 Se connecter 
 Se connecter 
        
Firefox 149 bientÃ´t disponible - VPN sans installation
PubliÃ© le: 19/03/2026 @ 00:12:20: Par Nic007 Dans "Firefox"
FirefoxMozilla a annoncÃ© des changements Ã  venir dans Firefox 149. La mise Ã  jour sera dÃ©ployÃ©e progressivement au cours des prochaines semaines et offrira de nouvelles options, notamment en matiÃ¨re de confidentialitÃ©. La principale nouveautÃ© est l'outil VPN intÃ©grÃ©, mais ce n'est pas le seul changement sur lequel les utilisateurs peuvent compter. L'une des fonctionnalitÃ©s les plus importantes de Firefox 149 est son VPN intÃ©grÃ©. Il fonctionne sans qu'il soit nÃ©cessaire d'installer d'extensions supplÃ©mentaires. Un VPN masque l'adresse IP de l'utilisateur et redirige le trafic internet via des serveurs sÃ©curisÃ©s, rendant ainsi son activitÃ© en ligne difficile Ã  tracer. Mozilla souligne que cet outil a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© dans le respect des principes de protection des donnÃ©es et qu'il est conÃ§u pour offrir une sÃ©curitÃ© supÃ©rieure Ã  celle de nombreuses solutions alternatives. Cette fonctionnalitÃ© prÃ©sente toutefois une limitation. La version gratuite du VPN offre une limite de transfert de donnÃ©es de 50 Go par mois. Une fois cette limite atteinte, les utilisateurs ne pourront plus utiliser cette fonctionnalitÃ© sans recourir Ã  des solutions supplÃ©mentaires. Dans un premier temps, cet outil sera disponible uniquement dans certains pays : les Ã‰tats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

Firefox 149 apporte Ã©galement des changements Ã  l'utilisation quotidienne du navigateur. Parmi eux, la fonctionnalitÃ© FenÃªtre intelligente vous permettra de mieux interagir avec le contenu en ligne. Cet outil permet de rÃ©sumer rapidement des articles ou de comparer des produits, grÃ¢ce Ã  l'intelligence artificielle. Mozilla prÃ©cise toutefois que les utilisateurs pourront dÃ©sactiver ces fonctionnalitÃ©s s'ils le souhaitent. La nouvelle version du navigateur proposera Ã©galement un mode Ã©cran partagÃ©, vous permettant d'afficher deux sites web cÃ´te Ã  cÃ´te dans une seule fenÃªtre. De plus, Firefox 149 intÃ©grera un outil de prise de notes directement dans les onglets du navigateur. Vous pourrez ainsi noter rapidement vos idÃ©es ou des informations importantes sans avoir recours Ã  des applications externes. Cette nouvelle version apporte Ã©galement quelques modifications visuelles mineures et une nouvelle mascotte pour le navigateur. Ces Ã©lÃ©ments visent Ã  moderniser l'apparence du programme et Ã  lui donner un aspect plus actuel. Firefox 149 pour ordinateur devrait Ãªtre disponible Ã  partir du 24 mars. Comme c'est gÃ©nÃ©ralement le cas lors de tels dÃ©ploiements, les nouvelles fonctionnalitÃ©s pourront apparaÃ®tre progressivement pour un plus grand nombre d'utilisateurs.
« Test Sumerian Six ( PS5) - Un hommage r...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 13-03FirefoxFirefox est toujours disponible sous Windows 7. Mozilla Ã©tend sa prise en charge.
 09-03FirefoxFirefox renforce sa sÃ©curitÃ© grÃ¢ce Ã  l'IA : Claude dÃ©couvre 22 vulnÃ©rabilitÃ©s en un temps record.
 09-03FirefoxUne cause inhabituelle de plantages de Firefox. Certains pourraient Ãªtre dus aux radiations cosmiques.
 25-02FirefoxVous n'aimez pas l'IA ? Vous allez adorer le nouveau Firefox.
 19-02FirefoxMozilla met fin Ã  la prise en charge de Firefox sur Windows 7 et 8
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Firefox19-03
Firefox 149 bientÃ´t disponible - VPN sans installation
 Jeux VidÃ©os18-03
Test Sumerian Six ( PS5) - Un hommage respectueux Ã  ses inspirations
 Mobile18-03
Oppo lance le Find N6 sans pli central.
 MatÃ©riel18-03
Un SSD de 16 To a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ© au prix de 16 000 dollars.
 AMD18-03
AMD se prÃ©pare Ã  lancer le processeur Ryzen 7 9750X.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page