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Test Tales of Berseria Remastered (PS5) - Rejoignez Velvet dans sa quÃªte de ve...
PubliÃ© le: 17/03/2026 @ 18:31:47: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Jeux VidÃ©osLa sÃ©rie Tales est l'une des franchises de JRPG qui a constamment produit de nouvelles sÃ©ries Ã  travers les gÃ©nÃ©rations. CrÃ©Ã©e en 1995, la sÃ©rie Tales of compte actuellement 17 titres principaux et des dizaines de spin-offs disponibles sur diffÃ©rentes plateformes. Malheureusement, de nombreux titres plus anciens restent liÃ©s Ã  des plateformes obsolÃ¨tes, les rendant inaccessibles aux nouveaux joueurs. Pour cÃ©lÃ©brer le 30e anniversaire de la sÃ©rie Tales, Bandai Namco entreprend le projet Remastered afin de faire revivre les anciens jeux Tales sur les consoles de gÃ©nÃ©ration actuelle. AprÃ¨s Tales of Graces Remastered et Tales of Xillia Remastered, sortis en 2025, le projet se poursuit avec Tales of Berseria Remastered. L'histoire commence trois ans avant le rÃ©cit principal. L'intrigue met en scÃ¨ne Velvet Crowe, une jeune femme affectÃ©e par la disparition de ses parents, emportÃ©s par une maladie transformant les humains en dÃ©mon. L'hÃ©roÃ¯ne et son petit-frÃ¨re Laphicet sont recueillis par Artorius, leur beau-frÃ¨re. En tant que grande sÅ“ur, Velvet prend soin de Laphicet au point de lui interdire de sortir de la maison Ã  cause de sa maladie. Au dÃ©part, Velvet Ã©tait une personne douce, chaleureuse et aimante mais tout va brutalement changer quelques annÃ©es plus tard. L'exorciste Artorius sacrifie Laphicet sous les yeux de Velvet, afin de stopper l'invasion dÃ©moniaque. Velvet est elle-mÃªme blessÃ©e physiquement par une calamitÃ©, ce qui lui apportera la possibilitÃ© d'absorber toute forme de vie par son bras gauche, mais la privera trÃ¨s certainement de sa pleine conscience. JetÃ©e en prison, Velvet nourrie sa vengeance alors que Artorius est traitÃ© comme un hÃ©ros. Trois ans s'Ã©coulent avant que l'aventure ne commence rÃ©ellement. Velvet est libÃ©rÃ©e par Seres, le garde du corps d'Artorius, car elle apparaÃ®t comme le seul espoir de ramener l'ordre dans un monde ravagÃ© par ses conflits internes. DÃ©sormais, un dÃ©mon nommÃ© Therion rÃ©side en elle. AnimÃ©e par la vengeance, Velvet n'a qu'un seul but : venger la mort de son frÃ¨re. Elle n'hÃ©sitera pas Ã  Ã©liminer quiconque se dressera sur son chemin. Tales of Berseria n'a clairement pas la trame la plus passionnante qui soit, mais la galerie de personnages prÃ©sentÃ©s demeure attachante, et surtout le dÃ©but du jeu s'enchaÃ®ne tambour battant, ce qui n'est pas si frÃ©quent dans les RPG japonais.


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