Samsung prépare une mise à jour majeure pour son navigateur Internet.

Publié le: 16/03/2026 @ 17:05:35: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Le navigateur Internet de Samsung devrait bientôt proposer la navigation multi-fenêtres et l'affichage en écran partagé. Cette fonctionnalité sera disponible avec One UI 9, mais ne sera probablement pas exclusivement réservée à l'interface de Samsung, puisqu'une fonctionnalité similaire existe déjà dans Google Chrome pour Android. Elle permet d'ouvrir plusieurs fenêtres et de consulter simultanément deux sites web, sans avoir à jongler constamment entre les onglets. Sur les appareils dotés d'un grand écran, comme le Samsung Galaxy Z Fold 7, il est même possible d'afficher jusqu'à trois fenêtres de navigateur simultanément.
Une autre nouveauté, baptisée Ask AI, semble être plus profondément intégrée au système et nécessiterait un smartphone Samsung. Elle reposerait en effet sur la technologie d'IA de Perplexity et fonctionnerait davantage comme un outil système que comme une fonctionnalité classique du navigateur. D'après une courte vidéo diffusée par les journalistes de SammyGuru, le principe est simple : l'intelligence artificielle analyse les pages consultées et propose des réponses et des recommandations. Il ne s'agit pas d'une simple reconnaissance de texte ; le système est directement intégré au navigateur et reçoit des données de celui-ci, notamment l'historique de navigation et potentiellement certaines informations personnelles. Il sera intéressant de voir comment Samsung gérera la question de la confidentialité, car tout le monde ne sera pas prêt à confier ses données personnelles et son historique à une IA.
Une autre nouveauté, baptisée Ask AI, semble être plus profondément intégrée au système et nécessiterait un smartphone Samsung. Elle reposerait en effet sur la technologie d'IA de Perplexity et fonctionnerait davantage comme un outil système que comme une fonctionnalité classique du navigateur. D'après une courte vidéo diffusée par les journalistes de SammyGuru, le principe est simple : l'intelligence artificielle analyse les pages consultées et propose des réponses et des recommandations. Il ne s'agit pas d'une simple reconnaissance de texte ; le système est directement intégré au navigateur et reçoit des données de celui-ci, notamment l'historique de navigation et potentiellement certaines informations personnelles. Il sera intéressant de voir comment Samsung gérera la question de la confidentialité, car tout le monde ne sera pas prêt à confier ses données personnelles et son historique à une IA.
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