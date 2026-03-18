Microsoft 365 a un rival europÃ©en : voici Office EU, la suite qui dÃ©fie les gÃ©ants amÃ©ricains.

La dÃ©pendance de l'Europe aux services cloud amÃ©ricains est devenue un enjeu de plus en plus politique autant que technologique. Aujourd'hui, plus de 80 % du marchÃ© europÃ©en du cloud, estimÃ© Ã environ 112 milliards d'euros , reste entre les mains de grands fournisseurs amÃ©ricains, tandis que de nombreuses entreprises commencent Ã envisager de rapatrier leurs donnÃ©es les plus sensibles. Dans ce contexte, Office EU fait son apparition : une nouvelle suite bureautique en ligne conÃ§ue pour ceux qui souhaitent conserver leurs donnÃ©es au sein de lâ€™ Union europÃ©enne et limiter leur exposition Ã la lÃ©gislation amÃ©ricaine. Ce projet ambitionne clairement de sâ€™inscrire dans la lignÃ©e de Microsoft 365 et Google Workspace , mais avec une approche trÃ¨s diffÃ©rente en matiÃ¨re de souverainetÃ© numÃ©rique et de protection de la vie privÃ©e . Office EU est nÃ© d' EUfforic Europe , une sociÃ©tÃ© enregistrÃ©e aux Pays-Bas en novembre 2023 et dirigÃ©e par l'entrepreneur Maarten Roelfs . Son objectif est d'offrir une rÃ©ponse europÃ©enne au CLOUD Act amÃ©ricain de 2018, une loi fÃ©dÃ©rale qui autorise les autoritÃ©s amÃ©ricaines Ã demander des donnÃ©es gÃ©rÃ©es par des entreprises amÃ©ricaines, mÃªme lorsque les serveurs sont situÃ©s Ã l'Ã©tranger. Pour rÃ©duire ce risque, toutes les donnÃ©es d'Office EU restent dans des centres de donnÃ©es europÃ©ens exploitÃ©s par Hetzner , un opÃ©rateur allemand. L'infrastructure repose sur un code source ouvert , un choix qui permet Ã des tiers de rÃ©aliser des audits de sÃ©curitÃ© indÃ©pendants et qui, en thÃ©orie du moins, rend le fonctionnement de la plateforme plus transparent.
Office EU ne dÃ©veloppe pas un nouveau moteur logiciel Ã partir de zÃ©ro, mais combine des solutions open source Ã©prouvÃ©es . Au cÅ“ur de la plateforme se trouve Nextcloud Hub , qui gÃ¨re le stockage des fichiers , la synchronisation , la gestion fine des permissions et l'intÃ©gration avec des protocoles standards tels que WebDAV , CalDAV et CardDAV . Pour son Ã©diteur en ligne , Office UE utilise Collabora Online , une version commerciale de Collabora basÃ©e sur LibreOffice . L'Ã©diteur fonctionne avec un rendu cÃ´tÃ© serveur : le document reste sur le serveur et le navigateur ne reÃ§oit que sa reprÃ©sentation graphique, afin de limiter l'exposition du contenu pendant la session. Les formats pris en charge incluent Microsoft Office DOCX , XLSX et PPTX , ainsi que les normes OpenDocument . La suite est proposÃ©e en sept modules distincts :
- Disque dur europÃ©en pour le stockage de fichiers
- Documents de l'UE pour les documents textuels
- Feuille de calcul europÃ©enne pour les feuilles de calcul
- PrÃ©sentation de l'UE pour les prÃ©sentations
- Courriel de l'UE pour le courrier Ã©lectronique
- Calendrier de l'UE pour le calendrier
- EU Talk pour le chat et la vidÃ©oconfÃ©rence
Globalement, l'offre vise Ã couvrir les besoins typiques des bureaux et des Ã©quipes qui utilisent actuellement les suites des principaux acteurs amÃ©ricains, mais avec un contrÃ´le plus strict sur l'emplacement et la maniÃ¨re dont les donnÃ©es sont gÃ©rÃ©es. Dans sa documentation officielle, Office UE mentionne Ã©galement certaines fonctionnalitÃ©s d'IA prÃ©vues : la synthÃ¨se de documents , l'Ã©dition de texte , la transcription de rÃ©unions et la recherche de rÃ©ponses dans vos fichiers. Cependant, aucune date de sortie ni indication sur le modÃ¨le d'IA qui sera intÃ©grÃ© ne sont actuellement disponibles ; il ne s'agit donc pour l'instant que de promesses. Office EU n'est pas la seule tentative de crÃ©er des alternatives europÃ©ennes aux services amÃ©ricains. Dans le paysage actuel, on trouve openDesk , dÃ©veloppÃ© par le centre allemand ZenDiS pour l'administration publique , qui utilise une architecture similaire (Nextcloud, Collabora Online, Element/Matrix, Jitsi), et LaSuite , une plateforme collaborative adoptÃ©e par l' administration publique franÃ§aise . Office EU cherche Ã se positionner aux cÃ´tÃ©s de ces solutions, mais en ciblant davantage le marchÃ© gÃ©nÃ©ral et pas seulement les administrations publiques.
