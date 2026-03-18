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Un SSD de 16 To a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ© au prix de 16 000 dollars.
PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 18:03:38: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielSi votre budget est illimitÃ©, il est dÃ©sormais possible d'obtenir 16 To de stockage NVMe PCIe 4.0 dans un seul SSD M.2 2280. Cependant, cette compacitÃ© a un prix : prÃ¨s de 16 000 $ (le nouveau SSD Exascend PE4 de 16 To est proposÃ© Ã  15 935 $ sur Amazon). Ce prix Ã©levÃ© s'explique par sa conception ultra-dense qui permet d'intÃ©grer une quantitÃ© massive de mÃ©moire dans un seul emplacement M.2 de la carte mÃ¨re, sans nÃ©cessiter de stockage supplÃ©mentaire. L'Exascend PE4 utilise une interface PCIe 4.0 et offre des vitesses de lecture sÃ©quentielles allant jusqu'Ã  3 270 Mo/s et des vitesses d'Ã©criture allant jusqu'Ã  2 980 Mo/s. Il utilise des modules de mÃ©moire NAND 3D TLC d'un fabricant non spÃ©cifiÃ©.

Ce disque offre une endurance en Ã©criture de 16 640 To et un MTBF d'environ 2 millions d'heures, garantissant un fonctionnement stable mÃªme en fonctionnement continu (24 h/24 et 7 j/7) dans les systÃ¨mes oÃ¹ la fiabilitÃ© est primordiale. Le fabricant propose une garantie de 5 ans, bien qu'il affirme que sa durÃ©e de vie rÃ©elle sera nettement supÃ©rieure. Son prix Ã©levÃ© se justifie non seulement par sa capacitÃ©, mais aussi par des tests rigoureux et sa fiabilitÃ© Ã  toute Ã©preuve ; pour certains utilisateurs, ce disque peut donc s'avÃ©rer indispensable. Sa consommation Ã©lectrique en veille ne dÃ©passe pas 1,3 W et atteint 7,2 W en pleine charge, ce qui est trÃ¨s performant pour un appareil de cette catÃ©gorie.

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