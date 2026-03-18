Microsoft 365 a un rival europÃ©en : voici Office EU, la suite qui dÃ©fie les gÃ©ants amÃ©ricains.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Microsoft 365 a un rival europÃ©en : voici Office EU, la suite qui dÃ©fie les gÃ...
PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 16:15:14: Par Nic007 Dans "Logiciels"
LogicielsLa dÃ©pendance de l'Europe aux services cloud amÃ©ricains est devenue un enjeu de plus en plus politique autant que technologique. Aujourd'hui, plus de 80 % du marchÃ© europÃ©en du cloud, estimÃ© Ã  environ 112 milliards d'euros , reste entre les mains de grands fournisseurs amÃ©ricains, tandis que de nombreuses entreprises commencent Ã  envisager de rapatrier leurs donnÃ©es les plus sensibles. Dans ce contexte, Office EU fait son apparition : une nouvelle suite bureautique en ligne conÃ§ue pour ceux qui souhaitent conserver leurs donnÃ©es au sein de lâ€™ Union europÃ©enne et limiter leur exposition Ã  la lÃ©gislation amÃ©ricaine. Ce projet ambitionne clairement de sâ€™inscrire dans la lignÃ©e de Microsoft 365 et Google Workspace , mais avec une approche trÃ¨s diffÃ©rente en matiÃ¨re de souverainetÃ© numÃ©rique et de protection de la vie privÃ©e . Office EU est nÃ© d' EUfforic Europe , une sociÃ©tÃ© enregistrÃ©e aux Pays-Bas en novembre 2023 et dirigÃ©e par l'entrepreneur Maarten Roelfs . Son objectif est d'offrir une rÃ©ponse europÃ©enne au CLOUD Act amÃ©ricain de 2018, une loi fÃ©dÃ©rale qui autorise les autoritÃ©s amÃ©ricaines Ã  demander des donnÃ©es gÃ©rÃ©es par des entreprises amÃ©ricaines, mÃªme lorsque les serveurs sont situÃ©s Ã  l'Ã©tranger. Pour rÃ©duire ce risque, toutes les donnÃ©es d'Office EU restent dans des centres de donnÃ©es europÃ©ens exploitÃ©s par Hetzner , un opÃ©rateur allemand. L'infrastructure repose sur un code source ouvert , un choix qui permet Ã  des tiers de rÃ©aliser des audits de sÃ©curitÃ© indÃ©pendants et qui, en thÃ©orie du moins, rend le fonctionnement de la plateforme plus transparent.

Office EU ne dÃ©veloppe pas un nouveau moteur logiciel Ã  partir de zÃ©ro, mais combine des solutions open source Ã©prouvÃ©es . Au cÅ“ur de la plateforme se trouve Nextcloud Hub , qui gÃ¨re le stockage des fichiers , la synchronisation , la gestion fine des permissions et l'intÃ©gration avec des protocoles standards tels que WebDAV , CalDAV et CardDAV . Pour son Ã©diteur en ligne , Office UE utilise Collabora Online , une version commerciale de Collabora basÃ©e sur LibreOffice . L'Ã©diteur fonctionne avec un rendu cÃ´tÃ© serveur : le document reste sur le serveur et le navigateur ne reÃ§oit que sa reprÃ©sentation graphique, afin de limiter l'exposition du contenu pendant la session. Les formats pris en charge incluent Microsoft Office DOCX , XLSX et PPTX , ainsi que les normes OpenDocument . La suite est proposÃ©e en sept modules distincts :

- Disque dur europÃ©en pour le stockage de fichiers
- Documents de l'UE pour les documents textuels
- Feuille de calcul europÃ©enne pour les feuilles de calcul
- PrÃ©sentation de l'UE pour les prÃ©sentations
- Courriel de l'UE pour le courrier Ã©lectronique
- Calendrier de l'UE pour le calendrier
- EU Talk pour le chat et la vidÃ©oconfÃ©rence