Office EU n'est pas encore accessible gratuitement : l'accÃ¨s se fait sur liste d'attente , avec un dÃ©ploiement sur invitation ( plus d'informations ci-dessous ). EUfforic Europe n'a pas encore publiÃ© de grille tarifaire , mais prÃ©voit la mise en place d'une formule gratuite en plus des offres payantes. La disponibilitÃ© gÃ©nÃ©rale est Ã©voquÃ©e de maniÃ¨re assez vague pour le second semestre 2026 , ce qui en fait encore une perspective lointaine. D'ici lÃ , le projet restera avant tout un signal politique et technologique illustrant la volontÃ© de l'Europe de rÃ©duire sa dÃ©pendance aux gÃ©ants amÃ©ricains, plutÃ´t qu'une vÃ©ritable alternative immÃ©diate pour les entreprises et les administrations publiques. Pour ceux qui suivent le thÃ¨me de la souverainetÃ© numÃ©rique , Office EU reprÃ©sente encore une expÃ©rience intÃ©ressante : le dÃ©fi sera de transformer une bonne architecture technique et un systÃ¨me rÃ©glementaire correct en un service vÃ©ritablement compÃ©titif en termes de facilitÃ© dâ€™utilisation , de fiabilitÃ© et de coÃ»ts par rapport aux suites qui dominent actuellement le marchÃ©.
Office EU ne dÃ©veloppe pas un nouveau moteur logiciel Ã partir de zÃ©ro, mais combine des solutions open source Ã©prouvÃ©es . Au cÅ“ur de la plateforme se trouve Nextcloud Hub , qui gÃ¨re le stockage des fichiers , la synchronisation , la gestion fine des permissions et l'intÃ©gration avec des protocoles standards tels que WebDAV , CalDAV et CardDAV . Pour son Ã©diteur en ligne , Office UE utilise Collabora Online , une version commerciale de Collabora basÃ©e sur LibreOffice . L'Ã©diteur fonctionne avec un rendu cÃ´tÃ© serveur : le document reste sur le serveur et le navigateur ne reÃ§oit que sa reprÃ©sentation graphique, afin de limiter l'exposition du contenu pendant la session. Les formats pris en charge incluent Microsoft Office DOCX , XLSX et PPTX , ainsi que les normes OpenDocument . La suite est proposÃ©e en sept modules distincts :
- Disque dur europÃ©en pour le stockage de fichiers
- Documents de l'UE pour les documents textuels
- Feuille de calcul europÃ©enne pour les feuilles de calcul
- PrÃ©sentation de l'UE pour les prÃ©sentations
- Courriel de l'UE pour le courrier Ã©lectronique
- Calendrier de l'UE pour le calendrier
- EU Talk pour le chat et la vidÃ©oconfÃ©rence
Globalement, l'offre vise Ã couvrir les besoins typiques des bureaux et des Ã©quipes qui utilisent actuellement les suites des principaux acteurs amÃ©ricains, mais avec un contrÃ´le plus strict sur l'emplacement et la maniÃ¨re dont les donnÃ©es sont gÃ©rÃ©es. Dans sa documentation officielle, Office UE mentionne Ã©galement certaines fonctionnalitÃ©s d'IA prÃ©vues : la synthÃ¨se de documents , l'Ã©dition de texte , la transcription de rÃ©unions et la recherche de rÃ©ponses dans vos fichiers. Cependant, aucune date de sortie ni indication sur le modÃ¨le d'IA qui sera intÃ©grÃ© ne sont actuellement disponibles ; il ne s'agit donc pour l'instant que de promesses. Office EU n'est pas la seule tentative de crÃ©er des alternatives europÃ©ennes aux services amÃ©ricains. Dans le paysage actuel, on trouve openDesk , dÃ©veloppÃ© par le centre allemand ZenDiS pour l'administration publique , qui utilise une architecture similaire (Nextcloud, Collabora Online, Element/Matrix, Jitsi), et LaSuite , une plateforme collaborative adoptÃ©e par l' administration publique franÃ§aise . Office EU cherche Ã se positionner aux cÃ´tÃ©s de ces solutions, mais en ciblant davantage le marchÃ© gÃ©nÃ©ral et pas seulement les administrations publiques.
Office EU n'est pas encore accessible gratuitement : l'accÃ¨s se fait sur liste d'attente , avec un dÃ©ploiement sur invitation ( plus d'informations ci-dessous ). EUfforic Europe n'a pas encore publiÃ© de grille tarifaire , mais prÃ©voit la mise en place d'une formule gratuite en plus des offres payantes. La disponibilitÃ© gÃ©nÃ©rale est Ã©voquÃ©e de maniÃ¨re assez vague pour le second semestre 2026 , ce qui en fait encore une perspective lointaine. D'ici lÃ , le projet restera avant tout un signal politique et technologique illustrant la volontÃ© de l'Europe de rÃ©duire sa dÃ©pendance aux gÃ©ants amÃ©ricains, plutÃ´t qu'une vÃ©ritable alternative immÃ©diate pour les entreprises et les administrations publiques. Pour ceux qui suivent le thÃ¨me de la souverainetÃ© numÃ©rique , Office EU reprÃ©sente encore une expÃ©rience intÃ©ressante : le dÃ©fi sera de transformer une bonne architecture technique et un systÃ¨me rÃ©glementaire correct en un service vÃ©ritablement compÃ©titif en termes de facilitÃ© dâ€™utilisation , de fiabilitÃ© et de coÃ»ts par rapport aux suites qui dominent actuellement le marchÃ©.
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