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Apple a présenté les AirPods Max 2
Publié le: 16/03/2026 @ 17:06:54: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a dévoilé les AirPods Max 2, des écouteurs offrant une réduction de bruit active et une qualité sonore améliorées. Disponibles à partir de 549 $, ces écouteurs circum-auriculaires de deuxième génération intègrent la puce H2, qui permet de bénéficier de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment la traduction vocale en temps réel grâce à l'intelligence artificielle. Le système traduit les conversations dans la langue préférée de l'utilisateur pendant qu'il parle. Selon Apple, la réduction de bruit active des AirPods Max 2 est environ 1,5 fois plus efficace que celle des AirPods Max, sortis en 2020. Ce nouveau modèle est également doté de la détection de conversation, qui ajuste automatiquement le volume lorsqu'une personne à proximité parle.

De plus, la technologie d'isolation vocale a été ajoutée, permettant aux utilisateurs de mettre en valeur leur voix et de réduire les bruits de fond pendant les appels, ainsi qu'une fonction de réduction automatique des bruits ambiants trop forts. Connectés via un câble USB Type-C, les écouteurs prennent en charge l'audio sans perte en résolution 24 bits/48 kHz – une fonctionnalité qu'Apple a ajoutée aux AirPods Max de première génération plusieurs années après leur sortie. Comme leurs prédécesseurs, les AirPods Max 2 offrent jusqu'à 20 heures d'autonomie sur une seule charge. Le mode Transparence, qui permet aux utilisateurs d'entendre leur environnement tout en utilisant les écouteurs, offre également un son plus naturel, selon Apple. Cependant, le prix de ce modèle reste encore prohibitif pour les standards actuels.

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