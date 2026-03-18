PubliÃ© le: 18/03/2026 @ 15:56:13: Par Nic007 Dans "Programmation"
Un signalement anonyme provenant de Discord a dÃ©clenchÃ© une sÃ©rie d'Ã©vÃ©nements susceptibles d'avoir un impact considÃ©rable sur xAI et son systÃ¨me Grok. L'affaire concerne des contenus criminels gÃ©nÃ©rÃ©s par intelligence artificielle. Les enquÃªteurs analysent des preuves qui pourraient constituer le premier cas confirmÃ© d'utilisation de cet outil pour crÃ©er des contenus reprÃ©sentant l'exploitation sexuelle de mineurs. Elon Musk, qui jusqu'Ã rÃ©cemment niait publiquement l'existence d'un tel problÃ¨me, est Ã©galement impliquÃ©. L'affaire a dÃ©butÃ© par un message envoyÃ© Ã l'une des victimes par un utilisateur anonyme de Discord. La jeune fille a Ã©tÃ© informÃ©e que des photos la concernant, retouchÃ©es, circulaient en ligne, ainsi que des contenus impliquant d'autres mineurs. AprÃ¨s avoir accÃ©dÃ© aux fichiers, des images et des vidÃ©os gÃ©nÃ©rÃ©es par intelligence artificielle Ã partir de photos issues des rÃ©seaux sociaux ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes. Ces contenus ont Ã©tÃ© diffusÃ©s sur des serveurs Discord, puis propagÃ©s sur des plateformes de partage de fichiers et dans des groupes de discussion privÃ©s. L'affaire est rapidement parvenue aux forces de l'ordre. L'analyse des appareils du suspect a rÃ©vÃ©lÃ© l'utilisation d'une application tierce exploitant la technologie Grok. Une action collective a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e lundi devant un tribunal amÃ©ricain. Trois jeunes filles mineures et leurs tuteurs accusent xAI d'avoir sciemment crÃ©Ã© un outil capable de gÃ©nÃ©rer de tels contenus et d'en tirer profit financiÃ¨rement.
Les problÃ¨mes liÃ©s Ã Grok couvaient depuis des mois. Lors du prÃ©cÃ©dent scandale, des chercheurs avaient indiquÃ© que le systÃ¨me gÃ©nÃ©rait une quantitÃ© massive de contenu sexuellement explicite . On estimait ce nombre Ã plusieurs millions d'images, dont des milliers reprÃ©sentant des mineurs. Une partie de ce contenu Ã©tait crÃ©Ã©e Ã l'aide de l'outil Grok Imagine, qui fonctionnait comme une application autonome. Les tests effectuÃ©s par les chercheurs ont rÃ©vÃ©lÃ© un pourcentage important de contenu dangereux parmi les rÃ©sultats gÃ©nÃ©rÃ©s. MalgrÃ© ces rapports, Elon Musk a publiquement contestÃ© les conclusions et dÃ©clarÃ© qu'il n'y avait aucune preuve que le systÃ¨me ait gÃ©nÃ©rÃ© de tels documents. Les enquÃªteurs ont Ã©tabli que le suspect utilisait Grok pour modifier les photos des victimes. Ces documents Ã©taient ensuite tÃ©lÃ©chargÃ©s sur des groupes fermÃ©s, oÃ¹ ils Ã©taient Ã©changÃ©s entre les utilisateurs. Les documents judiciaires mentionnent Ã©galement des plateformes comme Discord et des applications de messagerie instantanÃ©e utilisÃ©es pour diffuser les fichiers. Selon les conclusions de l'enquÃªte, les documents contenaient des informations permettant d'identifier les victimes. Cela a accru le niveau de menace et suscitÃ© des inquiÃ©tudes quant Ã la sÃ©curitÃ© des mineurs hors ligne.