Globalement, l'offre vise Ã  couvrir les besoins typiques des bureaux et des Ã©quipes qui utilisent actuellement les suites des principaux acteurs amÃ©ricains, mais avec un contrÃ´le plus strict sur l'emplacement et la maniÃ¨re dont les donnÃ©es sont gÃ©rÃ©es. Dans sa documentation officielle, Office UE mentionne Ã©galement certaines fonctionnalitÃ©s d'IA prÃ©vues : la synthÃ¨se de documents , l'Ã©dition de texte , la transcription de rÃ©unions et la recherche de rÃ©ponses dans vos fichiers. Cependant, aucune date de sortie ni indication sur le modÃ¨le d'IA qui sera intÃ©grÃ© ne sont actuellement disponibles ; il ne s'agit donc pour l'instant que de promesses. Office EU n'est pas la seule tentative de crÃ©er des alternatives europÃ©ennes aux services amÃ©ricains. Dans le paysage actuel, on trouve openDesk , dÃ©veloppÃ© par le centre allemand ZenDiS pour l'administration publique , qui utilise une architecture similaire (Nextcloud, Collabora Online, Element/Matrix, Jitsi), et LaSuite , une plateforme collaborative adoptÃ©e par l' administration publique franÃ§aise . Office EU cherche Ã  se positionner aux cÃ´tÃ©s de ces solutions, mais en ciblant davantage le marchÃ© gÃ©nÃ©ral et pas seulement les administrations publiques.

Office EU n'est pas encore accessible gratuitement : l'accÃ¨s se fait sur liste d'attente , avec un dÃ©ploiement sur invitation ( plus d'informations ci-dessous ). EUfforic Europe n'a pas encore publiÃ© de grille tarifaire , mais prÃ©voit la mise en place d'une formule gratuite en plus des offres payantes. La disponibilitÃ© gÃ©nÃ©rale est Ã©voquÃ©e de maniÃ¨re assez vague pour le second semestre 2026 , ce qui en fait encore une perspective lointaine. D'ici lÃ , le projet restera avant tout un signal politique et technologique illustrant la volontÃ© de l'Europe de rÃ©duire sa dÃ©pendance aux gÃ©ants amÃ©ricains, plutÃ´t qu'une vÃ©ritable alternative immÃ©diate pour les entreprises et les administrations publiques. Pour ceux qui suivent le thÃ¨me de la souverainetÃ© numÃ©rique , Office EU reprÃ©sente encore une expÃ©rience intÃ©ressante : le dÃ©fi sera de transformer une bonne architecture technique et un systÃ¨me rÃ©glementaire correct en un service vÃ©ritablement compÃ©titif en termes de facilitÃ© dâ€™utilisation , de fiabilitÃ© et de coÃ»ts par rapport aux suites qui dominent actuellement le marchÃ©.
Starlink change la donne avec ses nouvea... »« Cliquez et notez. YouTube teste une nouv...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 05-03LogicielsNVIDIA corrige des pilotes dÃ©fectueux. Un correctif d'urgence sauve la situation.
 26-02LogicielsLibreOffice Online est de retour. Le concurrent gratuit de Google Docs et de Microsoft 365 est de nouveau opÃ©rationnel.
 04-02LogicielsAmazon Fire TV interdit les applications non autorisÃ©es : le blocage est dÃ©sormais total
 04-02LogicielsSony brevÃ¨te un systÃ¨me de crÃ©ation de podcasts d'IA mettant en scÃ¨ne les voix des personnages PlayStation.
 30-01LogicielsWinRAR en danger : Cette faille de sÃ©curitÃ© est peut-Ãªtre dÃ©jÃ  prÃ©sente sur votre ordinateur.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Internet18-03
Starlink change la donne avec ses nouveaux forfaits : lâ€™antenne est gratuite, mais vous payez plus cher (ou votre dÃ©bit est rÃ©duit).
 Logiciels18-03
Microsoft 365 a un rival europÃ©en : voici Office EU, la suite qui dÃ©fie les gÃ©ants amÃ©ricains.
 VidÃ©o18-03
Cliquez et notez. YouTube teste une nouvelle fonctionnalitÃ©.
 Droit18-03
ChatGPT avait conseillÃ© aux entreprises concernÃ©es par les licenciements de ne pas verser de primes. Le verdict est tombÃ©.
 Droit18-03
L'UE veut lire toutes les actualitÃ©s. Le Parlement dit stop.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page