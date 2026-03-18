Test Sumerian Six ( PS5) - Un hommage respectueux Ã  ses inspirations

PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 18:40:32: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Sumerian Six est un jeu de stratÃ©gie tactique et d'infiltration dÃ©veloppÃ© par Artificer qui arrive enfin sur consoles aprÃ¨s sa sortie PC en septembre 2024. Fortement inspirÃ© des classiques du genre, tels que la sÃ©rie Commandos, il revisite un titre axÃ© sur la planification minutieuse, la furtivitÃ© et la coordination d'Ã©quipe. Sumerian Six se distingue toutefois par un mÃ©lange original de science-fiction pulp, d'expÃ©rimentations occultes et d'espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de se concentrer uniquement sur la guerre historique, le jeu propose un rÃ©cit uchronique oÃ¹ d'Ã©tranges technologies et des dÃ©couvertes surnaturelles menacent de bouleverser le cours du conflit. L'histoire suit l'Escadron Enigma, une Ã©quipe de scientifiques recrutÃ©s pour une opÃ©ration secrÃ¨te alliÃ©e chargÃ©e d'empÃªcher une percÃ©e dangereuse des puissances de l'Axe. Ces agents ne sont pas des soldats conventionnels, mais des esprits brillants dont les dÃ©couvertes scientifiques se traduisent par des capacitÃ©s tactiques hors du commun sur le terrain. Leur principal adversaire est un ancien collÃ¨gue qui a fait dÃ©fection et expÃ©rimente une substance mystÃ©rieuse appelÃ©e Geiststoff. Ce matÃ©riau Ã©trange semble possÃ©der des propriÃ©tÃ©s surnaturelles capables d'amplifier la technologie au-delÃ des limites normales. Alors que l'escouade tente de mettre un terme Ã ces expÃ©riences, l'histoire se transforme en une mission d'envergure mondiale impliquant des laboratoires secrets, des reliques anciennes et des armes de plus en plus dangereuses, brouillant la frontiÃ¨re entre science et mysticisme.
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