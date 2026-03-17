Google Traduction fait peau neuve sur Android : 6 nouveaux widgets arrivent sur l’écran d’accueil.

Les utilisateurs réguliers de Google Traduction sur Android ont désormais de nouvelles raisons de consulter l'écran d'accueil de leur smartphone . L'application s'enrichit en effet de nouveaux widgets , conçus pour faciliter l'accès aux fonctions les plus utilisées. Cette nouvelle fonctionnalité est incluse dans la mise à jour vers la version 10.9.52.883465979.9-release , déjà distribuée, et elle ne concerne pas seulement les widgets : le code révèle également les premiers signes d'un nouveau menu interne dédié aux notifications , ce qui pourrait simplifier la gestion des alertes de l'application dans les versions futures. Google travaille sur six nouveaux widgets pour Traduction , après une première phase de développement entamée le mois dernier. Les cinq premiers étaient déjà connus : ils permettent d’accéder directement aux principales actions de l’application, sans passer par l’écran d’accueil. Ces widgets vous permettent d'ouvrir Translate d'un simple clic, prêts à l'emploi pour des fonctions spécifiques, telles que :
- Dictée vocale pour traduire rapidement ce que nous entendons ou disons
- Traduction du texte copié dans le presse-papiers
- Accédez à la caméra pour traduire les textes encadrés par le capteur
En pratique, elles n'ajoutent pas de nouvelles fonctionnalités à l'application, mais elles réduisent le nombre d'étapes nécessaires pour accéder aux fonctions les plus utilisées. Cependant, la question demeure de savoir quelle est l'utilité réelle de disposer de cinq widgets distincts au lieu d'une solution plus compacte et personnalisable. Le sixième widget est plus intéressant : il permet de lancer instantanément une session de traduction entre deux langues , conçue pour les conversations. L’idée est de disposer d’un bouton qui ouvre une application de traduction déjà configurée pour le dialogue bilingue, utile par exemple lorsqu’on a besoin de parler avec une personne qui ne parle pas notre langue.
Dans les premières versions de test, les widgets de traduction occupaient plus d'espace que nécessaire sur l'écran d'accueil et leurs dimensions étaient trop importantes pour leur fonction première de simples raccourcis. Google a corrigé ce problème lors de la sortie publique. Les cinq widgets principaux s'affichent désormais sous forme de vignettes 1×1 , c'est-à-dire des icônes carrées qui s'intègrent mieux aux autres applications. Ainsi, vous n'avez plus besoin de repositionner la moitié de l'écran pour ajouter un lien rapide vers la fonction Traduction. Ce choix rend les widgets moins intrusifs et plus adaptés à l'usage quotidien : ceux qui traduisent fréquemment via le microphone ou la caméra peuvent consacrer un minimum d'espace à chaque raccourci, sans perturber l'organisation de la page d'accueil.
Outre les widgets, la dernière version de Google Traduction propose un nouveau menu de paramètres dédié aux notifications . Bien qu'il ne soit pas encore visible pour les utilisateurs, le code suggère que Google prépare un panneau interne permettant de gérer les notifications directement depuis l'application. Aujourd'hui, pour gérer les notifications de Translate, il faut accéder aux paramètres système Android , dans l'écran d'informations de l'application. Le but de ce nouveau menu est d'intégrer ces options à Translate , sans modifier le type de notifications disponibles pour le moment, mais simplement la manière d'y accéder. Si cette nouvelle fonctionnalité est effectivement intégrée à une future mise à jour, la gestion des notifications deviendra plus immédiate , notamment pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les menus complexes d'Android et qui préfèrent tout trouver dans l'application qu'ils utilisent.
- Dictée vocale pour traduire rapidement ce que nous entendons ou disons
- Traduction du texte copié dans le presse-papiers
- Accédez à la caméra pour traduire les textes encadrés par le capteur
En pratique, elles n'ajoutent pas de nouvelles fonctionnalités à l'application, mais elles réduisent le nombre d'étapes nécessaires pour accéder aux fonctions les plus utilisées. Cependant, la question demeure de savoir quelle est l'utilité réelle de disposer de cinq widgets distincts au lieu d'une solution plus compacte et personnalisable. Le sixième widget est plus intéressant : il permet de lancer instantanément une session de traduction entre deux langues , conçue pour les conversations. L’idée est de disposer d’un bouton qui ouvre une application de traduction déjà configurée pour le dialogue bilingue, utile par exemple lorsqu’on a besoin de parler avec une personne qui ne parle pas notre langue.
Dans les premières versions de test, les widgets de traduction occupaient plus d'espace que nécessaire sur l'écran d'accueil et leurs dimensions étaient trop importantes pour leur fonction première de simples raccourcis. Google a corrigé ce problème lors de la sortie publique. Les cinq widgets principaux s'affichent désormais sous forme de vignettes 1×1 , c'est-à-dire des icônes carrées qui s'intègrent mieux aux autres applications. Ainsi, vous n'avez plus besoin de repositionner la moitié de l'écran pour ajouter un lien rapide vers la fonction Traduction. Ce choix rend les widgets moins intrusifs et plus adaptés à l'usage quotidien : ceux qui traduisent fréquemment via le microphone ou la caméra peuvent consacrer un minimum d'espace à chaque raccourci, sans perturber l'organisation de la page d'accueil.
Outre les widgets, la dernière version de Google Traduction propose un nouveau menu de paramètres dédié aux notifications . Bien qu'il ne soit pas encore visible pour les utilisateurs, le code suggère que Google prépare un panneau interne permettant de gérer les notifications directement depuis l'application. Aujourd'hui, pour gérer les notifications de Translate, il faut accéder aux paramètres système Android , dans l'écran d'informations de l'application. Le but de ce nouveau menu est d'intégrer ces options à Translate , sans modifier le type de notifications disponibles pour le moment, mais simplement la manière d'y accéder. Si cette nouvelle fonctionnalité est effectivement intégrée à une future mise à jour, la gestion des notifications deviendra plus immédiate , notamment pour ceux qui ne sont pas très familiers avec les menus complexes d'Android et qui préfèrent tout trouver dans l'application qu'ils utilisent.
Plus d'actualités dans cette catégorie
06-03AndroidUne application consomme excessivement la batterie de votre smartphone ? Android a la solution.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité