent minimes. La description officielle de la mise à jour reste identique à celle des années précédentes, se limitant à une brève mention de l'amélioration des performances du système. Cependant, cette déclaration laconique cache bien plus. Depuis des années, Sony utilise la même communication pour les différentes versions du système PS3. Les descriptions des mises à jour 4.89, 4.90, 4.91 et 4.92 étaient identiques. La version 4.93 n'apporte aucune nouvelle fonctionnalité visible pour l'utilisateur. Concrètement, cela signifie aucune nouvelle application, aucune modification de l'interface et aucune option système supplémentaire. Cependant, ces mises à jour font partie intégrante du cycle de vie de la console et, malgré son âge, elle reste un incontournable dans de nombreux foyers de joueurs. En coulisses, la situation est différente. La principale raison de la publication de nouvelles versions du système est de maintenir la compatibilité avec les disques Blu-ray et de garantir la sécurité. La console utilise le mécanisme de chiffrement AACS, qui nécessite un renouvellement régulier des clés. Sans mises à jour système, les appareils plus anciens deviennent progressivement incompatibles avec les disques récents. Sony cite officiellement ce point comme l'une des raisons justifiant ces mises à jour. Officieusement, on parle aussi d'une répression accrue contre les modifications système et les logiciels non autorisés. Chaque nouvelle mise à jour entrave le fonctionnement des firmwares et outils personnalisés utilisés par la communauté des développeurs amateurs.
Les mises à jour régulières de la PS3 démontrent la capacité des constructeurs à maintenir un contrôle durable sur leurs appareils. Dans un secteur technologique où le support s'arrête souvent après quelques années, ce cycle de vie est exceptionnel. Il illustre également la stratégie d'un constructeur soucieux non seulement des utilisateurs, mais aussi de la protection du contenu et du respect des licences. Malgré des mises à jour système régulières, la console perd progressivement l'accès aux services modernes. Netflix a récemment mis fin à la prise en charge de son application sur PlayStation 3. Cette décision marque la fin d'une étape importante dans l'histoire de la plateforme, qui a longtemps été un pilier du divertissement à domicile. Le partenariat entre Sony et Netflix remonte à 2009, lorsque les utilisateurs de PS3 accédaient au service via des disques Blu-ray spéciaux. La nouvelle version du système n'est pas obligatoire pour tous les possesseurs de PS3. Ceux qui utilisent régulièrement leur console, notamment pour regarder des films Blu-ray, devraient envisager de l'installer. Pour les utilisateurs intéressés par le modding, la mise à jour peut introduire des restrictions supplémentaires. C'est pourquoi chaque nouvelle version du système suscite des réactions mitigées au sein de la communauté.
Les mises à jour régulières de la PS3 démontrent la capacité des constructeurs à maintenir un contrôle durable sur leurs appareils. Dans un secteur technologique où le support s'arrête souvent après quelques années, ce cycle de vie est exceptionnel. Il illustre également la stratégie d'un constructeur soucieux non seulement des utilisateurs, mais aussi de la protection du contenu et du respect des licences. Malgré des mises à jour système régulières, la console perd progressivement l'accès aux services modernes. Netflix a récemment mis fin à la prise en charge de son application sur PlayStation 3. Cette décision marque la fin d'une étape importante dans l'histoire de la plateforme, qui a longtemps été un pilier du divertissement à domicile. Le partenariat entre Sony et Netflix remonte à 2009, lorsque les utilisateurs de PS3 accédaient au service via des disques Blu-ray spéciaux. La nouvelle version du système n'est pas obligatoire pour tous les possesseurs de PS3. Ceux qui utilisent régulièrement leur console, notamment pour regarder des films Blu-ray, devraient envisager de l'installer. Pour les utilisateurs intéressés par le modding, la mise à jour peut introduire des restrictions supplémentaires. C'est pourquoi chaque nouvelle version du système suscite des réactions mitigées au sein de la communauté.
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