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Instagram arrête les conversations cryptées : vous recevrez une notification
Publié le: 16/03/2026 @ 16:12:30: Par Nic007 Dans "Social"
SocialPour celles et ceux qui utilisent Instagram comme messagerie privée , un changement important concernant la confidentialité est à venir . Le chiffrement de bout en bout des conversations ne sera bientôt plus disponible, et les personnes qui dépendent de cette fonctionnalité devront être vigilantes afin de ne pas perdre de messages et de fichiers multimédias importants . Ce changement ne concerne pas toutes les conversations, mais uniquement celles initiées avec la protection de bout en bout activée. De ce fait, il risque de passer inaperçu pour beaucoup, tandis que pour ceux qui s'en servaient pour des échanges plus sensibles , l'impact pourrait être significatif. Selon une page d'assistance officielle d'Instagram , la plateforme cessera de prendre en charge le chiffrement de bout en bout des messages à compter du 8 mai . À partir de cette date, il ne sera plus possible d'utiliser les conversations protégées par ce niveau de chiffrement . Instagram indique que les utilisateurs ayant des conversations chiffrées recevront des instructions pour télécharger les messages et les fichiers multimédias concernés afin de les conserver avant la désactivation de la fonctionnalité. On ne sait pas pour le moment si ces indications apparaissent déjà à tous ou si elles se manifesteront à l'approche de la date limite . Certains utilisateurs ont déjà signalé sur Reddit une notification dans l'application annonçant la fin du support des conversations chiffrées en mai et demandant comment télécharger les échanges . La documentation publique, cependant, ne fournit aucun détail sur le fonctionnement, obligeant les personnes intéressées à surveiller attentivement les notifications de l'application .

Le chiffrement de bout en bout garantit que seuls les appareils participant à une conversation peuvent lire les messages, car ils détiennent les clés de déchiffrement . Même le service hébergeant la messagerie instantanée ne peut accéder au contenu, du moins en temps normal. Sans ce niveau de protection, les messages restent chiffrés pendant leur transmission , mais sont déchiffrés sur les serveurs de la plateforme avant leur distribution. En théorie, cela permet à Instagram d' accéder au contenu des conversations, avec toutes les conséquences que cela implique en matière de confidentialité et de contrôle des données . Dans le contexte actuel, où de nombreuses applications de messagerie mettent en avant le chiffrement de bout en bout pour rassurer les utilisateurs, le choix d'Instagram va à contre-courant. Ceux qui accordent une grande importance à la confidentialité des conversations devraient peut-être réfléchir plus attentivement aux outils à utiliser pour les échanges les plus sensibles . Les conversations chiffrées n'ont jamais été activées par défaut sur Instagram. Pour les utiliser, il fallait entamer une conversation séparée avec un chiffrement de bout en bout ; seuls ceux qui connaissaient cette fonctionnalité et l'activaient manuellement en bénéficiaient donc pleinement. Cette approche diffère de celle d'applications comme WhatsApp , où le chiffrement de bout en bout est automatiquement appliqué à toutes les conversations. Sur Instagram, en revanche, la plupart des utilisateurs ont continué à privilégier les conversations classiques , moins sécurisées en matière de chiffrement .

Instagram n'a fourni aucune explication officielle quant à l'arrêt des conversations chiffrées. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses quant à des raisons techniques, de gestion ou de modération de contenu , mais il ne s'agit que d'interprétations et non d'informations confirmées par la plateforme.
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