La plainte contient de graves accusations contre xAI. Selon le plaignant, l'entreprise a non seulement crÃ©Ã© un outil capable de gÃ©nÃ©rer du contenu illÃ©gal, mais a Ã©galement permis Ã des tiers de l'utiliser. Un Ã©lÃ©ment clÃ© de l'affaire concerne les licences technologiques. Les documents indiquent que des applications tierces auraient utilisÃ© l'infrastructure de xAI pour gÃ©nÃ©rer et traiter du contenu. Les avocats soutiennent que cette solution a permis Ã l'entreprise de rÃ©aliser des profits tout en limitant sa responsabilitÃ© quant Ã l'utilisation du systÃ¨me. L'ampleur des dommages dÃ©crits dans la plainte dÃ©passe le cadre du numÃ©rique. Les victimes font Ã©tat de graves rÃ©percussions psychologiques et sociales, soulevant des inquiÃ©tudes quant Ã leur Ã©ducation, leurs relations sociales et leur sÃ©curitÃ© personnelle. Les documents judiciaires dÃ©crivent des cas oÃ¹ des victimes se sont reconnues, ainsi que des amis, dans les contenus diffusÃ©s. Selon les avocats, des informations personnelles et des noms d'Ã©tablissements scolaires pourraient avoir Ã©tÃ© associÃ©s Ã des contenus circulant en ligne. Cette affaire pourrait constituer l'un des tests les plus importants pour le secteur de l'intelligence artificielle. Le tribunal dÃ©terminera si xAI Ã©tait consciente de l'ampleur du problÃ¨me et si elle porte une responsabilitÃ© quant au contenu gÃ©nÃ©rÃ© par sa technologie. L'entreprise n'a pas encore publiÃ© de dÃ©claration officielle concernant ces nouvelles allÃ©gations. Auparavant, elle avait imputÃ© les abus aux utilisateurs et annoncÃ© des poursuites contre les contrevenants.
Les problÃ¨mes liÃ©s Ã Grok couvaient depuis des mois. Lors du prÃ©cÃ©dent scandale, des chercheurs avaient indiquÃ© que le systÃ¨me gÃ©nÃ©rait une quantitÃ© massive de contenu sexuellement explicite . On estimait ce nombre Ã plusieurs millions d'images, dont des milliers reprÃ©sentant des mineurs. Une partie de ce contenu Ã©tait crÃ©Ã©e Ã l'aide de l'outil Grok Imagine, qui fonctionnait comme une application autonome. Les tests effectuÃ©s par les chercheurs ont rÃ©vÃ©lÃ© un pourcentage important de contenu dangereux parmi les rÃ©sultats gÃ©nÃ©rÃ©s. MalgrÃ© ces rapports, Elon Musk a publiquement contestÃ© les conclusions et dÃ©clarÃ© qu'il n'y avait aucune preuve que le systÃ¨me ait gÃ©nÃ©rÃ© de tels documents. Les enquÃªteurs ont Ã©tabli que le suspect utilisait Grok pour modifier les photos des victimes. Ces documents Ã©taient ensuite tÃ©lÃ©chargÃ©s sur des groupes fermÃ©s, oÃ¹ ils Ã©taient Ã©changÃ©s entre les utilisateurs. Les documents judiciaires mentionnent Ã©galement des plateformes comme Discord et des applications de messagerie instantanÃ©e utilisÃ©es pour diffuser les fichiers. Selon les conclusions de l'enquÃªte, les documents contenaient des informations permettant d'identifier les victimes. Cela a accru le niveau de menace et suscitÃ© des inquiÃ©tudes quant Ã la sÃ©curitÃ© des mineurs hors ligne.
La plainte contient de graves accusations contre xAI. Selon le plaignant, l'entreprise a non seulement crÃ©Ã© un outil capable de gÃ©nÃ©rer du contenu illÃ©gal, mais a Ã©galement permis Ã des tiers de l'utiliser. Un Ã©lÃ©ment clÃ© de l'affaire concerne les licences technologiques. Les documents indiquent que des applications tierces auraient utilisÃ© l'infrastructure de xAI pour gÃ©nÃ©rer et traiter du contenu. Les avocats soutiennent que cette solution a permis Ã l'entreprise de rÃ©aliser des profits tout en limitant sa responsabilitÃ© quant Ã l'utilisation du systÃ¨me. L'ampleur des dommages dÃ©crits dans la plainte dÃ©passe le cadre du numÃ©rique. Les victimes font Ã©tat de graves rÃ©percussions psychologiques et sociales, soulevant des inquiÃ©tudes quant Ã leur Ã©ducation, leurs relations sociales et leur sÃ©curitÃ© personnelle. Les documents judiciaires dÃ©crivent des cas oÃ¹ des victimes se sont reconnues, ainsi que des amis, dans les contenus diffusÃ©s. Selon les avocats, des informations personnelles et des noms d'Ã©tablissements scolaires pourraient avoir Ã©tÃ© associÃ©s Ã des contenus circulant en ligne. Cette affaire pourrait constituer l'un des tests les plus importants pour le secteur de l'intelligence artificielle. Le tribunal dÃ©terminera si xAI Ã©tait consciente de l'ampleur du problÃ¨me et si elle porte une responsabilitÃ© quant au contenu gÃ©nÃ©rÃ© par sa technologie. L'entreprise n'a pas encore publiÃ© de dÃ©claration officielle concernant ces nouvelles allÃ©gations. Auparavant, elle avait imputÃ© les abus aux utilisateurs et annoncÃ© des poursuites contre les contrevenants.
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