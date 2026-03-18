Une affaire retentissante dans l'industrie du jeu vidÃ©o illustre les consÃ©quences considÃ©rables des dÃ©cisions prises avec l'aide de l'intelligence artificielle. Un tribunal amÃ©ricain a ordonnÃ© au gÃ©ant sud-corÃ©en Krafton de rÃ©tablir la direction d'Unknown Worlds Entertainment, le studio Ã l'origine de la sÃ©rie Subnautica. Le litige porte sur le dÃ©veloppement de Subnautica 2 et une prime pouvant atteindre 250 millions de dollars. Le tribunal a jugÃ© que les dÃ©cisions de Krafton en matiÃ¨re de personnel Ã©taient injustifiÃ©es et violaient des accords antÃ©rieurs. Krafton a acquis Unknown Worlds Entertainment en 2021 pour 500 millions de dollars. L'accord prÃ©voyait un bonus supplÃ©mentaire de 250 millions de dollars si le studio atteignait certains objectifs commerciaux. Les termes de l'accord stipulaient Ã©galement que le studio conserverait son indÃ©pendance et que le contrÃ´le opÃ©rationnel resterait entre les mains de ses dirigeants, notamment les cofondateurs Charlie Cleveland et Max McGuire, ainsi que le PDG Ted Gill. D'aprÃ¨s les conclusions du tribunal, les objectifs ont Ã©tÃ© atteints. Un conflit a alors surgi, dÃ©gÃ©nÃ©rant en litige juridique portant sur une somme d'argent importante.
Au cours de la procÃ©dure, il a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© que la direction de Krafton avait consultÃ© ChatGPT concernant d'Ã©ventuelles poursuites contre le studio amÃ©ricain. Selon le rapport, l'IA aurait suggÃ©rÃ© des mesures prÃ©cises, notamment la mise en place d'une Ã©quipe interne chargÃ©e de renÃ©gocier les termes du contrat. Suite au refus des dÃ©veloppeurs, la direction a Ã©tÃ© licenciÃ©e. Les actions qui ont suivi ont notamment consistÃ© en une stratÃ©gie de pression et la prÃ©paration de documents en vue d'une Ã©ventuelle dÃ©fense judiciaire. Dans les faits, cela a entraÃ®nÃ© une escalade du conflit et l'ouverture d'une procÃ©dure judiciaire. L'affaire a Ã©tÃ© portÃ©e devant la Cour de la Chancellerie du Delaware, oÃ¹ la juge Lori Will a estimÃ© que les agissements de Krafton violaient le contrat et Ã©taient injustifiÃ©s. La cour a ordonnÃ© la rÃ©intÃ©gration de la direction du studio. Ted Gill a repris ses fonctions de PDG, et cette dÃ©cision ouvre la voie au retour des cofondateurs. ParallÃ¨lement, la pÃ©riode de rÃ¨glement relative Ã la prime, toujours en vigueur, a Ã©tÃ© prolongÃ©e. Krafton conteste cette dÃ©cision et envisage d'engager des poursuites judiciaires. Cette affaire a suscitÃ© un vaste dÃ©bat sur le rÃ´le de l'IA dans la prise de dÃ©cision managÃ©riale. Le droit amÃ©ricain prÃ©sume que les dirigeants doivent exercer leur propre jugement et agir de bonne foi. La cour a soulignÃ© l'importance de la responsabilitÃ© managÃ©riale et la nÃ©cessitÃ© de prendre des dÃ©cisions indÃ©pendantes sur les questions clÃ©s de l'entreprise. L'utilisation d'outils comme ChatGPT ne les exonÃ¨re pas de leur responsabilitÃ© quant aux consÃ©quences de leurs actes.
Au cours de la procÃ©dure, il a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© que la direction de Krafton avait consultÃ© ChatGPT concernant d'Ã©ventuelles poursuites contre le studio amÃ©ricain. Selon le rapport, l'IA aurait suggÃ©rÃ© des mesures prÃ©cises, notamment la mise en place d'une Ã©quipe interne chargÃ©e de renÃ©gocier les termes du contrat. Suite au refus des dÃ©veloppeurs, la direction a Ã©tÃ© licenciÃ©e. Les actions qui ont suivi ont notamment consistÃ© en une stratÃ©gie de pression et la prÃ©paration de documents en vue d'une Ã©ventuelle dÃ©fense judiciaire. Dans les faits, cela a entraÃ®nÃ© une escalade du conflit et l'ouverture d'une procÃ©dure judiciaire. L'affaire a Ã©tÃ© portÃ©e devant la Cour de la Chancellerie du Delaware, oÃ¹ la juge Lori Will a estimÃ© que les agissements de Krafton violaient le contrat et Ã©taient injustifiÃ©s. La cour a ordonnÃ© la rÃ©intÃ©gration de la direction du studio. Ted Gill a repris ses fonctions de PDG, et cette dÃ©cision ouvre la voie au retour des cofondateurs. ParallÃ¨lement, la pÃ©riode de rÃ¨glement relative Ã la prime, toujours en vigueur, a Ã©tÃ© prolongÃ©e. Krafton conteste cette dÃ©cision et envisage d'engager des poursuites judiciaires. Cette affaire a suscitÃ© un vaste dÃ©bat sur le rÃ´le de l'IA dans la prise de dÃ©cision managÃ©riale. Le droit amÃ©ricain prÃ©sume que les dirigeants doivent exercer leur propre jugement et agir de bonne foi. La cour a soulignÃ© l'importance de la responsabilitÃ© managÃ©riale et la nÃ©cessitÃ© de prendre des dÃ©cisions indÃ©pendantes sur les questions clÃ©s de l'entreprise. L'utilisation d'outils comme ChatGPT ne les exonÃ¨re pas de leur responsabilitÃ© quant aux consÃ©quences de leurs actes.
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