PlayStation abandonnera PlayStation Network et la marque PSN d'ici septembre 2026.

D'après Insider Gaming , Sony prévoit de supprimer les appellations « PlayStation Network » et « PSN » d'ici septembre 2026. Une note interne adressée aux développeurs précise qu'il s'agit d'un changement purement visuel visant à mieux refléter l'offre croissante de services numériques ; aucune modification technique n'est prévue. Les fonctionnalités existantes, telles que les listes d'amis, les modes multijoueurs et les trophées, resteront inchangées. Toutefois, les développeurs devront adapter leur contenu et leurs interfaces aux nouvelles directives de la marque. Le nouveau nom du réseau n'est pas encore connu.
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