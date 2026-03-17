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Adieu à deux anciens iPhones : Apple arrête officiellement leur prise en charge
Publié le: 17/03/2026 @ 17:10:21: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleQuiconque utilise encore un ancien iPhone comme téléphone principal ou de secours n'appréciera pas la dernière initiative d' Apple , qui a définitivement rendu deux modèles historiques « ataviques ». L'entreprise a en effet placé l'iPhone 4 et l'iPhone 5 sur la liste des produits obsolètes dans le monde entier, une catégorie qui marque la fin du support officiel et qui complique davantage la prolongation de la durée de vie de ces appareils. Apple utilise deux étiquettes différentes pour ses produits plus anciens : « vintage » et « obsolète » . Un appareil devient vintage environ 5 ans après sa mise en vente : à partir de ce moment-là, Apple propose toujours des réparations , mais seulement tant que des pièces détachées restent disponibles. Plus de 7 ans après sa dernière vente, le produit entre dans la catégorie des produits obsolètes : à ce stade, Apple cesse tout support officiel, même si des composants restent encore dans certains entrepôts. Cette étape ne se produit pas automatiquement à l'expiration du délai : Apple met à jour les listes à des moments précis, mais lorsqu'elle le fait, elle envoie un signal clair sur la limitation des possibilités de réparation de ce modèle. Suite à la dernière mise à jour des listes, tous les modèles d'iPhone 4 et d'iPhone 5 sont désormais obsolètes dans le monde entier.

Pour ceux qui utilisent encore un iPhone 4 ou un iPhone 5 , la principale information concerne les réparations : les Apple Stores et les centres de service agréés n’assureront plus les réparations officielles de ces modèles. En pratique, pour les problèmes liés à la batterie , à l'écran ou à d'autres composants matériels, la seule solution est de s'adresser à des laboratoires indépendants , qui peuvent toutefois disposer de pièces détachées limitées ou non originales . La liste complète des produits anciens et obsolètes peut toujours être consultée sur le site web d'Apple , où la société indique également les rares cas dans lesquels l'assistance peut être étendue jusqu'à 10 ans , principalement pour des raisons liées à la réglementation locale .
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