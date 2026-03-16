L'iPhone 18e sera doté d'un écran 120 Hz.

L'analyste réputé Ming-Ching Kuo a indiqué qu'Apple travaillait déjà sur l'iPhone 18e, et selon certaines rumeurs, la firme de Cupertino aurait même finalisé les plans de ce modèle. D'après ce rapport, Apple envisagerait d'intégrer un écran OLED LTPO à la prochaine génération de son smartphone plus abordable, une véritable révolution. Cette technologie est devenue la norme en 2025, année où l'iPhone 17 a également bénéficié de ce type d'écran. Elle permet une variation dynamique du taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz, contribuant ainsi à optimiser l'autonomie de la batterie. Si l'iPhone 18e est effectivement équipé d'un écran OLED LTPO, il offrira une autonomie supérieure à celle des écrans OLED LTPS à taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz.
L'une des raisons possibles du passage à la technologie OLED LTPO est qu'Apple explore simultanément la technologie LTPO+, plus avancée, pour ses modèles haut de gamme. La LTPO+ est considérée comme une version améliorée de la LTPO. Cependant, si Apple ne parvient pas à généraliser ces écrans à l'ensemble de sa gamme, cela pourrait également impacter la compatibilité avec ProMotion sur l'iPhone 19e. En fin de compte, l'entreprise doit maintenir une distinction entre son smartphone le plus abordable et ses modèles plus onéreux. Sans différence notable, pourquoi les utilisateurs achèteraient-ils un modèle haut de gamme coûteux ? Ils peuvent tout simplement opter pour une version plus abordable, bénéficiant ainsi d'un superbe écran, d'une puce performante et de l'écosystème Apple. Bien sûr, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations ; la décision finale appartient à la direction de la marque.
L'une des raisons possibles du passage à la technologie OLED LTPO est qu'Apple explore simultanément la technologie LTPO+, plus avancée, pour ses modèles haut de gamme. La LTPO+ est considérée comme une version améliorée de la LTPO. Cependant, si Apple ne parvient pas à généraliser ces écrans à l'ensemble de sa gamme, cela pourrait également impacter la compatibilité avec ProMotion sur l'iPhone 19e. En fin de compte, l'entreprise doit maintenir une distinction entre son smartphone le plus abordable et ses modèles plus onéreux. Sans différence notable, pourquoi les utilisateurs achèteraient-ils un modèle haut de gamme coûteux ? Ils peuvent tout simplement opter pour une version plus abordable, bénéficiant ainsi d'un superbe écran, d'une puce performante et de l'écosystème Apple. Bien sûr, pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations ; la décision finale appartient à la direction de la marque.
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