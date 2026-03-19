Firefox 149 bientÃ´t disponible - VPN sans installation

Mozilla a annoncÃ© des changements Ã venir dans Firefox 149. La mise Ã jour sera dÃ©ployÃ©e progressivement au cours des prochaines semaines et offrira de nouvelles options, notamment en matiÃ¨re de confidentialitÃ©. La principale nouveautÃ© est l'outil VPN intÃ©grÃ©, mais ce n'est pas le seul changement sur lequel les utilisateurs peuvent compter. L'une des fonctionnalitÃ©s les plus importantes de Firefox 149 est son VPN intÃ©grÃ©. Il fonctionne sans qu'il soit nÃ©cessaire d'installer d'extensions supplÃ©mentaires. Un VPN masque l'adresse IP de l'utilisateur et redirige le trafic internet via des serveurs sÃ©curisÃ©s, rendant ainsi son activitÃ© en ligne difficile Ã tracer. Mozilla souligne que cet outil a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© dans le respect des principes de protection des donnÃ©es et qu'il est conÃ§u pour offrir une sÃ©curitÃ© supÃ©rieure Ã celle de nombreuses solutions alternatives. Cette fonctionnalitÃ© prÃ©sente toutefois une limitation. La version gratuite du VPN offre une limite de transfert de donnÃ©es de 50 Go par mois. Une fois cette limite atteinte, les utilisateurs ne pourront plus utiliser cette fonctionnalitÃ© sans recourir Ã des solutions supplÃ©mentaires. Dans un premier temps, cet outil sera disponible uniquement dans certains pays : les Ã‰tats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.
Firefox 149 apporte Ã©galement des changements Ã l'utilisation quotidienne du navigateur. Parmi eux, la fonctionnalitÃ© FenÃªtre intelligente vous permettra de mieux interagir avec le contenu en ligne. Cet outil permet de rÃ©sumer rapidement des articles ou de comparer des produits, grÃ¢ce Ã l'intelligence artificielle. Mozilla prÃ©cise toutefois que les utilisateurs pourront dÃ©sactiver ces fonctionnalitÃ©s s'ils le souhaitent. La nouvelle version du navigateur proposera Ã©galement un mode Ã©cran partagÃ©, vous permettant d'afficher deux sites web cÃ´te Ã cÃ´te dans une seule fenÃªtre. De plus, Firefox 149 intÃ©grera un outil de prise de notes directement dans les onglets du navigateur. Vous pourrez ainsi noter rapidement vos idÃ©es ou des informations importantes sans avoir recours Ã des applications externes. Cette nouvelle version apporte Ã©galement quelques modifications visuelles mineures et une nouvelle mascotte pour le navigateur. Ces Ã©lÃ©ments visent Ã moderniser l'apparence du programme et Ã lui donner un aspect plus actuel. Firefox 149 pour ordinateur devrait Ãªtre disponible Ã partir du 24 mars. Comme c'est gÃ©nÃ©ralement le cas lors de tels dÃ©ploiements, les nouvelles fonctionnalitÃ©s pourront apparaÃ®tre progressivement pour un plus grand nombre d'utilisateurs.
Firefox 149 apporte Ã©galement des changements Ã l'utilisation quotidienne du navigateur. Parmi eux, la fonctionnalitÃ© FenÃªtre intelligente vous permettra de mieux interagir avec le contenu en ligne. Cet outil permet de rÃ©sumer rapidement des articles ou de comparer des produits, grÃ¢ce Ã l'intelligence artificielle. Mozilla prÃ©cise toutefois que les utilisateurs pourront dÃ©sactiver ces fonctionnalitÃ©s s'ils le souhaitent. La nouvelle version du navigateur proposera Ã©galement un mode Ã©cran partagÃ©, vous permettant d'afficher deux sites web cÃ´te Ã cÃ´te dans une seule fenÃªtre. De plus, Firefox 149 intÃ©grera un outil de prise de notes directement dans les onglets du navigateur. Vous pourrez ainsi noter rapidement vos idÃ©es ou des informations importantes sans avoir recours Ã des applications externes. Cette nouvelle version apporte Ã©galement quelques modifications visuelles mineures et une nouvelle mascotte pour le navigateur. Ces Ã©lÃ©ments visent Ã moderniser l'apparence du programme et Ã lui donner un aspect plus actuel. Firefox 149 pour ordinateur devrait Ãªtre disponible Ã partir du 24 mars. Comme c'est gÃ©nÃ©ralement le cas lors de tels dÃ©ploiements, les nouvelles fonctionnalitÃ©s pourront apparaÃ®tre progressivement pour un plus grand nombre d'utilisateurs.
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