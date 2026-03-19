OpenAI dévoile de nouveaux modèles d'IA : GPT-5.4 Mini et Nano visent à combler une lacune importante

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OpenAI dévoile de nouveaux modèles d'IA : GPT-5.4 Mini et Nano visent à combl...
Publié le: 19/03/2026 @ 14:32:31: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI a lancé les modèles d'IA GPT-5.4 Mini et GPT-5.4 Nano. Il s'agit de versions allégées d'outils plus complets, conçues pour répondre à la demande croissante de flux de travail rapides et efficaces. De nouveaux modèles apparaissent plusieurs mois après le lancement du GPT-5 et de ses successeurs. Cependant, jusqu'à présent, le segment des modèles légers a souffert d'un manque de mises à jour, ce qui est particulièrement visible par rapport à la concurrence. Le marché de l'intelligence artificielle se développe très rapidement, et les entreprises technologiques sont de plus en plus en concurrence non seulement sur les performances des modèles les plus performants, mais aussi sur celles de leurs versions plus petites et plus économiques. On peut citer l'exemple de Gemini 3 Flash de Google, qui a gagné en popularité grâce à ses performances rapides et à son faible coût. L'introduction de nouveaux modèles par OpenAI peut donc être perçue comme une tentative de compléter son offre et de l'adapter à diverses applications.

Le GPT-5.4 Mini a été conçu pour les tâches nécessitant un grand nombre d'opérations, sans pour autant avoir besoin d'utiliser les solutions les plus avancées et les plus coûteuses. D'après OpenAI, ce modèle est plus performant que les versions précédentes en programmation, en raisonnement et en analyse de contenu. De plus, il est nettement plus rapide, un atout majeur pour le traitement d'un grand nombre de requêtes. Le nouveau modèle prend en charge non seulement le texte, mais aussi les images, et peut également effectuer des recherches sur Internet ou travailler avec des fichiers. Outre la version Mini, le modèle GPT-5.4 Nano a également été présenté. Cette solution est principalement destinée à des applications plus simples, telles que la classification et l'organisation de données, ainsi que l'exécution d'opérations de programmation de base. Ce modèle serait nettement moins coûteux à l'usage que les versions plus grandes, un atout non négligeable pour les entreprises et les développeurs utilisant des API à grande échelle. Par ailleurs, OpenAI souligne que, malgré sa taille réduite, le Nano offre des performances supérieures aux modèles précédents de la même catégorie.

Le modèle GPT-5.4 Mini est désormais disponible dans ChatGPT et les outils de développement. Selon l'abonnement choisi, il peut être utilisé comme modèle principal ou comme alternative lorsque des performances accrues sont nécessaires. GPT-5.4 Nano, en revanche, n'est pas directement accessible aux utilisateurs réguliers et ne peut être utilisé que via l'API.
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