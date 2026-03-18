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AMD se prÃ©pare Ã  lancer le processeur Ryzen 7 9750X.
PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 18:01:50: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAMD s'apprÃªte Ã  renouveler sa gamme de processeurs de bureau Ryzen 9000 avec deux nouveaux modÃ¨les : les Ryzen 7 9750X et Ryzen 5 9650X. Ces deux puces sont dÃ©pourvues de cache 3D (V-Cache) et reposent sur une architecture Zen 5 standard avec 32 Mo de cache L3 intÃ©grÃ©. ConÃ§us avec des frÃ©quences d'horloge et un TDP plus Ã©levÃ©s, ces nouveaux processeurs font suite au renouvellement par Intel des Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 5 250K Plus. Le Ryzen 7 9750X dispose de 8 cÅ“urs et 16 threads, d'une frÃ©quence de base de 4,20 GHz et d'une frÃ©quence turbo maximale de 5,60 GHz. Il s'agit d'une nette amÃ©lioration par rapport au Ryzen 7 9700X, dont la frÃ©quence de base est de 3,80 GHz et la frÃ©quence turbo de 5,50 GHz. Le nouveau processeur fonctionne avec un TDP de 120 W dÃ¨s sa sortie d'usine â€” Ã  titre de comparaison, le 9700X a un TDP standard de 65 W, mais AMD a autorisÃ© les fabricants de cartes mÃ¨res Ã  activer un mode 105 W via le BIOS sans annuler la garantie pour des frÃ©quences Ã©levÃ©es plus stables.

Avec le 9750X, la sociÃ©tÃ© est allÃ©e plus loin en augmentant la consommation d'Ã©nergie Ã  120 W en configuration standard. Le Ryzen 5 9650X offre 6 cÅ“urs et 12 threads. Sa frÃ©quence de base est de 4,30 GHz, avec une frÃ©quence turbo maximale de 5,50 GHz, supÃ©rieures aux 3,90 GHz et 5,40 GHz du Ryzen 5 9600X, respectivement. Comme son prÃ©dÃ©cesseur, les 32 Mo de cache L3 sont entiÃ¨rement disponibles pour les six cÅ“urs. Les prix ne sont pas encore connus, mais ces nouveaux modÃ¨les devraient lÃ©gÃ¨rement baisser le prix des Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X actuels, les rendant ainsi plus abordables.
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