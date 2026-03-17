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Mise à jour système disponible pour Switch 2 / Mode portable Boost disponible
Publié le: 17/03/2026 @ 16:10:12: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo a déployé la mise à jour 22.0.0 pour la Switch 2 et la Switch . Cette mise à jour introduit l'option « Optimisation du mode portable », permettant aux jeux Switch compatibles de fonctionner comme s'ils étaient sur un téléviseur, ce qui peut potentiellement améliorer les graphismes en mode portable. Parmi les autres nouveautés :

- Affichage revu lors du chargement des cartes de jeu virtuelles dans le menu HOME, avec des textes et des animations mis à jour.

- Ajout d'une fonction de prise de notes pour les amis, avec possibilité de modification via l'application Nintendo Switch sans que les autres utilisateurs puissent la voir.

- Amélioration de la qualité lors du partage d'écran de jeu dans GameChat.

- Nouvelles commandes pour les vidéos dans l'onglet Actualités et l'eShop, avec possibilité d'avancer ou de reculer de 10 secondes à l'aide des touches ZL et ZR.

- Extension des chargements automatiques depuis l'Album pour les vidéos, les captures d'écran et le contenu modifié. -

- Nouvelles options d'accessibilité, notamment des langues supplémentaires pour la transcription vocale et une meilleure prise en charge de la synthèse vocale.

- Affichage détaillé de l'utilisation du stockage par type de données pour la mémoire interne et la carte microSD Express.

- Le nouveau mode portable Boost permet aux jeux compatibles d'afficher un contenu similaire à celui du mode TV en mode portable.

- Options améliorées en mode avion avec contrôle individuel du Bluetooth, du Wi-Fi et du NFC, ainsi que sauvegarde des paramètres.
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