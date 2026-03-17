Chrome pour Android évolue : une barre de favoris permet d'ouvrir rapidement les pages Web enregistrées.

Publié le: 17/03/2026 @ 16:33:19: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
La nouvelle fonctionnalité de l'application Chrome pour Android a été conçue principalement pour les appareils mobiles de grande taille, tels que les tablettes et les smartphones à écran pliable. Ces appareils utilisent souvent une orientation d'affichage horizontale et offrent davantage d'espace pour des éléments d'interface supplémentaires. Le nouvel élément fonctionne de manière très similaire à la version de bureau. La barre de favoris apparaît directement sous la barre d'adresse principale et occupe toute la largeur de l'écran. La barre affiche les sites web enregistrés, ainsi que leurs icônes et noms. Cela permet aux utilisateurs d'ouvrir les sites fréquemment visités d'un simple clic. Elle leur permet également de naviguer rapidement vers les dossiers de favoris sans avoir à ouvrir le menu complet.
La nouvelle barre permet également une interaction basique avec les éléments enregistrés. Par exemple, un appui long sur un signet sélectionné permet d'afficher l'adresse complète du site web. Si le nombre de pages enregistrées est trop important pour tenir à l'écran, une flèche spéciale apparaît à l'extrémité de la barre. En appuyant dessus, vous accédez aux onglets supplémentaires qui ne tiennent pas dans la partie visible de l'interface. La gestion complète des favoris s'effectue toujours dans un menu de navigateur séparé, qui s'ouvre lorsque vous sélectionnez le bouton standard des favoris. La nouvelle barre de favoris ne sera toutefois pas disponible sur tous les appareils Android. Google l'a conçue principalement pour les tablettes et les téléphones à écran pliable. Sur les smartphones classiques dotés d'écrans plus petits, cette fonctionnalité reste invisible. Cela s'explique par la faible hauteur de l'écran, pourtant essentielle pour la navigation web.
Cette nouvelle fonctionnalité a commencé à apparaître dans Chrome avec la version 146. Cependant, la mise à jour est déployée progressivement, de sorte que tous les utilisateurs n'en bénéficieront pas immédiatement. Après la mise à jour de l'application Android, vous pouvez activer la barre de favoris dans la section « Apparence » des paramètres du navigateur. Vous y trouverez une option pour l'activer.
La nouvelle barre permet également une interaction basique avec les éléments enregistrés. Par exemple, un appui long sur un signet sélectionné permet d'afficher l'adresse complète du site web. Si le nombre de pages enregistrées est trop important pour tenir à l'écran, une flèche spéciale apparaît à l'extrémité de la barre. En appuyant dessus, vous accédez aux onglets supplémentaires qui ne tiennent pas dans la partie visible de l'interface. La gestion complète des favoris s'effectue toujours dans un menu de navigateur séparé, qui s'ouvre lorsque vous sélectionnez le bouton standard des favoris. La nouvelle barre de favoris ne sera toutefois pas disponible sur tous les appareils Android. Google l'a conçue principalement pour les tablettes et les téléphones à écran pliable. Sur les smartphones classiques dotés d'écrans plus petits, cette fonctionnalité reste invisible. Cela s'explique par la faible hauteur de l'écran, pourtant essentielle pour la navigation web.
Cette nouvelle fonctionnalité a commencé à apparaître dans Chrome avec la version 146. Cependant, la mise à jour est déployée progressivement, de sorte que tous les utilisateurs n'en bénéficieront pas immédiatement. Après la mise à jour de l'application Android, vous pouvez activer la barre de favoris dans la section « Apparence » des paramètres du navigateur. Vous y trouverez une option pour l'activer.
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-03NavigateursGoogle Chrome accélère le rythme : les mises à jour doubleront à partir de septembre
24-02NavigateursChrome se concentre de plus en plus sur Gemini : le mode IA arrive dans la barre d’adresse
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité