Une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 résout un problème que tous les utilisateurs de PC connaissent bien.

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Une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 résout un problème que tous les uti...
Publié le: 17/03/2026 @ 00:34:56: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft développe une fonctionnalité qui simplifiera la configuration des nouveaux ordinateurs. Celle-ci permettra notamment de définir manuellement le nom du dossier utilisateur lors de l'installation du système. Pour beaucoup, il s'agit d'un détail mineur, mais en pratique, cela peut avoir un impact considérable sur l'utilisation quotidienne de l'informatique. Actuellement, le système crée automatiquement des dossiers utilisateur, souvent à partir de l'adresse e-mail associée à un compte Microsoft ou d'un nom de profil. Il en résulte parfois des noms de dossiers abrégés, voire étranges, qui ne sont pas toujours pratiques. Lors de la première configuration de Windows, votre ordinateur se connecte à votre compte Microsoft et utilise ce compte pour créer un répertoire utilisateur sur le système. C'est dans ce répertoire que sont stockés vos documents, vos fichiers et vos paramètres de profil. Dans de nombreux cas, le nom du dossier est raccourci ou créé à partir d'un fragment de l'adresse électronique. Si une adresse longue ou inhabituelle est utilisée, le résultat final peut être illisible. À première vue, cela ne semble pas poser de problème majeur, mais en pratique, cela peut s'avérer gênant. C'est particulièrement flagrant pour les personnes qui utilisent fréquemment des outils en ligne de commande ou qui travaillent directement avec des fichiers dans l'arborescence système.

Microsoft a déjà tenté de résoudre ce problème. Il y a quelques mois, des versions bêta de Windows 11 ont introduit la possibilité de renommer les dossiers utilisateur. Cependant, cette fonctionnalité n'était pas particulièrement conviviale pour la plupart des utilisateurs. Son utilisation nécessitait le recours à la ligne de commande lors de l'installation du système. Nombre d'entre eux ont jugé cette solution trop complexe, d'autant plus que tout le monde ne sait pas comment lancer ce type d'outils à ce stade de la configuration. Dans les dernières versions bêta de Windows 11, l'entreprise introduit une solution beaucoup plus simple. Lors de la première configuration d'un ordinateur, les utilisateurs verront apparaître une option supplémentaire concernant le nom du dossier de profil. Lorsque vous nommez votre ordinateur, un bouton apparaîtra vous permettant d'afficher un champ pour saisir le nom de votre propre dossier utilisateur. Le système appliquera toutefois certaines restrictions de nommage. Le dossier ne peut contenir que des lettres, des chiffres, des tirets et des traits de soulignement.

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement testée dans les versions de développement de Windows 11 mises à la disposition des participants au programme Windows Insider. Elle a notamment été ajoutée aux versions système des canaux Dev et Beta. Il est important de noter que l'option permettant de définir un nom personnalisé n'apparaît que lors de l'installation initiale du système. Si vous ignorez cette étape, Windows créera le dossier normalement et la configuration se poursuivra sans modification. Bien que ce changement puisse paraître mineur, de nombreux utilisateurs attendent cette fonctionnalité depuis des années.
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