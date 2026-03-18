ChatGPT avait conseillÃ© aux entreprises concernÃ©es par les licenciements de ne pas verser de primes. Le verdict est tombÃ©.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
ChatGPT avait conseillÃ© aux entreprises concernÃ©es par les licenciements de ne...
PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 15:59:50: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitUne affaire retentissante dans l'industrie du jeu vidÃ©o illustre les consÃ©quences considÃ©rables des dÃ©cisions prises avec l'aide de l'intelligence artificielle. Un tribunal amÃ©ricain a ordonnÃ© au gÃ©ant sud-corÃ©en Krafton de rÃ©tablir la direction d'Unknown Worlds Entertainment, le studio Ã  l'origine de la sÃ©rie Subnautica. Le litige porte sur le dÃ©veloppement de Subnautica 2 et une prime pouvant atteindre 250 millions de dollars. Le tribunal a jugÃ© que les dÃ©cisions de Krafton en matiÃ¨re de personnel Ã©taient injustifiÃ©es et violaient des accords antÃ©rieurs. Krafton a acquis Unknown Worlds Entertainment en 2021 pour 500 millions de dollars. L'accord prÃ©voyait un bonus supplÃ©mentaire de 250 millions de dollars si le studio atteignait certains objectifs commerciaux. Les termes de l'accord stipulaient Ã©galement que le studio conserverait son indÃ©pendance et que le contrÃ´le opÃ©rationnel resterait entre les mains de ses dirigeants, notamment les cofondateurs Charlie Cleveland et Max McGuire, ainsi que le PDG Ted Gill. D'aprÃ¨s les conclusions du tribunal, les objectifs ont Ã©tÃ© atteints. Un conflit a alors surgi, dÃ©gÃ©nÃ©rant en litige juridique portant sur une somme d'argent importante.

Au cours de la procÃ©dure, il a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© que la direction de Krafton avait consultÃ© ChatGPT concernant d'Ã©ventuelles poursuites contre le studio amÃ©ricain. Selon le rapport, l'IA aurait suggÃ©rÃ© des mesures prÃ©cises, notamment la mise en place d'une Ã©quipe interne chargÃ©e de renÃ©gocier les termes du contrat. Suite au refus des dÃ©veloppeurs, la direction a Ã©tÃ© licenciÃ©e. Les actions qui ont suivi ont notamment consistÃ© en une stratÃ©gie de pression et la prÃ©paration de documents en vue d'une Ã©ventuelle dÃ©fense judiciaire. Dans les faits, cela a entraÃ®nÃ© une escalade du conflit et l'ouverture d'une procÃ©dure judiciaire. L'affaire a Ã©tÃ© portÃ©e devant la Cour de la Chancellerie du Delaware, oÃ¹ la juge Lori Will a estimÃ© que les agissements de Krafton violaient le contrat et Ã©taient injustifiÃ©s. La cour a ordonnÃ© la rÃ©intÃ©gration de la direction du studio. Ted Gill a repris ses fonctions de PDG, et cette dÃ©cision ouvre la voie au retour des cofondateurs. ParallÃ¨lement, la pÃ©riode de rÃ¨glement relative Ã  la prime, toujours en vigueur, a Ã©tÃ© prolongÃ©e. Krafton conteste cette dÃ©cision et envisage d'engager des poursuites judiciaires. Cette affaire a suscitÃ© un vaste dÃ©bat sur le rÃ´le de l'IA dans la prise de dÃ©cision managÃ©riale. Le droit amÃ©ricain prÃ©sume que les dirigeants doivent exercer leur propre jugement et agir de bonne foi. La cour a soulignÃ© l'importance de la responsabilitÃ© managÃ©riale et la nÃ©cessitÃ© de prendre des dÃ©cisions indÃ©pendantes sur les questions clÃ©s de l'entreprise. L'utilisation d'outils comme ChatGPT ne les exonÃ¨re pas de leur responsabilitÃ© quant aux consÃ©quences de leurs actes.
Cliquez et notez. YouTube teste une nouv... »« L'UE veut lire toutes les actualitÃ©s. L...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 18-03DroitL'UE veut lire toutes les actualitÃ©s. Le Parlement dit stop.
 23-02DroitDes immigrants illÃ©gaux dÃ©tectÃ©s par l'IA. Voici comment ils procÃ¨dent aux Ã‰tats-Unis.
 09-02DroitLe contrÃ´le des conversations sera Ã©tendu. L'UE ne renoncera pas Ã  la lecture des messages.
 06-02DroitTikTok accusÃ© d'avoir enfreint la rÃ©glementation europÃ©enne concernant les fonctionnalitÃ©s addictives de son application
 02-02DroitL'UE a commis une grave erreur dans sa lÃ©gislation sur les mises Ã  jour des smartphones.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 VidÃ©o18-03
Cliquez et notez. YouTube teste une nouvelle fonctionnalitÃ©.
 Droit18-03
ChatGPT avait conseillÃ© aux entreprises concernÃ©es par les licenciements de ne pas verser de primes. Le verdict est tombÃ©.
 Droit18-03
L'UE veut lire toutes les actualitÃ©s. Le Parlement dit stop.
 Programmation18-03
Grok a gÃ©nÃ©rÃ© du contenu mettant en scÃ¨ne des mineurs. Musk a un gros problÃ¨me.
 Apple17-03
Adieu Ã  deux anciens iPhones : Apple arrÃªte officiellement leur prise en charge
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page