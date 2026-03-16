Adieu Prime Video sans publicité aux États-Unis : l’offre Ultra arrive, et la 4K est payante.

Le catalogue de streaming continue de s'étoffer, mais les formules d'abonnement deviennent elles aussi de plus en plus complexes. Amazon prépare une innovation majeure pour Prime Video aux États-Unis , notamment pour ceux qui souhaitent regarder des films et des séries sans publicité . À compter du 10 avril 2026, l'option sans publicité de Prime Video changera de nom et de contenu pour devenir Prime Video Ultra . Ce changement n'aura aucune incidence sur le prix de l' abonnement Prime standard , mais introduira une formule payante offrant des fonctionnalités supplémentaires auparavant indisponibles dans le cadre d'un abonnement séparé. Aux États-Unis , Prime Video Ultra sera proposé en option à 4,99 $ par mois , en complément d'un abonnement Prime ou Prime Video existant . Pour ceux qui préfèrent un paiement unique, Amazon propose également un abonnement annuel à 45,99 $ , soit une réduction d'environ 23 % par rapport à l'abonnement annuel. Le coût de l' abonnement Prime standard reste inchangé : il demeure à 14,99 $ par mois ou 139 $ par an et continue d'inclure l'accès à Prime Video financé par la publicité , mais avec quelques améliorations techniques par rapport au passé.
Ceux qui conservent uniquement l' avantage Prime Video inclus dans leur abonnement Prime continueront d'avoir accès à des milliers de films , de séries et d'événements sportifs en direct , notamment la NFL , la NBA , la NASCAR et le Masters . Les productions originales d'Amazon MGM Studios , telles que Fallout , Reacher , The Boys , Le Seigneur des Anneaux : L'Anneau du Pouvoir et The Summer I Turned Pretty , ainsi que des films comme Heads of State , Red One , Road House et The Accountant 2 , resteront également disponibles. Côté technique, l'abonnement Prime propose la HD , le HDR et désormais le Dolby Vision , sans frais supplémentaires. Le nombre de téléchargements hors ligne passe également de 25 à 50 , et le nombre de flux simultanés par compte passe de 3 à 4 .
Prime Video Ultra est conçu comme une formule sans publicité offrant quelques avantages supplémentaires. Le nombre de flux simultanés passe à cinq par compte, contre quatre pour la formule de base. Le seuil pour les téléchargements hors ligne est le double de celui de la formule standard : avec Ultra, vous pouvez télécharger jusqu’à 100 titres , contre 50 avec la formule incluse. Un détail utile pour ceux qui regardent fréquemment du contenu en déplacement ou sur des appareils sans connexion permanente. L'autre élément clé est l'accès exclusif au streaming 4K/UHD , qui, avec l'option Ultra, devient une fonctionnalité réservée à cet abonnement payant. À cela s'ajoute la compatibilité Dolby Atmos , conçue pour les utilisateurs disposant d'un système audio compatible et recherchant une expérience plus immersive.
Amazon précise que, même avec Prime Video Ultra , certains contenus peuvent encore inclure de la publicité : il s’agit notamment des chaînes de télévision en direct , des événements sportifs et autres offres financées par la publicité. L’absence de publicité concerne donc principalement les films et les séries du catalogue à la demande. Les limites de visionnage et de téléchargement simultanés s'appliquent à l'ensemble de votre compte et sont donc cumulatives pour tous les profils connectés. Des sous-limites peuvent également s'appliquer à certains titres , appareils ou fournisseurs de contenu . Les fonctionnalités telles que la 4K/UHD , le Dolby Vision et le Dolby Atmos dépendent de la bande passante disponible et des appareils utilisés : tous les contenus ne sont pas disponibles dans toutes les résolutions et tous les téléviseurs ou lecteurs ne prennent pas en charge ces normes. Pour l'instant, Prime Video Ultra est uniquement disponible aux États-Unis . Aucune annonce officielle n'a été faite concernant une éventuelle arrivée en Europe , mais la structure de l'offre est très similaire à celle d'autres services de streaming proposant des formules avec et sans publicité.
Ceux qui conservent uniquement l' avantage Prime Video inclus dans leur abonnement Prime continueront d'avoir accès à des milliers de films , de séries et d'événements sportifs en direct , notamment la NFL , la NBA , la NASCAR et le Masters . Les productions originales d'Amazon MGM Studios , telles que Fallout , Reacher , The Boys , Le Seigneur des Anneaux : L'Anneau du Pouvoir et The Summer I Turned Pretty , ainsi que des films comme Heads of State , Red One , Road House et The Accountant 2 , resteront également disponibles. Côté technique, l'abonnement Prime propose la HD , le HDR et désormais le Dolby Vision , sans frais supplémentaires. Le nombre de téléchargements hors ligne passe également de 25 à 50 , et le nombre de flux simultanés par compte passe de 3 à 4 .
Prime Video Ultra est conçu comme une formule sans publicité offrant quelques avantages supplémentaires. Le nombre de flux simultanés passe à cinq par compte, contre quatre pour la formule de base. Le seuil pour les téléchargements hors ligne est le double de celui de la formule standard : avec Ultra, vous pouvez télécharger jusqu’à 100 titres , contre 50 avec la formule incluse. Un détail utile pour ceux qui regardent fréquemment du contenu en déplacement ou sur des appareils sans connexion permanente. L'autre élément clé est l'accès exclusif au streaming 4K/UHD , qui, avec l'option Ultra, devient une fonctionnalité réservée à cet abonnement payant. À cela s'ajoute la compatibilité Dolby Atmos , conçue pour les utilisateurs disposant d'un système audio compatible et recherchant une expérience plus immersive.
Amazon précise que, même avec Prime Video Ultra , certains contenus peuvent encore inclure de la publicité : il s’agit notamment des chaînes de télévision en direct , des événements sportifs et autres offres financées par la publicité. L’absence de publicité concerne donc principalement les films et les séries du catalogue à la demande. Les limites de visionnage et de téléchargement simultanés s'appliquent à l'ensemble de votre compte et sont donc cumulatives pour tous les profils connectés. Des sous-limites peuvent également s'appliquer à certains titres , appareils ou fournisseurs de contenu . Les fonctionnalités telles que la 4K/UHD , le Dolby Vision et le Dolby Atmos dépendent de la bande passante disponible et des appareils utilisés : tous les contenus ne sont pas disponibles dans toutes les résolutions et tous les téléviseurs ou lecteurs ne prennent pas en charge ces normes. Pour l'instant, Prime Video Ultra est uniquement disponible aux États-Unis . Aucune annonce officielle n'a été faite concernant une éventuelle arrivée en Europe , mais la structure de l'offre est très similaire à celle d'autres services de streaming proposant des formules avec et sans publicité.
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