[PS5 Pro] - Nouvelle version du PSSR déployée

Nous découvrons une nouvelle version améliorée du PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) via la dernière mise à jour logicielle système de la PS5 Pro. Cette évolution apporte une stabilité d’image renforcée, une meilleure clarté des détails et des performances plus homogènes sur les titres compatibles. Déjà adoptée par plusieurs partenaires, cette version améliorée du PSSR est notamment prise en charge sur Silent Hill f, Silent Hill 2, Dragon Age: The Veilguard, Control, Alan Wake 2, Senua’s Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Monster Hunter Wilds et Dragon’s Dogma 2. D’autres titres suivront prochainement, dont Crimson Desert dès son lancement le 19 mars, tandis que Assassin’s Creed Shadows et Cyberpunk 2077 recevront également un patch dans les semaines à venir. Cette mise à jour permet également aux joueurs PS5 Pro d’activer manuellement la version améliorée du PSSR sur les jeux déjà compatibles via les paramètres système. Cette mise à jour sera déployée progressivement à partir du 17 mars à 6h.
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