Microsoft suspend l'intégration de l'IA dans les paramètres de Windows 11. Fin du développement de Copilot ?

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Microsoft suspend l'intégration de l'IA dans les paramètres de Windows 11. Fin...
Publié le: 17/03/2026 @ 16:31:40: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft renonce à intégrer profondément Copilot dans Windows 11. L'entreprise a décidé d'abandonner plusieurs fonctionnalités basées sur l'IA, développées depuis deux ans, suite aux réactions négatives des utilisateurs concernant l'implémentation jugée trop agressive de l'IA dans le système. Selon Windows Central, Microsoft a notamment abandonné la fonctionnalité Suggestions de Copilot dans les notifications système. Cet outil, présenté en 2024, n'a jamais été testé par le programme Windows Insider. La décision de retirer le projet a été accélérée par la vague de critiques suite au lancement de Windows Recall, un outil que les experts en cybersécurité considéraient comme une menace importante pour la confidentialité des données des utilisateurs. Un sort similaire a été réservé aux fonctionnalités que Copilot prévoyait d'intégrer aux Paramètres et à l'Explorateur de fichiers. Ces deux outils ont finalement été intégrés à Windows 11, mais sans la marque Copilot ni les fonctionnalités d'agent annoncées précédemment. Il s'agissait d'une décision délibérée visant à éviter une nouvelle vague de protestations de la communauté.

Curieusement, Windows Recall a finalement fait son apparition sur les ordinateurs compatibles l'année dernière. Microsoft affirmait avoir pris en compte les problèmes de confidentialité, mais Copilot Suggestions semble avoir été définitivement supprimé, même s'il est possible qu'il réapparaisse un jour sous une autre forme. Malgré tout cela, l'IA n'a pas disparu de Windows. Les paramètres système ont été mis à jour avec un agent qui comprend les commandes en langage naturel, et l'Explorateur de fichiers s'intègre désormais à des applications externes, permettant ainsi de modifier et de résumer du contenu grâce à l'IA. Microsoft signale également un changement d'approche concernant Windows 11 : l'entreprise souhaite se concentrer sur la stabilité du système et la correction de bugs persistants, plutôt que de déployer une nouvelle fonctionnalité encore insuffisamment développée. L'intelligence artificielle demeure cependant un élément permanent des plans de développement de Windows ; la question est de savoir si ces nouvelles fonctionnalités simplifieront réellement la vie des utilisateurs.
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