Un SSD de 16 To a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ© au prix de 16 000 dollars.

Si votre budget est illimitÃ©, il est dÃ©sormais possible d'obtenir 16 To de stockage NVMe PCIe 4.0 dans un seul SSD M.2 2280. Cependant, cette compacitÃ© a un prix : prÃ¨s de 16 000 $ (le nouveau SSD Exascend PE4 de 16 To est proposÃ© Ã 15 935 $ sur Amazon). Ce prix Ã©levÃ© s'explique par sa conception ultra-dense qui permet d'intÃ©grer une quantitÃ© massive de mÃ©moire dans un seul emplacement M.2 de la carte mÃ¨re, sans nÃ©cessiter de stockage supplÃ©mentaire. L'Exascend PE4 utilise une interface PCIe 4.0 et offre des vitesses de lecture sÃ©quentielles allant jusqu'Ã 3 270 Mo/s et des vitesses d'Ã©criture allant jusqu'Ã 2 980 Mo/s. Il utilise des modules de mÃ©moire NAND 3D TLC d'un fabricant non spÃ©cifiÃ©.
Ce disque offre une endurance en Ã©criture de 16 640 To et un MTBF d'environ 2 millions d'heures, garantissant un fonctionnement stable mÃªme en fonctionnement continu (24 h/24 et 7 j/7) dans les systÃ¨mes oÃ¹ la fiabilitÃ© est primordiale. Le fabricant propose une garantie de 5 ans, bien qu'il affirme que sa durÃ©e de vie rÃ©elle sera nettement supÃ©rieure. Son prix Ã©levÃ© se justifie non seulement par sa capacitÃ©, mais aussi par des tests rigoureux et sa fiabilitÃ© Ã toute Ã©preuve ; pour certains utilisateurs, ce disque peut donc s'avÃ©rer indispensable. Sa consommation Ã©lectrique en veille ne dÃ©passe pas 1,3 W et atteint 7,2 W en pleine charge, ce qui est trÃ¨s performant pour un appareil de cette catÃ©gorie.
Ce disque offre une endurance en Ã©criture de 16 640 To et un MTBF d'environ 2 millions d'heures, garantissant un fonctionnement stable mÃªme en fonctionnement continu (24 h/24 et 7 j/7) dans les systÃ¨mes oÃ¹ la fiabilitÃ© est primordiale. Le fabricant propose une garantie de 5 ans, bien qu'il affirme que sa durÃ©e de vie rÃ©elle sera nettement supÃ©rieure. Son prix Ã©levÃ© se justifie non seulement par sa capacitÃ©, mais aussi par des tests rigoureux et sa fiabilitÃ© Ã toute Ã©preuve ; pour certains utilisateurs, ce disque peut donc s'avÃ©rer indispensable. Sa consommation Ã©lectrique en veille ne dÃ©passe pas 1,3 W et atteint 7,2 W en pleine charge, ce qui est trÃ¨s performant pour un appareil de cette catÃ©gorie.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
16-03MatÃ©rielCrise du marchÃ© de l'hÃ©lium : la production de puces pourrait Ãªtre fortement impactÃ©e.
13-03MatÃ©rielNVIDIA dÃ©fie Intel et AMD : son nouveau processeur ARM est aussi puissant que les modÃ¨les haut de gamme.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©