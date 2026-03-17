Intel dévoile les processeurs de la série Core Ultra 200HX Plus

Aujourd'hui, Intel a annoncé la nouvelle gamme de processeurs mobiles Intel Core Ultra 200HX Plus, optimisés, selon le fabricant, pour les jeux exigeants, le streaming, la création de contenu et les stations de travail. Cette gamme comprend actuellement deux nouveaux processeurs : l'Intel Core Ultra 9 290HX Plus et l'Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Ces puces intègrent de nouvelles fonctionnalités et des améliorations architecturales, notamment la prise en charge du nouvel outil d'optimisation binaire Intel (IBOT), une technologie d'optimisation binaire unique qui améliore les performances dans certains jeux. D'après un représentant de l'entreprise, le processeur Intel Core Ultra 9 290HX Plus offre une augmentation de 8 % des performances monocœur par rapport à la génération précédente, l'Intel Core Ultra 9 285HX.
Les utilisateurs qui passeront à ce modèle bénéficieront d'une amélioration des performances allant jusqu'à 62 % dans les jeux vidéo. Cependant, les tests de performance en conditions réelles ne sont pas encore disponibles. Les nouveaux processeurs offrent également des options de connectivité modernes, notamment le Wi-Fi 7 (5 Gbit/s) d'Intel, le Bluetooth 5.4 d'Intel et le Thunderbolt 5 d'Intel. Les utilisateurs profiteront ainsi d'un débit bidirectionnel pouvant atteindre 80 Gbit/s pour transférer des fichiers volumineux, visionner des vidéos 8K en streaming, recharger des appareils et connecter plusieurs accessoires à un seul PC. Plutôt prometteur !
Les utilisateurs qui passeront à ce modèle bénéficieront d'une amélioration des performances allant jusqu'à 62 % dans les jeux vidéo. Cependant, les tests de performance en conditions réelles ne sont pas encore disponibles. Les nouveaux processeurs offrent également des options de connectivité modernes, notamment le Wi-Fi 7 (5 Gbit/s) d'Intel, le Bluetooth 5.4 d'Intel et le Thunderbolt 5 d'Intel. Les utilisateurs profiteront ainsi d'un débit bidirectionnel pouvant atteindre 80 Gbit/s pour transférer des fichiers volumineux, visionner des vidéos 8K en streaming, recharger des appareils et connecter plusieurs accessoires à un seul PC. Plutôt prometteur !
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