Starlink change la donne avec ses nouveaux forfaits : lâ€™antenne est gratuite, mais vous payez plus cher (ou votre dÃ©bit est rÃ©duit).

Pour ceux qui vivent dans des zones non desservies par la fibre optique ou qui sont lassÃ©s de la lenteur de l'ADSL , Starlink a toujours reprÃ©sentÃ© une option concrÃ¨te qui mÃ©ritait d'Ãªtre soigneusement Ã©valuÃ©e. L'entreprise a revu aujourd'hui ses forfaits rÃ©sidentiels , en proposant trois profils distincts selon le prix, le dÃ©bit et les caractÃ©ristiques techniques, avec une prioritÃ© rÃ©seau pour les utilisateurs recherchant une connexion plus stable. Ces nouveaux forfaits concernent Ã©galement les abonnÃ©s actuels, qui ne sont pas entiÃ¨rement satisfaits. La structure prÃ©cÃ©dente, qui ne comportait que deux formules ( Residentiel Lite Ã 29 â‚¬ et Residentiel Ã 40 â‚¬) , laisse place Ã trois nouvelles options : Residentiel 100 Mbps , Residentiel 200 Mbps et Residentiel Max . La nouvelle offre RÃ©sidentielle 100 Mbps remplace l'ancienne offre Lite, en conservant le mÃªme tarif mensuel de 29 â‚¬ et la mÃªme vitesse de tÃ©lÃ©chargement maximale (jusqu'Ã 100 Mbps ), mais avec un kit mis Ã jour. L'ancien forfait Ã 40 â‚¬ est remplacÃ© par le forfait RÃ©sidentiel 200 Mbps : le prix baisse Ã 39 â‚¬ par mois , tandis que la vitesse de tÃ©lÃ©chargement maximale passe Ã 200 Mbps . Dans ce cas prÃ©cis, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui avaient souscrit Ã l'ancien forfait, qui, lui, ne prÃ©voyait aucune limitation de vitesse. La nouvelle offre Residentiel Max se positionne en haut de gamme, Ã 59 â‚¬ par mois , avec des dÃ©bits plus Ã©levÃ©s et, surtout, une prioritÃ© rÃ©seau maximale par rapport aux autres forfaits rÃ©sidentiels, rÃ©tablissant ainsi l'absence de limites, mais pour 19 â‚¬ de plus par mois.
Le systÃ¨me d'achat de l'antenne a Ã©galement Ã©voluÃ© : elle est dÃ©sormais disponible gratuitement et en prÃªt , ce qui met dÃ©finitivement fin Ã la procÃ©dure d'achat. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux que le prix du kit rebutait. Il ne reste plus qu'Ã payer les 19 â‚¬ de frais de port. L'offre RÃ©sidentielle 100 comprend une antenne Mini X et un routeur Starlink Mini Wi-Fi 6. L'offre RÃ©sidentielle 200 inclut une antenne standard. Il s'agit de la mÃªme antenne que celle fournie avec l'offre RÃ©sidentielle Max, qui vous offre en plus la possibilitÃ© d'emprunter gratuitement une antenne Mini et de la combiner Ã prix rÃ©duit avec l'une des offres flexibles, idÃ©ales pour les voyageurs. De nombreux utilisateurs sont mÃ©contents de ce changement, et on trouve de nombreux messages de protestation sur internet, dont beaucoup annoncent une rÃ©siliation, notamment en raison du passage forcÃ© Ã l'un des nouveaux forfaits. Il est clair que ceux qui ne souhaitaient pas de limitation de connexion paieront dÃ©sormais prÃ¨s de 50 % de plus (de 40 â‚¬ Ã 59 â‚¬). ParallÃ¨lement, il est vrai que pour beaucoup, les 200 Mbit/s du forfait Ã 39 â‚¬ sont largement suffisants. Les utilisateurs qui hÃ©sitaient encore Ã activer le service seront certainement ravis, compte tenu du prix d'entrÃ©e rÃ©duit .
Le systÃ¨me d'achat de l'antenne a Ã©galement Ã©voluÃ© : elle est dÃ©sormais disponible gratuitement et en prÃªt , ce qui met dÃ©finitivement fin Ã la procÃ©dure d'achat. C'est une excellente nouvelle pour tous ceux que le prix du kit rebutait. Il ne reste plus qu'Ã payer les 19 â‚¬ de frais de port. L'offre RÃ©sidentielle 100 comprend une antenne Mini X et un routeur Starlink Mini Wi-Fi 6. L'offre RÃ©sidentielle 200 inclut une antenne standard. Il s'agit de la mÃªme antenne que celle fournie avec l'offre RÃ©sidentielle Max, qui vous offre en plus la possibilitÃ© d'emprunter gratuitement une antenne Mini et de la combiner Ã prix rÃ©duit avec l'une des offres flexibles, idÃ©ales pour les voyageurs. De nombreux utilisateurs sont mÃ©contents de ce changement, et on trouve de nombreux messages de protestation sur internet, dont beaucoup annoncent une rÃ©siliation, notamment en raison du passage forcÃ© Ã l'un des nouveaux forfaits. Il est clair que ceux qui ne souhaitaient pas de limitation de connexion paieront dÃ©sormais prÃ¨s de 50 % de plus (de 40 â‚¬ Ã 59 â‚¬). ParallÃ¨lement, il est vrai que pour beaucoup, les 200 Mbit/s du forfait Ã 39 â‚¬ sont largement suffisants. Les utilisateurs qui hÃ©sitaient encore Ã activer le service seront certainement ravis, compte tenu du prix d'entrÃ©e rÃ©duit .
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