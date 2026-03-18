Starlink change la donne avec ses nouveaux forfaits : lâ€™antenne est gratuite, mais vous payez plus cher (ou votre dÃ©bit est rÃ©duit).

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Starlink change la donne avec ses nouveaux forfaits : lâ€™antenne est gratuite, ...
PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 16:24:12: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetPour ceux qui vivent dans des zones non desservies par la fibre optique ou qui sont lassÃ©s de la lenteur de l'ADSL , Starlink a toujours reprÃ©sentÃ© une option concrÃ¨te qui mÃ©ritait d'Ãªtre soigneusement Ã©valuÃ©e. L'entreprise a revu aujourd'hui ses forfaits rÃ©sidentiels , en proposant trois profils distincts selon le prix, le dÃ©bit et les caractÃ©ristiques techniques, avec une prioritÃ© rÃ©seau pour les utilisateurs recherchant une connexion plus stable. Ces nouveaux forfaits concernent Ã©galement les abonnÃ©s actuels, qui ne sont pas entiÃ¨rement satisfaits. La structure prÃ©cÃ©dente, qui ne comportait que deux formules ( Residentiel Lite Ã  29 â‚¬ et Residentiel Ã  40 â‚¬) , laisse place Ã  trois nouvelles options : Residentiel 100 Mbps , Residentiel 200 Mbps et Residentiel Max . La nouvelle offre RÃ©sidentielle 100 Mbps remplace l'ancienne offre Lite, en conservant le mÃªme tarif mensuel de 29 â‚¬ et la mÃªme vitesse de tÃ©lÃ©chargement maximale (jusqu'Ã  100 Mbps ), mais avec un kit mis Ã  jour. L'ancien forfait Ã  40 â‚¬ est remplacÃ© par le forfait RÃ©sidentiel 200 Mbps : le prix baisse Ã  39 â‚¬ par mois , tandis que la vitesse de tÃ©lÃ©chargement maximale passe Ã  200 Mbps . Dans ce cas prÃ©cis, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui avaient souscrit Ã  l'ancien forfait, qui, lui, ne prÃ©voyait aucune limitation de vitesse. La nouvelle offre Residentiel Max se positionne en haut de gamme, Ã  59 â‚¬ par mois , avec des dÃ©bits plus Ã©levÃ©s et, surtout, une prioritÃ© rÃ©seau maximale par rapport aux autres forfaits rÃ©sidentiels, rÃ©tablissant ainsi l'absence de limites, mais pour 19 â‚¬ de plus par mois.

Le systÃ¨me d'achat de l'antenne a Ã©galement Ã©voluÃ© : elle est dÃ©sormais disponible gratuitement et en prÃªt , ce qui met dÃ©finitivement fin Ã  la procÃ©dure d'achat. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux que le prix du kit rebutait. Il ne reste plus qu'Ã  payer les 19 â‚¬ de frais de port. L'offre RÃ©sidentielle 100 comprend une antenne Mini X et un routeur Starlink Mini Wi-Fi 6. L'offre RÃ©sidentielle 200 inclut une antenne standard. Il s'agit de la mÃªme antenne que celle fournie avec l'offre RÃ©sidentielle Max, qui vous offre en plus la possibilitÃ© d'emprunter gratuitement une antenne Mini et de la combiner Ã  prix rÃ©duit avec l'une des offres flexibles, idÃ©ales pour les voyageurs. De nombreux utilisateurs sont mÃ©contents de ce changement, et on trouve de nombreux messages de protestation sur internet, dont beaucoup annoncent une rÃ©siliation, notamment en raison du passage forcÃ© Ã  l'un des nouveaux forfaits. Il est clair que ceux qui ne souhaitaient pas de limitation de connexion paieront dÃ©sormais prÃ¨s de 50 % de plus (de 40 â‚¬ Ã  59 â‚¬). ParallÃ¨lement, il est vrai que pour beaucoup, les 200 Mbit/s du forfait Ã  39 â‚¬ sont largement suffisants. Les utilisateurs qui hÃ©sitaient encore Ã  activer le service seront certainement ravis, compte tenu du prix d'entrÃ©e rÃ©duit .
« Microsoft 365 a un rival europÃ©en : voi...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 16-03InternetProblÃ¨mes d'Internet Ã  Moscou : les habitants reviennent aux bipeurs et aux cartes papier
 13-03InternetWordPress change tout : vous pouvez crÃ©er un site sans hÃ©bergement et sans compte.
 06-03InternetLes Ã‰tats-Unis prÃ©parent une riposte spatiale. L'Europe risque de perdre l'accÃ¨s au marchÃ© des satellites.
 05-03InternetLe Wi-Fi 8 arrive et il amÃ©liorera exactement lÃ  oÃ¹ c'est nÃ©cessaire
 05-03InternetL'Europe devance Starlink : Internet laser pour les vols passagers
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Internet18-03
Starlink change la donne avec ses nouveaux forfaits : lâ€™antenne est gratuite, mais vous payez plus cher (ou votre dÃ©bit est rÃ©duit).
 Logiciels18-03
Microsoft 365 a un rival europÃ©en : voici Office EU, la suite qui dÃ©fie les gÃ©ants amÃ©ricains.
 VidÃ©o18-03
Cliquez et notez. YouTube teste une nouvelle fonctionnalitÃ©.
 Droit18-03
ChatGPT avait conseillÃ© aux entreprises concernÃ©es par les licenciements de ne pas verser de primes. Le verdict est tombÃ©.
 Droit18-03
L'UE veut lire toutes les actualitÃ©s. Le Parlement dit stop.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page