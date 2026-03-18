Oppo lance le Find N6 sans pli central.

Aujourd'hui, Oppo a dÃ©voilÃ© le Find N6, un smartphone pliable haut de gamme qui, selon le fabricant, rÃ©volutionne le genre. L'entreprise a mis en Å“uvre plusieurs solutions techniques pour rÃ©soudre les problÃ¨mes courants des appareils pliables, notamment le pli visible sur l'Ã©cran et l'Ã©tanchÃ©itÃ© Ã la poussiÃ¨re et Ã l'eau. De plus, cette gÃ©nÃ©ration embarque un processeur Snapdragon Elite 8 Gen 5 performant. Il est associÃ© Ã 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X cadencÃ©e Ã 4 266 MHz, et propose des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To en UFS 4.1. La batterie a Ã©galement Ã©tÃ© considÃ©rablement amÃ©liorÃ©e. Elle est dÃ©sormais dotÃ©e d'une batterie silicium-carbone d'une capacitÃ© de 6 000 mAh, contre 5 600 mAh auparavant. Les mÃªmes technologies de charge rapide sont prises en charge : SuperVOOC 80 W et AirVOOC 50 W.
La principale nouveautÃ© rÃ©side dans le design de l'appareil. Les dimensions et la diagonale de l'Ã©cran du smartphone sont quasiment identiques Ã celles de son prÃ©dÃ©cesseur, mais la charniÃ¨re a Ã©tÃ© entiÃ¨rement repensÃ©e. Elle utilise un mÃ©canisme Titanium Flexion de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration, 11 % plus large et prÃ©sentant une courbure en forme de goutte d'eau plus douce pour une usure rÃ©duite. Du fait de la complexitÃ© de la conception de la charniÃ¨re, la surface sous l'Ã©cran prÃ©sente des irrÃ©gularitÃ©s microscopiques, Ã l'origine du pli. L'entreprise a eu recours Ã la numÃ©risation laser avec une prÃ©cision de 0,3 micromÃ¨tre, puis a appliquÃ© des couches de polymÃ¨re par impression 3D et polymÃ©risation UV. Ainsi, les irrÃ©gularitÃ©s ont Ã©tÃ© rÃ©duites d'environ 0,2 mm Ã 0,05 mm.
La principale nouveautÃ© rÃ©side dans le design de l'appareil. Les dimensions et la diagonale de l'Ã©cran du smartphone sont quasiment identiques Ã celles de son prÃ©dÃ©cesseur, mais la charniÃ¨re a Ã©tÃ© entiÃ¨rement repensÃ©e. Elle utilise un mÃ©canisme Titanium Flexion de deuxiÃ¨me gÃ©nÃ©ration, 11 % plus large et prÃ©sentant une courbure en forme de goutte d'eau plus douce pour une usure rÃ©duite. Du fait de la complexitÃ© de la conception de la charniÃ¨re, la surface sous l'Ã©cran prÃ©sente des irrÃ©gularitÃ©s microscopiques, Ã l'origine du pli. L'entreprise a eu recours Ã la numÃ©risation laser avec une prÃ©cision de 0,3 micromÃ¨tre, puis a appliquÃ© des couches de polymÃ¨re par impression 3D et polymÃ©risation UV. Ainsi, les irrÃ©gularitÃ©s ont Ã©tÃ© rÃ©duites d'environ 0,2 mm Ã 0,05 mm.
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